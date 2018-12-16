2018-12-16T21:22:48+03:00
Минск
КП Беларусь

Посмотрите, как Минск засиял новогодними огнями

Фотографии, после которых не остается сомнений – Новый год скоро!
Павел МАРТИНЧИКОльга ШИЛАК
Поделиться:

Яркие огоньки в столице включили на елках, а также на фигурах и арт-объектах. Минск вовсю готовится к праздникам: 15 декабря включили и световую иллюминацию.

Прохожие с удовольствием фотографируются на фоне елки. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Прохожие с удовольствием фотографируются на фоне елки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск готовится к Новому году. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск готовится к Новому году.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Новогодний ослик. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Новогодний ослик.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Одновременно яркими огоньками засияли все фигуры и растяжки, новогодние елки, в том числе и главная елка страны на Октябрьской площади. В этом году 35-метровое дерево украсили необычной пиксельной гирляндой, которая каждые 10-15 секунд меняет свой рисунок. А это еще все сопровождается музыкой. Смотрится очень интересно!

Главную елку страны украсили переливающимися сверкающими гирляндами. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Главную елку страны украсили переливающимися сверкающими гирляндами.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дети с удовольствием фотографируются с дедом Морозом на волшебных санях. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дети с удовольствием фотографируются с дедом Морозом на волшебных санях.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Йоулупукки заглянул к нашему Деду Морозу в гости. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Йоулупукки заглянул к нашему Деду Морозу в гости.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На территории всей площади появились разные световые фигуры: праздничные шары, кабана, снеговик, упряжка Деда Мороза.

Главная площадь засияла новогодними огнями. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Главная площадь засияла новогодними огнями.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск засиял новогодними огнями. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск засиял новогодними огнями.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Главную площадь, как обычно, украшают огромные светящиеся шары. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Главную площадь, как обычно, украшают огромные светящиеся шары.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А новую елку у Дворца спорта уже окрестили арт-объектом – так необычно и стильно она выглядит. 16-метровая ель спиральной формы без хвои украшена светлыми огоньками. А над ней- световая иллюминация в виде шатра. А рядом с ней чередой выстроились торговые домики с сувенирами и угощениями.

новую елку у Дворца спорта уже окрестили арт-объектом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

новую елку у Дворца спорта уже окрестили арт-объектом.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Иностранцы с удовольствием фотографируются у новогодней елки. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Иностранцы с удовольствием фотографируются у новогодней елки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Появилась елочка и у Ратуши, его украсили бело-голубой светящейся гирляндой и снежинками. Рядом засияли огоньками разные фигуры: карета и большая новогодняя арка.

Минск засиял новогодними огнями. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск засиял новогодними огнями.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск засиял новогодними огнями. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск засиял новогодними огнями.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск засиял новогодними огнями. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск засиял новогодними огнями.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск готовится к Новому году. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск готовится к Новому году.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Африканец, который работает на МТЗ: «Приехал в Беларусь как футболист, а стал слесарем на заводе. Сам не поверил бы!»
Мы поговорили с Мохаммедом Кейта о том, как он переехал из Гвинеи в Беларусь, попрощался здесь с карьерой спортсмена, зато обеих жен встретил на стадионе [фото и видео]
Новости 24
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина
Лукашенко прокомментировал очереди пенсионеров за подарками в Солигорске
БАТЭ в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с «Арсеналом»
Кремль: планов полного объединения РФ и Беларуси нет
В Несвиже в милицейской машине нашли повешенным мужчину
Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. «Ливерпуль» сыграет с «Баварией», «Атлетико» - с «Ювентусом»
Лукашенко о бюджете: Надо считать каждую копейку
Александр Мошенский: В Витебской области видел кое-где на селе такую картину, что и работать-то некому
В полоцком музее открылась уютная выставка - там показывают теплые узорчатые варежки
2 января - рабочий день, а на майские отдыхаем пять дней подряд
Трезвый мужчина убил молотком знакомого из-за испорченного электронного носителя
В Пинске видеоблогера оштрафовали за фан-встречу на площади Ленина
Подростки украли в ТЦ туфли, которые женщина оставила без присмотра, и сдали их в магазин
Лось пошел по тонкому льду озера. Его спасали сотрудники МЧС
Очередь из фур: больше 1700 машин стоит на выезд из Беларуси
Туристы простояли на литовско-белорусской границе всю ночь
В Беларуси будут две рабочие субботы подряд. Объявят ли 2 января выходным?
Сильный снег и мороз до -10 градусов накроют Беларусь
В Червене рухнула главная новогодняя елка
Бьорндален: Ну, конечно, Дашу я люблю больше, чем Беларусь
Умерла пассажирка "Фольксвагена", перевернувшегося в ДТП на Орловской