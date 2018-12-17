2018-12-17T13:04:16+03:00
Звезды
КП Беларусь

Белоруска Kattie победила в шоу «X-Фактор» в Латвии!

В финале за нее голосовали зрители
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Катя была в шоке от того, что победила! Фото: Toms Norde/ F64 / Skaties.tvКатя была в шоке от того, что победила! Фото: Toms Norde/ F64 / Skaties.tv
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Певица из Беларуси Kattie (Екатерина Рудницкая) в воскресенье выиграла в суперфинале телевизионное шоу «Х-Фактор» Латвии. Особенно приятно, что за белоруску проголосовали зрители. Она обошла латвийский квартет Baritoni, которому прочили победу, и группу Radio Trio, которая в итоге осталась на третьем месте.

Сценические наряды Катя выбирала сама. Фото: Toms Norde/ F64 / Skaties.tv

Сценические наряды Катя выбирала сама. Фото: Toms Norde/ F64 / Skaties.tv

Kattie в суперфинале выбрала песню From This Moment Шанайи Твейн. А до этого исполнила композицию из мюзикла «Звезда родилась» в дуэте с Артурсом Груздинсом и вызвала бурю оваций в зале. Всего было восемь прямых эфиров этого телешоу, во время которых Кате нужно было петь, в том числе и на латышском языке.

Победительница «X-Фактора» получила сертификат на 10 000 евро, а также эксклюзивный контракт со звукозаписывающим лейблом Sony Music.

Kattie с сертификатом на 10000 евро. Фото: Toms Norde/ F64 / Skaties.tv

Kattie с сертификатом на 10000 евро. Фото: Toms Norde/ F64 / Skaties.tv

Мы дозвонились до Кати в понедельник утром, и она призналась, что после победы даже еще не ложилась спать.

- Катя, почему все же латвийский «X-Фактор»?

- У меня нет ни связей, ни родственников в Латвии. Просто на глаза попалось объявление о кастинге, а я мечтала попробовать свои силы в вокальном конкурсе в Европе. Собралась и поехала на прекастинг еще в мае. Конечно, это недешевое удовольствие - участникам оплачивается проживание, а костюмы, визажистов и так далее исполнитель находит сам. Поначалу было очень страшно, конечно, но для меня это был интересный эксперимент!

Фото: Toms Norde/ F64 / Skaties.tv

Фото: Toms Norde/ F64 / Skaties.tv

- Наверное, сложно выступать в чужой стране, да еще и петь на языке, которого не знаешь?

- Да, но я заранее знала, что нужно будет петь на латышском. А еще была определенная специфика - когда, допустим, проходили государственные праздники, и во время эфиров им тоже уделялось внимание. Было безумно приятно видеть, как меня воспринимали зрители. Они в итоге за меня и проголосовали.

Фото: Toms Norde/ F64 / Skaties.tv

Фото: Toms Norde/ F64 / Skaties.tv

- Что подразумевает контракт с Sony?

- Я детально не изучала, мы еще не встречались, чтобы подписать контракт. Но, как я понимаю, это полная поддержка артиста лейблом, начиная от новых песен и заканчивая концертами.

- Будете в этом году пробоваться на «Евровидение»?

- Ой, нет, ни от Беларуси, ни от другой страны я в этом году не готова участвовать.

Напомним, Kattie пыталась пробиться в нескольких телепроектах, а также трижды участвовала в Нацотборе Беларуси на «Евровидение» и в 2017 году прошла в финал.

Фото: Toms Norde/ F64 / Skaties.tv

Фото: Toms Norde/ F64 / Skaties.tv

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