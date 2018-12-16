Как в Минске прошел забег Санта-Клаусов

Такие забеги традиционно проводятся во многих странах мира. У нас с таким размахом это состоялось впервые. Заранее участники регистрировались на дистанции (на выбор: 1,5; 5; 10; 15 км), оплачивали взнос и приходили в день старта к живописному месту возле Цнянского водохранилища. Одно из условий – спортивную форму должен был дополнять костюм Санта-Клауса/Деда Мороза или хотя бы колпак.

Не сфотографировался - считай, что не бегал.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На забеге есть те, кто рвет со старта, чтобы отметиться результатом. Но большинство просто наслаждаются праздничной атмосферой. После старта на 10 км и 15 км в толпе слышно, как подруги набегу обсуждают планы на вечер (бильярдная), другие девушки ставят себя на место организаторов, выдавая красноречивую фразу: «Чтобы проводить массовые мероприятия, надо иметь стальные нервы и яйца – столько подрядчиков, не все зависит от тебя».

Только хорошее настроение!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На каждом километре трассы волонтеры подбадривали участников, прохожие изумлялись такому десанту новогодних героев. Кстати, о героях. На забег приехали даже из самых далеких мест страны.

- Моя фамилия Мороз, недавно исполнилось 60 лет, дед - так что забег символичен для меня, - рассказывает участник, которому спорт помог преодолеть недуг. – Готовимся к триатлону, который будет здесь. Недавно бегал на старте Жук-трейл в Логойске. Приехал из Дисны, это самый маленький город в Беларуси, самый северный район. В Минске живут дочки, бегаем все вместе. Внучки еще маленькие, так бы еще и снегурочки были. Форму поддерживаю, бегал и на Минском полумарафоне, и в других странах. Спорт – это жизнь.

Самый настоящий дед Мороз приехал на забег из Дисны.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Семья Мороз из Дисны Витебской области.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У мужчин в забеге на 15 первым стал Иван Леонов.

- Приятно, что оказался первым. Не знал, кто тут будет стартовать, поэтому пришлось бежать, опережая свой темп, который планировал. Получилось, что тут было больше любителей, в каком-то смысле повезло.

- Для вас, наверное, 15 км – разминка.

- Да, это легкая дистанция. За плечами большой опыт длительных забегов. Сегодня получилось хорошая темповая тренировка в хорошей компании и праздничной обстановке – столько дедов-морозов, санта-клаусов, эльфов.

- Профессионально бегом занимались?

- Себя называю профессиональный любитель. На профессиональном уровне не занимался, но школьных лет бегаю. В 2010 году решил пробежать первый марафон и понял, что даже в любительском беге должна быть распланированная подготовка, - сказал Иван.

Вышли на забег и знаменитости: Олимпийская чемпионка Анна Гуськова, пианист, композитор Юрий Блинов.

Олимпийская чемпионка Анна Гуськова тоже вышла на старт.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Анна Гуськова в образе снегурочки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Известный пианист и любитель бега Юрий Блинов на финише.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Антураж забега в фоторепортаже

В ожидании старта.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Селфи Снта-Клаусов, пока все не взмокли.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Если Санта есть, значит, должны быть и олени.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Медали вырывали зубами.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Крылья Ангелов" не могли пропустить забег.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Брутальный Санта.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Многие бежали 1,5 км с детьми.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Санты на суше и на воде.Фото: Святослав ЗОРКИЙ