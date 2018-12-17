Александр Лукашенко - о российском налоговом маневре: Даже при худшем варианте ничего не обрушится

В понедельник Александр Лукашенко выслушал доклад об окончательных проектах Налогового кодекса и закона о бюджете Беларуси на 2019 год. Напомним, один из самых актуальных вопросов - налоговый маневр в России: с 2019 по 2025 год вывозная пошлина на нефть будет снижаться (до нуля), но вырастет налог на добычу полезных ископаемых. Беларусь будет покупать нефть по другим ценам. Наша страна хочет получить компенсацию, и стороны ведут очень непростые переговоры. Следующий раунд - в Москве 25 декабря.

Александр Лукашенко отметил, что в результате возможных изменений для Беларуси в очередной раз в ЕАЭС и Союзном государстве ухудшаются условия работы экономики.

- Меня настораживает, что белорусы заволновались. Я хочу прямо сказать: волноваться абсолютно нет причин. Это наша проблема - руководства страны, которую мы должны решить. Даже при худшем варианте ничего не обрушится. А что касается 2019 года, то вообще разговоров нет. Поэтому надо спокойно жить и работать, - заявил президент, цитирует его слова БелТА. - Если мы не договоримся, то этот налоговый маневр на нас навалом будет идти постепенно с 2019 по 2024 год. В 2019 году, если вдруг, то мы можем потерять около $400 - 500 млн. Да, это приличные деньги, но не катастрофа для страны. (..) И вообще никакой катастрофы не будет. Просто мы будем вынуждены переформатировать в какой-то степени нашу внутреннюю, внешнюю политику. И особенно все, что связано с финансами. (…) Мы будем развиваться во что бы то ни стало в том направлении, в котором мы определим здесь - в суверенной, независимой Беларуси. Поэтому и бюджет, а это большие деньги - миллиарды долларов и рублей, - мы должны очень четко распределить, чтобы эти средства попали туда, куда нужно. Тому, кто в этом нуждается, - подчеркнул президент.

Александр Лукашенко потребовал, чтобы при планировании бюджета на ближайшие годы закладывались только необходимые расходы, без расточительства.

- Никакого расточительства государственных средств в будущем году допустить мы не можем. И не только в будущем. Мы должны считать каждую копейку, - подчеркнул президент. - Я из практики знаю, что есть желание у правительства, министров, еще кого-то, кто зависит от бюджета, иметь какие-то резервы, заначки на всякий случай для чего-то. Это категорически неприемлемо.

Он поручил председателю Комитета госконтроля, чтобы при исполнении бюджета 2019 года на этот вопрос было обращено особое внимание.

- Никаких закупок автомобилей, кроме централизованных. И у нас свое автомобильное производство. Я прошу это иметь в виду. Никаких расходов на разного рода ненужные поездки, разъезды и командировки. Надо с этим заканчивать. Хватит ездить по конференциям. У нас практически в каждом государстве, где проходят эти конференции, есть посольства. Ориентируйте их, и пусть они этим занимаются, - сказал Александр Лукашенко и подчеркнул, что посещать разного рода мероприятия нужно, только если это принесет финансовую выгоду государству или будет способствовать позитивному формированию имиджа страны.

Проект бюджета от главы государства планировалось передать в парламент уже 17 декабря.

ПОДРОБНОСТИ

Министр финансов: «Бюджет сохраняет свою социальную направленность»

После совещания министр финансов Максим Ермолович уточнил, что в бюджет на следующий год уже заложена экономия.

- Бюджет сформирован по достаточно жесткому сценарию развития экономики. Вводится режим экономии для бюджетных организаций. Но это не означает, что будет каким-то образом снижено качество бюджетных услуг. (…) Мы ожидаем, что по таким основным статьям бюджета, как здравоохранение, образование, социальная политика, рост расходов будет в реальном выражении составлять 6 - 7%, - заявил Максим Ермолович, передает БелТА.

Он подчеркнул, что бюджет сохраняет свою социальную направленность, несмотря на сложности, связанные с влиянием на Беларусь российского налогового маневра в нефтяной сфере.

Отвечая на вопрос, в экономии на каких расходах выражается консервативный сценарий бюджета, Максим Ермолович уточнил, что это связано с деятельностью аппарата управления - расходами на содержание госорганов, различного рода тратами бюджетных организаций, не связанными с организацией основного вида деятельности.

- То есть это и командировочные, и транспортные расходы, текущие расходы, которые опять же не связаны с оказанием бюджетных услуг, - пояснил он.