Белоруска Kattie победила в шоу «X-Фактор» в Латвии!
Певица из Беларуси Kattie (Екатерина Рудницкая) в воскресенье выиграла в суперфинале телевизионное шоу «Х-Фактор» Латвии. Особенно приятно, что за белоруску проголосовали зрители. Она обошла латвийский квартет Baritoni, которому прочили победу, и группу Radio Trio, которая в итоге осталась на третьем месте.
Сценические наряды Катя выбирала сама. Фото: Toms Norde/ F64 / Skaties.tv
Kattie в суперфинале выбрала песню From This Moment Шанайи Твейн. А до этого исполнила композицию из мюзикла «Звезда родилась» в дуэте с Артурсом Груздинсом и вызвала бурю оваций в зале. Всего было восемь прямых эфиров этого телешоу, во время которых Кате нужно было петь, в том числе и на латышском языке.
Победительница «X-Фактора» получила сертификат на 10 000 евро, а также эксклюзивный контракт со звукозаписывающим лейблом Sony Music.
Kattie с сертификатом на 10000 евро. Фото: Toms Norde/ F64 / Skaties.tv
Мы дозвонились до Кати в понедельник утром, и она призналась, что после победы даже еще не ложилась спать.
- Катя, почему все же латвийский «X-Фактор»?
- У меня нет ни связей, ни родственников в Латвии. Просто на глаза попалось объявление о кастинге, а я мечтала попробовать свои силы в вокальном конкурсе в Европе. Собралась и поехала на прекастинг еще в мае. Конечно, это недешевое удовольствие - участникам оплачивается проживание, а костюмы, визажистов и так далее исполнитель находит сам. Поначалу было очень страшно, конечно, но для меня это был интересный эксперимент!
Фото: Toms Norde/ F64 / Skaties.tv
- Наверное, сложно выступать в чужой стране, да еще и петь на языке, которого не знаешь?
- Да, но я заранее знала, что нужно будет петь на латышском. А еще была определенная специфика - когда, допустим, проходили государственные праздники, и во время эфиров им тоже уделялось внимание. Было безумно приятно видеть, как меня воспринимали зрители. Они в итоге за меня и проголосовали.
Фото: Toms Norde/ F64 / Skaties.tv
- Что подразумевает контракт с Sony?
- Я детально не изучала, мы еще не встречались, чтобы подписать контракт. Но, как я понимаю, это полная поддержка артиста лейблом, начиная от новых песен и заканчивая концертами.
- Будете в этом году пробоваться на «Евровидение»?
- Ой, нет, ни от Беларуси, ни от другой страны я в этом году не готова участвовать.
Напомним, Kattie пыталась пробиться в нескольких телепроектах, а также трижды участвовала в Нацотборе Беларуси на «Евровидение» и в 2017 году прошла в финал.
Фото: Toms Norde/ F64 / Skaties.tv