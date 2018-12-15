Креативный "Млын": Ван Гог на платьях, кукла Джонни Депп и копилка "на папиццот" за 55 рублей
В выходные 15 и 16 декабря в БелЭкспо (пр. Победителей, 14) проходит выставка-ярмарка "Чароўны Млын", где представляют свои работы дизайнеры и мастера со всей страны.
Разве можно пройти мимо таких картин?Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Сюда минчане приезжают за подарками и просто за праздничным настроением. И не зря! Рождественские венки, елочные шары, картины из войлока, украшения, пряники, ангелочки, куклы, новогодние подушки, полотенца... От красоты разбегаются глаза!
Есть и очень креативные работы. Так, на выставке можно увидеть копилку с президентом в телевизоре, платья и жилетки из войлока, изготовленные по картинам Ван Гога, оригинальных кукол - например, Фаину Раневскую и Джонни Деппа в роли Безумного Шляпника.
Оригинальные платья и жилетки явно понравятся любителям Ван ГогаФото: Раиса ЮДИНА
"Неравный брак" - драматично даже по-кукольномуФото: Раиса ЮДИНА
На выставке есть рождественские венки на любой вкусФото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
На выставке есть очень милые работыФото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Оригинальная копилка стоит 55 рублейФото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Продают на ярмарке и очаровательный мышиный домикФото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
В куклах можно узнать Фаину Раневскую и Джонни Деппа в роли шляпника из фильма "Алиса в стране чудес"Фото: Раиса ЮДИНА
БУДЬ В КУРСЕ!
Стоимость входного билета - 3 рубля.
Последний день, когда работает выставка, 16 декабря. Время работы: с 11.00 до 18.00.
Стоимость входного билета на ярмарку - 3 рубля. Оплата наличными.