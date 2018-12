«Квалифицированный кандидат с адекватными запросами». Кому будет проще найти работу в следующем году?

Нынешний год ознаменовался пусть небольшим, но восстановлением экономики. Прирастали ВВП, экспорт, реальные доходы белорусов… А что происходило на рынке труда?

- Рынок труда - это всегда отражение внешних условий, - комментирует Ольга Надточаева, руководитель исследовательских и коммуникационных проектов консалтинговой группы «Здесь и сейчас». - Прогнозы на 2018-й были оптимистичными, но осторожными. В 2017-м компании столкнулись с ситуацией, когда ожидания по поводу восстановления рынка оказались завышенными, и в этом году вели себя аккуратнее. Не планировали значимых расширений штата и найма большого количества сотрудников, говорили о минимальной динамике роста зарплат. В итоге, 2018-й можно назвать стабильным. Это был достаточно спокойный период без турбулентностей. Обошлось без существенных сокращений как по численности сотрудников, так и по зарплатам. Еще можно говорить о сокращении вынужденной неполной занятости, которое тянулось с 2015 года.

Конкуренция упала: на одну вакансию приходилось 2 - 3 резюме

Общереспубликанский банк вакансий практически каждый месяц рапортовал о новых рекордах: например, сейчас в нем числится почти 83 тысячи предложений.

- Согласно нашему исследованию рынка труда, в октябре 2018 года по сравнению с октябрем 2017-го количество вакансий выросло на 15%. Рынок труда немного оживился, - рассказывает Ольга Надточаева. - Основной причиной появления новых вакансий, как правило, было увеличение предприятиями объема производства и оказания услуг. Расширение штата коснулось в первую очередь специалистов производственного сектора и отделов продаж и в какой-то степени административного персонала.

Больше стало и желающих обрести работу. В октябре количество резюме по сравнению с январем выросло на 5%. Но их все равно на 9% меньше, чем в это же время год назад.

- В марте 2017-го зафиксирован значимый рост количества резюме. Люди выходили на рынок в поисках каких-то более выгодных и приятных для себя предложений, но ничего не находили. В какой-то момент оптимизм угас, и люди решили остаться на прежних местах, - поясняет Ольга Надточаева.

Это объясняет еще одну особенность нынешнего года: активных соискателей оказалось меньше, чем пассивных. Активными соискателями называют людей, которые нигде не работают и ищут новое место, а пассивными тех, кто работает и следит за вакансиями, пока не найдет выгодный вариант.

- Активным соискателям просто неоткуда было взяться: на рынке стабильность, зарплаты не снижаются. Люди покидали свои рабочие места, только если появлялись проблемы с нанимателем или было желание расти дальше. Потому и конкуренция была минимальной. На одну вакансию приходилось 2 - 3 резюме. Это достаточно мало, в кризисные времена могло доходить и до 7, - говорит Ольга Надточаева.

Зарплатный тренд года: лучше работаешь - больше зарабатываешь

Зарплатные ожидания у кандидатов все еще расходятся с реальностью. Так, как раньше, компании платить не готовы. Дело не только в суммах, но и в самом подходе.

- Наниматели больше не могут, как раньше, перекупать специалистов. Даже в условиях жесткой конкуренции они хоть и будут учитывать пожелания кандидатов по зарплате, но не будут переплачивать. Думаю, этот тренд сохранится и в 2019-м. Компании понимают, что если они пойдут на необоснованное увеличение зарплат и расширение льгот без привязки к производительности труда, то мы вернемся к кризису 2014 года, - говорит Ольга Надточаева.

Раньше наниматели пересматривали зарплаты сотрудников в начале или в конце года одновременно, сейчас такая ситуация крайне редка:

- Примерно 60% компаний продолжают это делать, но не всем сразу, а, например, отдельным категориям сотрудников или самым результативным из них, - поясняет Ольга Надточаева. - Нынешний тренд - это возможность сотрудников самим влиять на переменную часть зарплаты, показывая лучший результат. Руководители могут премировать за выполнение плана продаж/производства, сроки изгoтовления и качество продукции, достижение определенных показателей подразделением или индивидуально и так далее. Иными словами, чем лучше работаешь, тем больше зарабатываешь.

Рабочие специальности - в тройке самых востребованных!

Уже много лет самые популярные на рынке - специалисты по продажам. Не изменилась ситуация и в этом году. Следом идут работники IT-сферы. Зато на третье место вырвались рабочие специальности: грузчики, слесари, фрезеровщики, кладовщики… Почему?

- Во-первых, когда предприятия увеличивают объем производства, им нужно больше работников. Во-вторых, среди таких специалистов обычно высокая текучка, и компании постоянно находятся в поиске новых сотрудников. И в-третьих, в 2018 году больше рабочего персонала стало выезжать на заработки за границу. Причем не в Россию, как раньше, а на запад - в Польшу или Литву, - рассказывает Ольга Надточаева. - Страны-соседи сами пострадали от вымывания такого персонала, их рабочие и строители уезжают дальше в Западную Европу. Поэтому рабочую визу в ту же Польшу получить сейчас легче, многим помогает карта поляка.

В следующем году ситуация с востребованными специальностями почти не изменится.

- По данным нашего исследования, если компания запланировала расширение в 2019 году, то оно произойдет именно за счет отдела продаж или производства. Меньше всего расширение штата коснется руководителей разного уровня и административных специалистов. В этих областях найти работу будет сложно. Например, руководитель может быть отличным специалистом, но при этом для него просто физически не будет предложений на рынке, - констатирует Ольга Надточаева.

Начать карьеру в продажах проще, чем в IT

Сейчас работодатели особенно внимательно оценивают их опыт и квалификации новых сотрудников. Начинающим специалистам приходится непросто. Легче всего устроиться в самую востребованную сферу - в продажи.

- Компании часто готовы обучать специалистов по продажам, а достаточно неплохие деньги при определенных усилиях получится зарабатывать уже с первых дней, - комментирует Ольга Надточаева. - Это прекрасная сфера для старта карьеры.

Многие считают, что так же легко устроиться и в IT. Мол, окончил курсы тестировщиков, прошел стажировку в крупной компании - и дело в шляпе. Но эксперты настроены не так оптимистично.

- В IT есть спрос на специалистов, но квалифицированных. Сотрудник начинает цениться после двух-трех лет в этой сфере. А входя в профессию, ты сначала работаешь не в самых престижных компаниях и за небольшую зарплату, - поясняет Ольга Надточаева. - В IT можно очень хорошо зарабатывать, но нужно много работать. Это очень суровая и строго регламентированная сфера. Да, там можно прийти на работу позже, но тогда придется позже уйти, отработав определенное количество часов. Следят за этим очень строго. И всякие плюшки в офисах есть не только потому, что компания вас любит и ценит, а чтобы вы дольше оставались на работе и вам было комфортно. В IT не получится просто отсиживать на работе и получать много денег, здесь платят в первую очередь за мозги. Эта сфера подойдет не каждому, и попасть в нее не так просто, как в те же продажи.

В 2019-м значительного роста вакансий и зарплат не будет

Следующий год на рынке труда Беларуси в целом будет похож на нынешний.

- С учетом наших, а также российских и мировых экономических прогнозов на следующий год и существующих геополитических рисков рынок будет расти очень осторожно. Компании будут не очень активно создавать новые рабочие места, состав вакансий сильно не поменяется. А с учетом экономических ограничений не будет и высокого роста зарплат. Сейчас каждую копейку надо зарабатывать. 70% участников нашего исследования жаловались, что им не хватает достойных квалифицированных кандидатов с адекватными запросами по зарплате. Так что такие кандидаты и будут выигрывать при поиске работы, - подытоживает Ольга Надточаева.