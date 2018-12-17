В Новый год - с новым магазином! Супермаркеты «Евроопт» открылись в Лунинце и Чашниках!

И «Евроопт» сдержал свое слово. Этот год торговая сеть начинала с круглой отметки в 500 магазинов, а сегодня их уже 730! И практически все новые магазины «Евроопт» открылись именно в регионах - в районных центрах, малых городах, поселках и деревнях. Вот и накануне рождественских и новогодних праздников торговая сеть сделала подарок для жителей двух райцентров - Чашников и Лунинца. В этих городах открылись просторные супермаркеты «Евроопт».

ВЫБОР ПО ЧЕСТНЫМ ЦЕНАМ

В Чашниках открытый «Евроопт» стал первым магазином торговой сети. Несмотря на то, что здесь проживает всего около 9 тыс. человек, райцентр достаточно развит - в нем работают сразу несколько предприятий, в том числе Чашникская типография, бумажная фабрика «Красная звезда», завод «Чистый исток 1872». В районе есть еще один крупный населенный пункт - город Новолукомль, а также 179 деревень. В целом на территории Чашникского района проживает более 30 тыс. человек, и прихода крупнейшей белорусской торговой сети они ожидали с нетерпением.

В Лунинце в апреле открылся небольшой магазин «Евроопт», но жители райцентра просили именно супермаркет!

Общая площадь открывшегося на улице Космонавтов, 4 супермаркета «Евроопт» составляет около 800 квадратов, а торговая - превышает 340 кв. м. Ассортимент магазина - более 5200 товарных позиций, есть кофе-зона. Количество касс - пять, а график работы - каждый день с 9.00 до 21.00. Открытие этого магазина позволило создать 26 рабочих мест - отлично для небольшого города!

А в Лунинце проживает около 25 тыс. человек. В состав района входит и город Микашевичи, на всю страну известный предприятием «Гранит». В целом же в 82 населенных пунктах района насчитывается более 67 тысяч человек.

Площадь торгового объекта на улице Блока, 2 составляет практически тысячу квадратов, торговая - 550 кв. м. Ассортимент превышает 5000 торговых позиций. А шесть касс позволят покупателям обойтись без долгих очередей. Режим работы торгового объекта - с 9.00 до 22.00, без выходных. В супермаркете трудоустроено 36 человек.

Два магазина одной торговой сети, открытые с разницей в два дня в разных концах страны, объединяет нечто гораздо большее, чем единый логотип «Евроопт» на фасаде. Прежде всего, это просторные современные супермаркеты, оборудованные по всем стандартам торговой сети - не хуже, чем в столице или любом областном центре.

С удобным графиком работы, достойным ассортиментом и опять же столичными ценами. И, конечно же, с приятными бонусами в виде участков собственного производства - и свежая выпечка, и курочка гриль, и пицца с другими блюдами кулинарии станут для покупателей очень приятным дополнением!

В просторном магазине ассортимент практически в три раза больше!

ПОКУПАТЕЛЬ ВСЕГДА ПРАВ!

Стоит отметить, что в Лунинце и Чашниках супермаркеты «Евроопт» появились не просто так - открытие этих объектов стало ответом на неоднократные обращения со стороны покупателей и результатом успешных переговоров компании с местной властью.

Кстати, первый «Евроопт» в Лунинце был открыт в апреле этого года. Но это был небольшой магазин на окраине, который не позволял торговой сети продемонстрировать все преимущества крупного ретейлера. За крупными покупками лунинчане продолжали ездить за 60 км в Пинск в гипермаркет «Евроопт» - благо торговая сеть обеспечила бесплатный автобус с рейсами несколько раз в неделю. Необходимость открытия здесь более крупного объекта не вызывала сомнений, и районная власть пошла навстречу пожеланиям населения.

Еще в апреле заместитель председателя Лунинецкого районного исполнительного комитета Владимир Ковалевич, который участвовал в открытии первого магазина «Евроопт», выразил надежду, что приход торговой сети в Лунинец «окажет благоприятное воздействие на развитие местной торговли, в том числе и в плане цен». Он отметил заинтересованность со стороны исполнительной власти в развитии здоровой конкуренции. «Что касается возможности появления в городе торговых объектов «Евроопт» большего формата, то мы также надеемся, что они будут», - подчеркнул представитель местной власти.

И торговые площади для открытия более крупного магазина нашлись. А «Евроопт» доказал, насколько оперативно он умеет действовать. Результат - просторный супермаркет с ассортиментом, практически в три раза большим по сравнению с первым магазином. Естественно, его открытие жители Лунинца встретили с огромным энтузиазмом.

Среди собравшихся на открытии покупателей была и Жанна Сацкевич - буквально на днях она стала самой удачливой жительницей Лунинца. 4 декабря одна из покупок в «Евроопт» принесла ей новенький внедорожник - суперприз игры «Удача в придачу!». А в день открытия счастливица приехала на выигранном автомобиле к новому магазину, чтобы вместе с другими жителями города отпраздновать это событие!

Удачу Жанне Сацкевич принесли покупки, сделанные в Пинске! Но теперь ездить за много километров не придется - супермаркет «Евроопт» открылся в родном городе!

Отметим, что невероятную удачу лунинчанке Жанне принесли покупки, сделанные в… Пинске! За ежедневным набором продуктов она, конечно же, ходит в местный «Евроопт», а вот если появляется необходимость более широкого выбора товаров, Жанна вслед за многими своими земляками отправлялась в Пинск, в гипермаркет «Евроопт».

- Очень хотелось просторный магазин с более широким ассортиментом в нашем городе. Поэтому открытие супермаркета мы, конечно, ждали с большим нетерпением, - с улыбкой признается она.

Стоит отметить, что Жанна - далеко не единственный житель Лунинца, которому покупки в пинском «Евроопт» принесли крупную удачу. Еще одной лунинчанке - Тамаре Курилович - также достался автомобиль, девяти покупателям - суммы по 500 рублей. В целом в районе денежные призы по 500 и 100 рублей выиграли 68 жителей, не говоря уже про обладателей призов поменьше!

Не скрывали радости от появления первого магазина «Евроопт» в их родном городе и жители Чашников.

- Конечно, таких торговых точек у нас не было, но мы рады двигаться вперед, ведь такие магазины уже имеются в Минске, Витебске, Бресте, везде, а теперь и у нас открылся! Мы же точно такие же покупатели, как в других городах, - говорит Алла Владимировна Богомолова. - В этом магазине празднично, светло, уютно, даже ценники красивые, особенно мы любим красные, на акции, потому что ценовой фактор очень важен! Большое спасибо районной власти, что они разрешили открыть такой магазин!

Эмоции покупателей легко понять, ведь до этого жителям Чашников и близлежащих деревень, желающим сделать покупки в «Евроопт», приходилось отправляться за много километров - в Новолукомль, где находился единственный на тот момент в районе магазин торговой сети. Выручали и онлайн-сервисы «Е-доставка» и «ГиперМолл». Как результат, чашничане уже не раз становились победителями игры «Удача в придачу!», выигрывая денежные призы. Причем порой немаленькие: трое из них уже выиграли по 100 рублей, а четверо - по 500! А в целом по району денежные призы по 500 и 100 рублей достались 20 покупателям.

Можно не сомневаться - с открытием супермаркетов «Евроопт» везунчиков среди жителей Чашников и Лунинца станет гораздо больше, ведь теперь делать необходимые покупки и участвовать в игре стало намного легче!

ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ РАЙОНОВ

Конечно, крупные торговые объекты, открытые в Чашниках и Лунинце, это не только новый уровень комфорта и сервиса для жителей районных центров и близлежащих деревень, но и немалый вклад в развитие районов. Ведь каждый новый магазин «Евроопт» означает создание рабочих мест с достойным заработком и хорошим социальным пакетом, рост товарооборота в регионе, а вместе с ним и увеличение суммы налоговых отчислений в бюджет.

Об этом говорили на открытии магазинов «Евроопт» представители местной власти и в Чашниках, и в Лунинце.

Заместитель председателя Лунинецкого райисполкома Владимир Ковалевич выразил надежду, что работа магазинов «Евроопт» улучшит качество обслуживания населения и увеличит товарооборот в районе.

- Безусловно, новый магазин - это и усиление конкуренции: победит сильнейший, у кого лучшие цены, обслуживание и товары. В открытом сегодня магазине «Евроопт» представлен достаточно широкий ассортимент товаров. Думаю, что его покупателями станут люди, проживающие не только в самом городе, но и в близлежащих населенных пунктах района, - подчеркнул Владимир Ковалевич.

Владимир Ковалевич.

По его мнению, на данный момент жители города, учитывая открытие второго магазина «Евроопт» в более крупном формате, не испытывают дефицита по торговым площадям продуктовых магазинов. В то же время по промышленной группе товаров району еще есть куда расти, отметил Владимир Ковалевич.

Заместитель председателя Чашникского райисполкома Александр Сурин подчеркнул, что, учитывая популярность торговой сети во всех уголках нашей страны, открытие магазина «Евроопт» в преддверии рождественских и новогодних праздников будет своеобразным подарком для всех жителей района.

- Жизнь не стоит на месте, она идет вперед, развивается, и торговля не может оставаться в стороне. Сегодня каждый из нас хочет иметь качественное обслуживание, большой ассортимент товаров, участвовать в популярных играх. И поэтому руководство района и его население сегодня приветствуют приход в наш районный центр данной торговой сети, - заявил Александр Сурин.

Александр Сурин.

Открытие в Чашниках магазина «Евроопт» - это не только радость для покупателей, но и вопросы экономики, подчеркнул он.

- Это и увеличение объемов товарооборота, и более 300 метров обустроенных в новом формате торговых площадей, которые мы сегодня получаем для города и района, и более 25 рабочих мест. И, конечно, приход нового игрока на рынок районной торговли - это, прежде всего, создание здоровой конкуренции, а конкуренция порождает развитие, двигает на новые мысли, направления, поэтому, я считаю, приход данной сети в район - это только плюс, - отметил Александр Сурин.

В Чашниках открытый «Евроопт» стал первым магазином торговой сети — жители райцентра ждали его с нетерпением

НАРОДНЫЕ МАГАЗИНЫ - КАЖДОМУ!

Курс на развитие торговли в регионах, который компания взяла в Год малой родины, - не конъюнктура, а искреннее желание компании приблизить стандарты торговли в глубинке к столичным, подчеркивает операционный директор торговой сети «Евроопт» Владлен Атрошкин. Ведь в малых городах и на селе проживают не менее 30% белорусских покупателей. И как показывают неоднократные социологические исследования, более 96% опрошенных жителей в регионах хотят, чтобы в их населенном пункте открылся магазин «Евроопт».

Покупатели считают магазины «Евроопт» народными, что подтверждает не только убедительная цифра в 1 000 000 покупок ежедневно, но и результаты премии «Народная марка». По итогам открытого голосования, охватившего всю страну, «Евроопт» второй год подряд получил сразу шесть наград, включая Гран-при услуг. Магазины сети покупатели признали лучшими во всех форматах - начиная от небольших магазинов у дома и заканчивая гипермаркетами.

По словам Владлена Атрошкина, «Евроопт» успел получить ценнейший опыт работы в сельской местности, который позволил сделать торговлю в глубинке эффективной - предоставить покупателю должное качество, ассортимент и цены и при этом не получить убытков. Ключ к успеху - в оптимизации процессов, и это дает искомый результат. Например, в Оршанском районе товарооборот в сельских магазинах, которые «Белкоопсооюз» передал сети «Евроопт», вырос вдвое. Это говорит о том, что сельчане стали больше покупать на местах, в своих деревнях и поселках.

Владлен Атрошкин

Владлен Атрошкин напомнил, что на начало года в сельских населенных пунктах работало 26 магазинов сети «Евроопт», а сегодня их уже 143, и эта цифра растет постоянно.

- Оршанский эксперимент позволил нам отработать механизм развития торговли на селе, чтобы сделать ее безубыточной. Глубинка - это, прежде всего, большие расходы на логистику. Поэтому если в районе один сельский магазин, вся финансовая нагрузка ляжет именно на этот торговый объект. Способ компенсации расходов один - повышение цен, а ведь это и привело сельскую торговлю к нынешним проблемам. А если в деревнях района открыть 15 - 20 магазинов, а в райцентре - торговый объект крупного формата, который будет работать и как логистический центр для сельских мини-маркетов, тогда появляется возможность сделать работу ретейлера прибыльной, пусть и в минимальном размере. Но покупатели при этом не будут лишены ни выбора товаров, ни честных цен, - отметил Владлен Атрошкин.

Специально для районных центров «Евроопт» разработал типовой проект супермаркета - с достаточно просторной торговой площадью и большими складскими помещениями. Эти магазины за последние годы появились в разных концах страны - в Буда-Кошелево и Воложине, Октябрьском и Добруше, Костюковичах и Кличеве. Эти супермаркеты высоко оценивают покупатели, они становятся точкой притяжения для жителей всего района. В компании уверены, что именно такие типовые торговые центры должны быть открыты в каждом райцентре, ведь они позволяют дать толчок развитию торговли на селе, непосредственно в деревнях и поселках.

- Мы благодарны властям Лунинецкого и Чашникского районов за отзывчивость к нуждам покупателей, за умение оперативно принимать решения в пользу людей. Но в некоторых районных центрах получить помещение или участок под строительство магазина, даже небольшого формата, бывает очень сложно, - рассказал Владлен Атрошкин. - В ряде райцентров открыть торговый объект на данный момент мы так и не смогли - нет магазинов «Евроопт» в Бешенковичах и Сенно. А в некоторых райцентрах «Евроопт» вообще не сможет открыться в ближайшей перспективе. Фактически здесь местная власть заявляет, что с торговлей все в порядке, хотя подавляющее число жителей (более 90%), наоборот, недовольны состоянием торговли и просят нашу компанию открыть магазины «Евроопт» в их районе. Это подтверждают многократные исследования, проводимые компанией.

Большой выбор товаров, честные цены, удобный график работы – это все про магазины «Евроопт»!

Впрочем, процесс охвата белорусской глубинки нарастает - в конце декабря, по словам Владлена Атрошкина, «Евроопт» откроется в Россонах, затем на очереди Каменец. На данный момент можно констатировать: из 118 районов Беларуси торговая сеть присутствует в 110 районных центрах.

При этом Владлен Атрошкин подчеркнул, что в последнее время появилась новая тенденция - местные власти сами обращаются в «Евроопт» с просьбой войти в их регион, открыть магазины и стараются найти приемлемые варианты решения этого вопроса. Таким образом, на региональном уровне появляется понимание того, что развитие конкуренции на местах, появление крупных торговых сетей идет только на пользу покупателям и экономике района.

- Но зачастую эффективно и быстро развиваться на селе «Евроопт» не может - ведь мы сталкиваемся с крайне сложной процедурой согласования открытия торговых объектов. На наш взгляд, выходом могло бы стать упрощение санитарно-гигиенических и противопожарных требований к магазинам на селе. Необходимо также разрешение размещать торговые объекты в любых подходящих помещениях, в том числе в пустующих жилых домах. Неужели дом, у которого нет хозяина и который постепенно приходит в упадок, лучше, чем магазин, который открыт под этой крышей? Сельской торговле также нужен уведомительный принцип открытия магазинов. Не так давно требования, которые выдвигались к продавцам на рынках, были урезаны в четыре раза. Что мешает сделать что-то подобное для розничной торговли - хотя бы в сельской местности? Решение этих проблем смогло бы изменить ситуацию - «Евроопт» готов открывать на селе магазины в разы активнее, чем сейчас. Технологии позволяют нам открыть в любой деревне стационарный магазин в течение двух месяцев при соответствующей нормативной базе и введении уведомительного принципа развития бизнеса в розничной торговле, - заметил Владлен Атрошкин.

Препятствия, которые возникают на пути прихода крупных торговых сетей в глубинку, операционный директор компании «Евроопт» называет инертностью мышления и излишней осторожностью. Он считает, что время и общественный запрос рано или поздно заставят решить эту проблему. Тем более что изменение условий для торговли на селе не только не требует бюджетных вложений, но, наоборот, будет способствовать увеличению поступлений в бюджет от налогов и сборов.

- Современный торговый сервис, широкий ассортимент товаров и справедливые цены должны быть доступны каждому белорусскому покупателю, и нет разницы, в каком населенном пункте он проживает. Именно поэтому мы продолжим активно открывать магазины в белорусской глубинке и на своем опыте доказывать, что это правильное решение, - убежден Владлен Атрошкин.