Будулай из Гомеля - слепой цыган-музыкант, который работает массажистом и проповедует

По данным поиска в соцсетях, единственный в Беларуси человек по имени Будулай живет в Гомеле. Уникален он не только своим именем. Да, он настоящий цыган. И знают его в городе сейчас только с положительной стороны: профессиональный массажист, хороший семьянин, замечательный музыкант и - веселый христианский проповедник.

Уютная квартира с прекрасным ремонтом. Красавица-жена. Чудесные дети. Но 36-летний Будулай Машковский, к сожалению, всего этого не видит. В 17 лет он потерял зрение, но затем обрел зрячее сердце. Свою историю гомельчанин рассказал «Комсомолке».

ОТЕЦ УЧИЛСЯ В МОГИЛЕВЕ ВМЕСТЕ С АФАНАСЬЕВОЙ

С детства Будулай хотел стать музыкантом - как и его отец Иван. Но в 17 лет из-за травмы потерял зрение.

- Я ослеп буквально за четыре дня. В это не верилось. Я просыпался, протирал глаза, и казалось, сейчас снова буду видеть. Все произошло так быстро, что я не успел сообразить, адаптироваться, в это просто не верилось. Тогда я учился в 11 классе, и собирался поступать в колледж искусств, чтобы идти по стопам отца. Он в свое время окончил Могилевское культпросветучилище, на одном курсе учился с Инной Афанасьевой. Отец для меня был стимулом, я хотел быть как он, и был уверен, что поступлю. Но все мои планы о поступлении сорвались…

Принять свою слепоту было тяжело, признается Будулай, и целый год у него ушел на адаптацию:

- Сознание было как в тумане. В первые моменты были мысли, что жить так не смогу. Но год прошел, и снова стал вопрос о поступлении.

Парень отучился в спецшколе для слепых и слабовидящих в Шклове, вернулся в Гомель и устроился на предприятие для слепых «Светотехника». В ту пору завод был на высоте, зарплату давали хорошую, и Будулай начал разгульную жизнь:

- Вообще, когда я ослеп, стал хуже вести себя. Раньше я занимался спортом, не пил, не курил. А со слепотой, казалось, я потерял авторитет. Поэтому хотел доказать, что могу что-то, и стал уделять много времени самообразованию, психологии. Плавно ушел в эзотерику и развратный образ жизни. Сгулялся вконец. Компании, концерты, гулянки… В первом браке родились детей. Кое-как жили, расходились, опять сходились, я пытался бросить гулять - уже было стыдно. Но жизнь у нас стала невыносимой…

«БУДУЩУЮ ЖЕНУ ИЗ-ЗА МЕНЯ ОТЛУЧАЛИ ОТ ЦЕРКВИ»

И в этот момент на завод пришел работать другой слепой парень-музыкант:

- Мне передали, что он какой-то не такой - фанатик, баптист. Но когда познакомились, увидел, что он добродушный, открытый и классно играет - сразу расположил меня к себе, мы подружились. Вскоре попал на воскресное служение, где встретил других цыган. И я понял, что никуда отсюда не уйду.

Первое время Будулая разрывало между старой жизнью - компании, гулянки - и новой, христианской:

- Мне стало стыдно. Как можно жить столько лет и петь под гитару песни типа «Водку я налью в стакан», когда можно петь красиво, славить Бога… В церкви я разговаривать стал нормально, без матов. Пока я был там, не хотелось ни пить, ни курить. И я стал бежать от своей компании, где я был авторитетом. Было очень трудно вырваться. Ведь я - душа компании. Гитара - все дела, девчонки сами вешаются, все готовы наливать, некоторые стремятся тебе подражать… Я стал молится: «Господи, я не хочу этого всего!» Я на самом деле хотел избавиться от старой жизни. И что вы думаете - пришел в свою компанию, взял закурить сигарету, а меня так стало рвать, что перекрыло дыхание, чуть не задохнулся. Потом второй раз - то же самое. Так и перестал курить.

С женой Катей познакомились через церковь. Фото: личный архив

Как раз в то время дела предприятия, где работал Будулай, стали идти хуже. Зарплату урезали, а в семье было уже двое детей. Отец и сестра уговорили поступить на массажиста в гродненский медколледж.

- Там я еще продолжал разгульную жизнь, а после учебы приехал в Гомель и остепенился. С первой женой к этому времени уже развелся. Познакомился с будущей второй женой - белоруской. Катя - верующая с детства. Ее отлучили от церкви из-за того, что она со мной встречалась, потому что я тогда еще жил не по-христиански. Многие слышали обо мне, и знали меня с плохой стороны. Ей было очень трудно это переживать, пока она не смогла снова вернуться в церковь.

СЫНОВЕЙ НАЗВАЛ ПО АВТОРАМ КНИГ БИБЛИИ

Вскоре Будулай совсем порвал с прежней жизнью, принял крещение, а работать устроился в центральную поликлинику:

- У меня хорошо поставлены руки, оказалось, я имею способности. Заработал авторитет, ко мне приходило начальство. Появились другие интересы - медицина, коллеги, церковь. Библию начал читать запоем. Все гулянки окончились. Да и сейчас из моей старой компании - кто умер, кто в тюрьме.

Затем Будулай перешел на работу в санаторий - поближе к дому, хотя из поликлиники его отпускать не хотели. А потом открыл собственный кабинет в центре города. В новом браке стали появляться дети. Даниил, Павел, Тимофей - так отец назвал сыновей по авторам книг из Библии, которые читал во время рождения детей.

Скоро в семье появится пятый ребенок. Фото: личный архив

- Четвертая - дочь, ее зовут Милена, потому что жена сказала: «Дай мне хоть одного ребенка назвать!» А сейчас ждем пятого.

Про двоих старших детей, от первого брака, - Романа и Елизовету - папа тоже не забывает, передает бывшей жене деньги, старается участвовать в воспитании.

«ПАЦИЕНТЫ НЕ ВЕРЯТ, ЧТО Я ЦЫГАН»

Будулай говорит, что какого-то негативного отношения к себе из-за цыганской внешности не испытывает:

- Меня даже не все цыгане узнают. Бывало, на вокзале приставали, пытались погадать - пока я не начинал говорить по-цыгански! Пациенты иногда спрашивают: «А вы цыган?» Ведь имя режет слух. Когда говорю, что да, некоторые не верят: «Ай, не выдумывайте!» Потому что такой стереотип, что цыгане - плохие люди. А я специально хочу показать, что я цыган, чтобы ломать стереотипы. С клиентами стараюсь говорить о вере, чтобы лечить не только тело. Вижу, что у людей очень много предрассудков. «А сколько у вас в церкви надо денег давать?» - спрашивают, например. Такие небылицы рассказывают: мол, нужно приносить в церковь свои расчетники, чтобы там проверяли и забирали десятину. А у пятидесятников надо половину получки отдавать - 50 процентов. Смешно!

Будулая приглашают петь в христианских общинах, на цыганских праздниках. Фото: личный архив

Чтобы помогать незнакомым людям, Будулай использует разные моменты. Был как-то случай: бежал он с тростью к автобусу, а водитель прямо перед носом закрыл двери и уехал:

- По расписанию, следующий автобус не скоро. Я начинаю роптать: ну почему, за что, как водитель мог так поступить? И вдруг ко мне подходит человек, спрашивает: «Вам чем-то помочь?» Завязывается разговор, и выясняется, что парню в тот вечер было очень тяжело на душе. В конце он говорит мне: «Слава Богу, что я вас встретил!» Тогда я понял, почему уехал автобус - надо было, чтобы я поговорил с этим человеком. Была и другая ситуация, когда поздно вечером на остановке мы общались с парнем, который признался: «Если б я тебя не встретил, я бы повесился».