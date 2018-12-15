Креативный "Млын": Ван Гог на платьях, кукла Джонни Депп и копилка "на папиццот" за 55 рублей

В выходные 15 и 16 декабря в БелЭкспо (пр. Победителей, 14) проходит выставка-ярмарка "Чароўны Млын", где представляют свои работы дизайнеры и мастера со всей страны.

Разве можно пройти мимо таких картин?Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Сюда минчане приезжают за подарками и просто за праздничным настроением. И не зря! Рождественские венки, елочные шары, картины из войлока, украшения, пряники, ангелочки, куклы, новогодние подушки, полотенца... От красоты разбегаются глаза!

Есть и очень креативные работы. Так, на выставке можно увидеть копилку с президентом в телевизоре, платья и жилетки из войлока, изготовленные по картинам Ван Гога, оригинальных кукол - например, Фаину Раневскую и Джонни Деппа в роли Безумного Шляпника.

Оригинальные платья и жилетки явно понравятся любителям Ван ГогаФото: Раиса ЮДИНА

"Неравный брак" - драматично даже по-кукольномуФото: Раиса ЮДИНА

На выставке есть рождественские венки на любой вкусФото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

На выставке есть очень милые работыФото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Оригинальная копилка стоит 55 рублейФото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Продают на ярмарке и очаровательный мышиный домикФото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

В куклах можно узнать Фаину Раневскую и Джонни Деппа в роли шляпника из фильма "Алиса в стране чудес"Фото: Раиса ЮДИНА

БУДЬ В КУРСЕ!

Стоимость входного билета - 3 рубля.

Последний день, когда работает выставка, 16 декабря. Время работы: с 11.00 до 18.00.

Стоимость входного билета на ярмарку - 3 рубля. Оплата наличными.