В моем умном тонометре даже манжета оказалась интеллектуальная!

Лет 10 назад, когда мне врач сказал измерять давление несколько раз в день и записывать, я даже мечтать о таком не могла. А теперь со своим тонометром, как с записной книжкой, можно отправляться к врачу - смотрите, мол, чего я намерила за месяц!

Но это еще не самое большое мое восхищение от использования нового тонометра. Я же выбрала умную модель, в которой интеллектуальна даже манжета! Эту манжету сложно надеть неправильно.

Она каркасная, сделана из гибкого материала и свернута в конусообразную трубочку. Надеваешь - и манжета моментально подстраивается под любую толщину руки. Ничего затягивать и думать, достаточно туго ты это сделала или нет, уже не нужно. А самое главное, ее можно надевать как угодно! В обычной манжете важно, чтобы специальная артериальная метка во время измерения давления находилась напротив артерии, а в интеллектуальной это уже не имеет значения. Это очень важный момент, потому что именно отклонение от «курса» артериальной метки очень часто искажает показания артериального давления.

Как только я ни перекручивала эту манжету в порядке эксперимента - измерения проходили нормально. Об этом сообщал… сам тонометр: манжета надета правильно - на экране загорается специальный значок. Вообще «язык» тонометра оказался предельно понятен: если верхнее или нижнее давление повышено, напротив этого показания загорится оранжевая лампочка, если в норме - зеленая. К счастью, я пока не видела на экране сигнал тревоги в виде сердечка - он появляется как сигнал аритмии. Зато появившимся на экране символом движения тонометр однажды мне сделал замечание за то, что шевелилась во время измерения, пыталась поправлять манжету. Появляется такой значок - значит, результат с погрешностью, надо сесть спокойно и измерить давление еще раз.

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Вот так и «общаемся». Кажется, производитель подстелил соломку везде, где только мог споткнуться человек при использовании тонометра, и предотвратил практически все возможные ошибки. Вплоть до того, что мой тонометр создан, чтобы точно измерять давление у людей с жесткими сосудами. Оказывается, жесткость сосудов может искажать показания. Меня эта проблема пока не коснулась (и надеюсь, не коснется). Но представляю, насколько это важно для многих людей, которые наконец-то смогут узнать свое настоящее давление.

Все свои показания измерений я доверяю памяти тонометра, разделив их на утренние и вечерние. Кстати, все-таки правильное домашнее измерение давления автоматическим тонометром - это трехкратное измерение с интервалом не менее 1 - 2 минут. Достаточно задержать кнопку памяти на пару секунд - и умный прибор вычисляет среднее значение. В памяти хранятся результаты 100 измерений - думаю, для врача, к которому я приду на консультацию, это будет хороший и надежный источник информации.

«Жесткие артерии могут помешать правильно измерить давление»

У артериальной гипертонии нет пути назад. Ее не вылечишь насовсем, но если взять давление под контроль и поддерживать препаратами на нормальном уровне, можно жить долго и счастливо. Почему периодически измерять давление надо даже тем, кто постоянно принимает таблетки, которые действительно помогают. Что значит «измерять правильно»? Продолжаем наш разговор с Марией Ливенцевой, кандидатом медицинских наук, ведущим научным сотрудником лаборатории артериальной гипертензии РНПЦ «Кардиология».

- Мария Михайловна, правда ли, что эффективность препаратов, снижающих давление, со временем может снизиться из-за привыкания?

- Для некоторых классов препаратов (а их пять основных и несколько дополнительных) характерен эффект ускользания. Это когда при подобранной правильной терапии было хорошее давление и вдруг при всех тех же условиях оно стало очень высоким. Причины у каждого могут быть разные. Надо обязательно посоветоваться с врачом, который порекомендует другие группы препаратов, хотя со временем возможен возврат к тем, что вы уже принимали.

- Значит, все же правильно поступают те, кто таблетки принимает, но периодически измеряет давление, когда что-то встревожило.

- Да. Но я напомню, что для домашнего измерения давления важно, чтобы оно проводилось правильно. Основной принцип - не надо измерять давление сразу после психоэмоциональных или физических нагрузок, после того как выпили напиток с кофеином (чай, кофе, кола). Если вы, взбежав на пятый этаж, сразу же в коридоре начнете мерить давления, никакого отношения к истинному давлению оно иметь не будет. Надо как минимум пять минут посидеть. Во время измерения нельзя разговаривать, двигаться. Спина должна быть ровная, рука лежит на столе так, чтобы манжета накладывалась параллельно уровню сердца, ноги не должны быть скрещены.

Очень важно правильно наложить манжету - от этого во многом зависит точность показаний. Поэтому интеллектуальные манжеты, которые появились сейчас в некоторых моделях тонометров, - это большой прорыв в домашнем измерении давления. Как ее ни наложи - оно будет сделано правильно.

- Современные умные тонометры измеряют еще и пульс. О чем может рассказать этот показатель?

- В пульсе отражается частота сердечных сокращений. Эти показания могут рассказать о разных проблемах. Например, пульс может быть учащенным при патологии щитовидной железы, а это очень характерно для нашей страны, потому что у нас всегда был эндемический очаг по зобу, а потом чернобыльская авария внесла свою лепту.

Показатели пульса важны, когда гипертоник принимает лечение. Потому что некоторые препараты замедляют частоту сердечных сокращений, и частота пульса на их фоне не должна быть ниже 55 - 60 в минуту (при норме до 80).

В современных тонометрах есть датчики, которые могут фиксировать аритмию и обозначать ее моргающим сердечком рядом с показателями давления. Аритмия может быть связана как с гипертонией, так и с ишемической болезнью сердца, поэтому это важный показатель. И если на экране тонометра сердечко моргает, вам надо обязательно обращаться к врачу, который разберется, насколько все серьезно.

- А если очень большая разница между верхним и нижним давлением, о чем это говорит?

- Эта разница называется пульсовым давлением. В предупреждении развития инфаркта и инсульта ему и верхнему давлению уделяется большое внимание. Когда эталоном считалось давление 120/80, идеальное пульсовое было 40 (половина нижнего - диастолического). Сейчас такого жесткого подхода нет. С возрастом верхнее - систолическое - повышается, потому что оно отражает состояние артерий, которые начинают терять эластичность, способность сжиматься-разжиматься. Жесткость артерий в последние годы тоже стала рассматриваться как фактор риска.

- Именно поэтому появились тонометры, которые учитывают жесткость артерий?

- Да. Жесткие артерии - это не только риск развития осложнений. Иногда эта жесткость мешает правильно измерить давление обычными приборами, потому что нужна дополнительная сила, чтобы сжать эту артерию. И это не только возрастная проблема. Жесткими могут быть артерии, пораженные атеросклерозом, при сахарном диабете, высоком уровне холестерина, у курильщиков.