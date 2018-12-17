«Бавария» и «Ливерпуль» впервые сразятся в Лиге чемпионов

В это трудно поверить, но «Ливерпуль» и «Бавария» никогда не играли друг против друга в Лиге чемпионов. Пожалуй, это самая интригующая пара. Зная, на что способны команды в атаке, ждем зрелищный матч.

- «Ливерпуль» - крепкий орешек. Это самая горячая команда, прямо сейчас они лидируют в АПЛ. Команда играет в хороший футбол: мощный и в высоком темпе, - сказал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

Также впервые между собой в турнире встретятся ПСЖ и «Манчестер Юнайтед». У манкунианцев в последнее время дела идут плохо (учитывая амбиции гранда). У ПСЖ супернападающие. Но что преподнесет старый лис Жозе Моуринью? Он ведь горазд на сюрпризы: его прагматичные схемы могут остановить машину по забиванию голов.

«Ювентус» и «Атлетико» - еще одна пара топ-клубов. Туринцы не знают особых проблем ни в чемпионате Италии, ни в еврокубках. Но на проектные мощности команда не вышла. Чтобы пройти дружину Диего Симеоне, придется постараться больше обычного. К тому же «матрасники» горят желанием дойти до финала, ведь он состоится на их арене «Ванда Метрополитано» 1 июня.

Лига чемпионов. 1/8 финала.

«Шальке» - «Манчестер Сити»

«Атлетико» - «Ювентус»

«Манчестер Юнайтед» - ПСЖ

«Тоттенхэм» - «Боруссия»

«Лион» - «Барселона»

«Рома» - «Порту»

«Аякс» – «Реал»

«Ливерпуль» - «Бавария»

Первые матчи 1/8 финала состоятся 12 - 13 и 19 - 20 февраля, а ответные - 5 - 6 и 12 - 13 марта.