2018-12-17T17:02:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Как «Бегущие города» помогли центру реабилитации детей-инвалидов

Эту благотворительную акцию назвали лучшей в своей сфере в Восточной Европе
Владимир КРИУЛИН
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Участники акции «Бегущие города» помогли собрать 165 000 рублей, которые направили бенефициарам - детским центрам медицинской реабилитации.Участники акции «Бегущие города» помогли собрать 165 000 рублей, которые направили бенефициарам - детским центрам медицинской реабилитации.
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Летом по Беларуси за 42 дня пронесся беговой челлендж «Бегущие города» #velcombegom. В определенные дни участники выходили на пробежки, фиксировали и публиковали свои личные результаты в соцсетях, которые суммировались в зачет одной из областей (даты и соответствие заранее сообщались). Это было беспроигрышное благотворительное соревнование. В зависимости от занятого места каждая область в лице медицинского учреждения получила финансовую поддержку от velcom.

Наибольшая сумма (40 000 рублей) упала на счет ГУЗ «Гродненский областной центр медицинской реабилитации детей-инвалидов и больных детей психоневрологического профиля» (всего помощь получили шесть учреждений на общую сумму 165 000 рублей).

- Очень рады, что Гродненская область в лице нашего учреждения оказалась на первом месте, - говорит главный врач центра Галина Коледа. - Потому что, кроме финансовой помощи, привлекли внимание к теме детей-инвалидов. Ведь большинство знает, что есть Дом ребенка, детские дома. К проблематике детей-инвалидов психоневрологического профиля обращаются не так часто. Даже в Гродно не все знали про наш центр. Когда началась акция, многие стали звонить нам, мол, давайте мы вам поможем. В тот период мы отвечали так: вы займитесь здоровым образом жизни, поучаствуйте в акции «Бегущие города» - так и поможете.

Благодаря акции «Бегущие города» проекта #velcombegom в центре решили несколько проблем.

- Мы оборудовали очень хорошую детскую площадку. Она обошлась недешево - 23 тысячи. Но мы купили не деревянные серые конструкции, а яркие и красивые, которые не прогниют за два-три года, будут служить долго и радовать детей. Это две веранды, два домика, качели. Кроме этого мы приобрели компьютерное оборудование. Ранее UniHelp закупил для нас программу и методику Tomatis (вырабатывает устойчивый навык активного слушания и тренирует всю аудиосенсорную систему. - Ред.). Для внедрения нужны были компьютеры, их не хватало. Плюс ко всему мы сделали ремонт в здании, - отметила Галина Коледа.

Каждый день в центре врачи совершают великие дела.

- У нас находятся дети с особенностями психоневрологического развития, больные церебральным параличом, органическим поражением головного мозга, после воспалительных заболеваний центральной нервной системы. Это лечебное направление. Также есть профилактическое отделение для детей, у которых есть опасность стать инвалидом. За прошлый год через нас прошло более 1044 детей, в этом будет не меньше, - говорит главврач. Она призывает, чтобы таких ярких и полезных проектов, как #velcombegom, было больше:

- У нас есть спонсоры, мы их ищем. На письма, которые рассылаем, обычно откликается один из пяти. В случае с «Бегущими городами» приятно, что не мы просили, а к нам пришли. Хочется, чтобы таких компаний, как velcom, было больше. Будет здорово, если и другие будут уделять внимание благотворительным акциям, которые одновременно ярко популяризируют здоровый образ жизни. Мир держится на таких инициативах.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Бегущие города» вошли в ТОП-3 лучших проектов Восточной Европы

В декабре на Международном конкурсе коммуникационных проектов Eventiada IPRA Golden World Awards 2018 (крупнейшая премия Восточной Европе в сфере коммуникаций) акция «Бегущие города» проекта #velcombegom вошла в число победителей в номинации за лучший проект в сфере здорового образа жизни. На победу претендовали работы из 13 стран. Эту номинацию присуждают под эгидой Минздрава Российской Федерации. Таким образом, российская сторона оценила кампанию, которая проводилась при поддержке Минздрава Беларуси.

Теперь «Бегущие города» претендует на победу во всемирном конкурсе IPRA Golden World Awards. Такого не было два года: за этот период #velcombegom стал единственным белорусским коммуникационным проектом среди победителей в регионе Восточной Европы.

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