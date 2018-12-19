2018-12-19T17:13:02+03:00
Спорт
КП Беларусь

«Голос белорусского футбола». АБФФ объявила конкурс комментаторов

Кандидатам надо пройти несколько этапов отбора
Даниил КЛЮШКИН
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В чемпионате Беларуси хватает моментов для эмоциональных комментариев.В чемпионате Беларуси хватает моментов для эмоциональных комментариев.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В минувшем сезоне АБФФ кардинально изменила формат и качество интернет-трансляций матчей национального первенства. Благодаря партнерам болельщики увидели все поединки «Беларусбанк» — высшей лиги, а также главные встречи мужского и женского Кубка страны, сражение за Суперкубок республики и товарищеские поединки с участием национальной сборной. Все эти трансляции сопровождались живым комментарием победителей конкурса «Голос белорусского футбола».

Судя по отзывам болельщиков, эксперимент по поиску и привлечению к работе в эфире «народных комментаторов» в целом оказался успешным. Более того, многие из любителей лучшей игры с мячом на протяжении сезона выражали желание также попробовать свои силы в вещании, чтобы в будущем присоединиться к уже имеющемуся вещательному пулу. В АБФФ рады пойти навстречу пожеланиям зрителей. Объявлено о начале второго кастинга в проект «Голос белорусского футбола»!

Пройти отбор, подразумевающий несколько туров. На предварительной стадии каждому желающему в открытом доступе будет предложено три видео. Ссылка для скачивания роликов доступна по адресу.

Участнику следует выбрать один из сюжетов и записать комментарий каждого из них в пристойном качестве — без помех, искажений, компьютерной обработки. Далее видеофрагмент с наложенным на него голосом соискатель отправляет единым файлом на адрес comment@tutbymedia.by вплоть до 23 часов 59 минут 29 декабря включительно.

О всех этапах отбора и условиях конкурса читайте здесь.

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