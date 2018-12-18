Индекс оливье - 2018: в долларах новогодний салат подешевел!

Совсем скоро в каждую белорусскую квартиру придет новогоднее настроение: запах мандаринов, потрескивание бенгальских огней, звуки «Иронии судьбы» из телевизора - и тазик оливье в холодильнике. Этот классический праздничный салат мы готовим каждый год в одно и то же время из одних и тех же ингредиентов. А значит, по нему очень удобно отслеживать, как за год изменились цены на магазинных полках и покупательная способность наших зарплат. Получается так называемый «индекс оливье» - наш праздничный аналог знаменитого индекса бигмака.

«Комсомолка» подсчитывает индекс оливье уже несколько лет. Каждый раз мы берем одинаковый набор продуктов и отправляемся за ним в один из столичных гипермаркетов. Что мы увидели в чеке на этот раз?

Подешевели горошек и майонез, подорожали колбаса и картошка

В этом году тазик новогоднего салата обошелся нам в 13 руб. 77 коп. - всего на 22 копейки больше, чем в прошлом году. Тогда на оливье мы потратили 13 руб. 55 коп. В результате наша салатная инфляция оказалась рекордно низкой - 1,6%. Для сравнения, в прошлом году по сравнению с предыдущим тазик оливье подорожал сразу на 15%. Похоже, не лукавят чиновники, когда говорят, что рост цен наконец удалось обуздать.

Из ингредиентов заметнее всего скинул в цене зеленый горошек: 1 руб. 39 коп. за банку в этом году против 2 руб. 6 коп. в прошлом. Минус треть от стоимости! Прилично подешевел и майонез, с 1 руб. 23 коп. до 99 коп. Еще 4 копейки удалось сэкономить на яйцах. А вот остальные части оливье по сравнению с прошлым годом стали дороже. Колбаса - на 56 копеек, картошка - на 5 копеек, маринованные огурчики - на 4 копейки… Словом, подешевевшие ингредиенты уравновесили подорожавшие, и общая стоимость изменилась мало.

Кстати, в 2015-м, когда «Комсомолка» впервые подсчитала собственный индекс оливье, ингредиенты для салата стоили 9 рублей (они же 90 000 в неденоминированных рублях). Так что за три года инфляция оливье составила 53%. То есть за те деньги, которые мы потратили на один тазик сегодня, три года назад можно было сделать полтора.

И, конечно, по древней белорусской традиции пересчитаем стоимость нашего оливье в доллары. По официальному курсу это 6,5 «зеленого» - даже чуть меньше, чем в прошлом году. Тогда стоимость тазика оливье равнялась 6,6 доллара.

Как изменились цены на ингредиенты для оливье?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В «тазиках» наши зарплаты выросли?

Если взять в качестве мерила тазик оливье, то окажется, что за этот год увеличилась и покупательная способность наших зарплат. Или, говоря проще, то количество продуктов, которое мы можем себе на свою зарплату позволить. Сейчас белорус, получающий среднюю зарплату, может закупить ингредиентов на 73 тазика оливье. А год назад - только на 62 тазика.

Если посмотреть на зарплаты в разных сферах, то самой большой салатная прибавка получилась у горняков - плюс 33 тазика. Айтишники в этом году могут позволить на 23 тазика салата больше, юристы - на 17… Скромнее всего прирост был у бюджетников - 6 - 8 тазиков.

В целом такая картина совпадает и с официальной статистикой, которая говорит о том, что реальные зарплаты белорусов весь год росли. Только с января по сентябрь этого года они по сравнению с прошлым увеличились на 12,2%. Причем в реальных зарплатах уже учтена инфляция, так что речь здесь именно идет о «живых» деньгах, которые мы можем достать из кошелька и потратить на что-нибудь приятное. Например, на лишние тазики оливье к новогоднему столу.

Сколько оливье могут себе позволить представители разных профессий?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Топ-3 главных подорожаний года

Бензин

Дорожающее топливо давно уже стало поводом для шуток в интернете. И дело не в том, на сколько оно подорожало, а в том - как. За этот год топливо прибавляло в цене уже 27 раз, и каждый раз на одну копейку (правда, в эти выходные подорожало все топливо, кроме 92 бензина). В общем, во второй половине года под знаком очередного подорожания бензина проходили почти каждые выходные. И общий результат после всех этих копеечных прибавок получился ощутимым: в среднем плюс 19% по сравнению с началом года.

Похоже, эту традицию мы заберем с собой и в следующий год. Ведь Белнефтехим, регулирующий цены на автомобильное топливо, уже рассказал, что на 2019-й тоже запланировано поэтапное повышение цен. Делается это для того, чтобы компенсировать нефтеперерабатывающим предприятиям затраты на закупку сырья.

Курица

Цены на курятину скакнули летом: буквально за два месяца в некоторых магазинах мясо птицы подорожало сразу на 28%! Причем не за счет магазинных надбавок, а за счет цены производителей. В итоге МАРТ заподозрил семь крупнейших производителей в ценовом сговоре и начал собственное расследование. Правда, его результатов пока еще нет.

Рост цен на курицу в итоге замедлился, но в итоге все равно оказался довольно большим. С начала года куры подорожали на 20,4%, полуфабрикаты из мяса птицы - на 21,4%. А следом пошла в рост и свинина. С начала года она прибавила в цене 14,7% (бескостная - 14,2%).

Коммуналка

В начале года тарифы на коммуналку выросли, как и всегда, на 5 долларов. В итоге мы получили потяжелевшие жировки: вода подорожала на 21%, электричество - на 11%, газ - на 6,6%, вывоз мусора - на 1,5%... А в сентябре еще раз выросли в цене горячая вода и вывоз мусора. В среднем же по сравнению с началом года стоимость коммуналки выросла на 11%.