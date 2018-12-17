2018-12-17T18:26:43+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске показали ледовый спектакль «Щелкунчик и Мышиный король»

Главные роли исполнили Олимпийские чемпионы [фото]
Владимир КРИУЛИН
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Главные роли в спектакле исполнили Олимпийские чемпионы Турина-2006 Татьяна Тотьмянина (девочка Маша) и Максим Маринин (Щелкунчик).Главные роли в спектакле исполнили Олимпийские чемпионы Турина-2006 Татьяна Тотьмянина (девочка Маша) и Максим Маринин (Щелкунчик).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Илья Авербух решил вдохнуть новую жизнь в свое самое популярное новогоднее ледовое шоу по мотивам знаменитой сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Также над постановкой работала Татьяна Тарасова. В Минске эту постановку Ильи Авербуха показали в первый раз.

Главные роли в спектакле исполнили Олимпийские чемпионы Турина-2006 Татьяна Тотьмянина (девочка Маша) и Максим Маринин (Щелкунчик). А Мышиного короля сыграл Олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира, Алексей Ягудин.

Ранее Алексей рассказывал, как готовится к спектаклям:

- Для меня детские новогодние спектакли занимают особенное место, к ним относимся с трепетом. Мы с Таней родители двух дочек. И у нас всегда волнение перед выходом, потому что детей нельзя обмануть. Для нас, как перфекционистов, это сложно, но дополнительное удовольствие.

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- Классическую историю я постарался рассказать нетривиально. Причем я хотел передать весь сюжет сказки Гофмана - ведь обычно первую часть при постановках опускают, - рассказывал Илья Авербух.

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Как это было на «Минск-Арене» смотрите в фоторепортаже.

Татьяна Тотьмянина. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Татьяна Тотьмянина.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Алексей Ягудин в отличной форме. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Алексей Ягудин в отличной форме.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Алексей Ягудин куражился. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Алексей Ягудин куражился.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ягудину было легко вжиться в роль. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ягудину было легко вжиться в роль.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Яркие костюмы специально для «Щелкунчика» были созданы во Франции. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Яркие костюмы специально для «Щелкунчика» были созданы во Франции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Щелкунчик" - традиционная рождественская сказка. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Щелкунчик" - традиционная рождественская сказка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Декорации устанавливали почти трое суток. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Декорации устанавливали почти трое суток.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Мышиная свита" уезжает на карете. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Мышиная свита" уезжает на карете.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Зрители увидели яркое представление. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Зрители увидели яркое представление.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мальчик разбивает игрушку. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мальчик разбивает игрушку.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мастерство показывали не только фигуристы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мастерство показывали не только фигуристы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

От некоторых трюков захватывало дух. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

От некоторых трюков захватывало дух.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Щелкунчика" заколдовали. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Щелкунчика" заколдовали.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кульминация. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кульминация.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

15 декабря артисты выступили трижды. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

15 декабря артисты выступили трижды.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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