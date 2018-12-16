Посмотрите, как Минск засиял новогодними огнями

Яркие огоньки в столице включили на елках, а также на фигурах и арт-объектах. Минск вовсю готовится к праздникам: 15 декабря включили и световую иллюминацию.

Прохожие с удовольствием фотографируются на фоне елки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск готовится к Новому году.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Новогодний ослик.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Одновременно яркими огоньками засияли все фигуры и растяжки, новогодние елки, в том числе и главная елка страны на Октябрьской площади. В этом году 35-метровое дерево украсили необычной пиксельной гирляндой, которая каждые 10-15 секунд меняет свой рисунок. А это еще все сопровождается музыкой. Смотрится очень интересно!

Главную елку страны украсили переливающимися сверкающими гирляндами.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дети с удовольствием фотографируются с дедом Морозом на волшебных санях.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Йоулупукки заглянул к нашему Деду Морозу в гости.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На территории всей площади появились разные световые фигуры: праздничные шары, кабана, снеговик, упряжка Деда Мороза.

Главная площадь засияла новогодними огнями.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск засиял новогодними огнями.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Главную площадь, как обычно, украшают огромные светящиеся шары.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А новую елку у Дворца спорта уже окрестили арт-объектом – так необычно и стильно она выглядит. 16-метровая ель спиральной формы без хвои украшена светлыми огоньками. А над ней- световая иллюминация в виде шатра. А рядом с ней чередой выстроились торговые домики с сувенирами и угощениями.

новую елку у Дворца спорта уже окрестили арт-объектом.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Иностранцы с удовольствием фотографируются у новогодней елки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Появилась елочка и у Ратуши, его украсили бело-голубой светящейся гирляндой и снежинками. Рядом засияли огоньками разные фигуры: карета и большая новогодняя арка.

Минск засиял новогодними огнями.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск засиял новогодними огнями.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск засиял новогодними огнями.Фото: Павел МАРТИНЧИК