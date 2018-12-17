2018-12-17T17:41:14+03:00
Спорт
КП Беларусь

Перепутали файлы. Хоккейной сборной в Норвегии вместо гимна Беларуси включили «Касіў Ясь канюшыну»

Посольство Беларуси направило ноту в адрес МИДа Норвегии
Владимир КРИУЛИН
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Перед игрой с Норвегией вместо гимна Беларуси звучал хит «Песняров» «Касіў Ясь канюшыну». Фото: filiphammarlund.smugmug.comПеред игрой с Норвегией вместо гимна Беларуси звучал хит «Песняров» «Касіў Ясь канюшыну». Фото: filiphammarlund.smugmug.com
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Сборная Беларуси по хоккею на прошлой неделе в Норвегии сыграла три матча на товарищеском турнире MECA Hockey Games. Туда наша команда отправилась в экспериментальном составе. И вряд ли матчи получили широкую огласку, но перед игрой с Норвегией вместо гимна Беларуси звучал хит «Песняров» «Касіў Ясь канюшыну».

Норвежские зрители стоя слушали мелодию и, наверное, думали, какие белорусы оригинальные - гимном сделали такую развеселую мелодию. Автор видео, который в соцсетях показал, как все было, недоумевал. Сами хоккеисты переминались с ноги на ногу.

- С норвежцами мы разберемся, чтобы такое не повторялось. А вот хоккеистам стоило бы поучиться у Виолетты Скворцовой и как к гимну относиться, и как побеждать, - вскоре написал посол Беларуси в Швеции и Норвегии Дмитрий Мирончик в своем Твиттере.

Летом прошлого года легкоатлетка Виолетта Скворцова на юниорском чемпионате Европы выиграла золото в тройном прыжке. На церемонии награждения вместо гимна Беларуси включили гимн Боснии и Герцеговины. Виолетта сошла с пьедестала и объяснила, что не так. Организаторы принесли извинения и переиграли церемонию.

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- Мы уже направили ноту в МИД Норвегии, в которой указали на недопустимость подобных ситуаций на международных турнирах с участием национальных сборных, - сказал «Комсомолке» Дмитрий Мирончик в понедельник. - Мы также просили официально проинформировать все спортивные федерации и организации о том, где брать изображения флага, герба Беларуси, а также запись гимна.

Как пояснили в федерации хоккея, организаторы матча перепутали файл записи гимна с файлом композиции, которая запускается при заброшенной шайбе нашей сборной. У главного тренера Андрея Сидоренко была идея увести команду со льда, но все надеялись, что норвежцы оперативно исправятся и поставят нужную мелодию…

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