«Нам достался самый, что ни на есть суперклуб». БАТЭ снова сыграет с «Арсеналом» в Лиге Европы

Жребий Лиги Европы вновь свел борисовчан и лондонцев. На сей раз они встретятся в 1/16 финала. В предыдущем розыгрыше команды играли на групповой стадии. В Борисове «Арсенал» полурезервным составом выиграл 4:2, в Лондоне хозяева учинили разгром - 6:0. Что будет на этот раз? Недавно с «Челси» БАТЭ сыграл более уверенно (1:3 - в Лондоне, 0:1 - в Борисове).

Вроде бы с момента предыдущей встречи БАТЭ и «Арсенала» прошло не так много времени, но утекло много воды. У «канониров» состоялась эпохальная смена тренера. Вместо проработавшего в клубе 22 года Арсена Венгера пришел Унаи Эмери.

Александр Глеб об уходе Арсена Венгера из «Арсенала»: «По-настоящему жаль. Это великолепный тренер и человек»

Пока лондонцы в поиске своей игры и стабильности, удачные матчи сменяют относительно неудачные. Как результат - пятое место в чемпионате Англии. В своей группе Лиги Европы (где еще были «Спортинг», «Ворскла», «Карабах») «Арсенал» без особых проблем занял первое место, потеряв лишь два очка.

Менялся тренер и у БАТЭ. В матчах 2017 года на бой с «Арсеналом» вел Александр Ермакович. Сейчас у руля Алексей Бага, сменивший этим летом недолго проработавшего Олега Дулуба. Бага придал команде бойцовский характер и уверенность. Но к февралю следующего команда может сильно обновиться. Уже Неманья Милунович перешел в «Црвену Звезду», ходят слухи, что могут уйти защитники Денис Поляков и Максим Володько, попали на карандаш иностранным скаутам вратарь Денис Щербицкий, хавбек Мирко Иванич, форвард Денис Сигневич. Да и неизвестно, продолжит ли карьеру Александр Глеб.

Интересно, что осенью 2017-го он сам просился в БАТЭ, чтобы сыграть в Лондоне с «Арсеналом», поставив тем самым символичную точку в своей карьере. Тогда ему отказали, но пригласили уже в этом году. Заставит ли Глеба такой жребий повременить с решением вешать бутсы на гвоздь? Ведь в Лондоне он провел самый счастливый период карьеры.

Результат жеребьевки прокомментировал Алексей Бага для офсайта клуба:

- Нам достался самый, что ни на есть суперклуб. «Арсенал» - один из самых мощных соперников из тех, которые могли нам выпасть. У руля «канониров"» находится топ-тренер - испанец Унаи Эмери, трижды кряду выигрывавший Лигу Европы. Это тоже ведь о чем-то говорит. Разумеется, еще остались прошлогодние впечатления от игр с этим английским клубом. Правда, с тех пор в нем произошли значительные изменения. Но более информативными считаю игры в групповом турнире Лиги Европы «Арсенала» против азербайджанского «Карабаха», с которым мы небезуспешно сражались летом в квалификации Лиги чемпионов. А вообще сейчас «Арсенал» на ходу. Если не считать вчерашний матч премьер-лиги, то до него «канониры» не проигрывали в 22 официальных поединках кряду.

В феврале, когда состоятся матчи, БАТЭ только выйдет из отпуска, а у «Арсенала» сезон будет в разгаре.

- Так выбирать нам и не приходится, - говорит Бага . Благо и так, что мы пробились в 1/16 финала. А вообще будем совмещать подготовку к играм с «Арсеналом» с планомерной подготовкой к новому сезону, в котором опять будем стремиться к решению больших задач, начиная от чемпионата и завершая еврокубками. Два матча с таким оппонентом - это очень неплохо перед сезоном. В любом случае такие игры лучше спаррингов. Так что все нормально. Жаловаться не на что.

Некоторые пары 1/16 финала: «Краснодар» - «Байер», «Цюрих» - «Наполи», «Рапид» - «Интер», «Мальме» - «Челси», «Шахтер» - «Айнтрахт», «Олимпиакос» - «Динамо» (Киев), «Лацио» - «Севилья», «Фенербахче» - «Зенит».