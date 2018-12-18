2018-12-18T17:24:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Первое фото новорожденной дочки олимпийского чемпиона Антона Кушнира

Звездный папа тренируется в Финляндии и пока не видел малышку
Татьяна ШАХНОВИЧ
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Первое фото новорожденной дочки олимпийского чемпиона Антона Кушнира. Фото: Reuters.Первое фото новорожденной дочки олимпийского чемпиона Антона Кушнира. Фото: Reuters.
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Четвертый ребенок олимпийского чемпиона Антона Кушнира родился в минском роддоме «Мать и дитя» 2 декабря.

Жена спортсмена отвезла старшего сына в воскресную школу, а сама поехала рожать. Не будь-то жена чемпиона!

- Антон, поздравляем тебя с рождением дочки! После обидного Пхенчхана ты говорил, что очень поддержала семья. Сейчас мы видим - поддержала так поддержала! Как назвали кроху?

- Ты будешь первая, кто об этом узнал, кроме самых близких, - назвали Таисия. В декабре по церковному славянскому календарю женских имен немного. 2 декабря я нашел только Яну. Но увидели дочурку и решили - Таисия. Благо она родилась здоровая, все хорошо. Я пока видел дочку только на фото и видео, весь в ожидании, ближе к католическому Рождеству вернусь домой и зацелую (улыбается)!..

Старший брат Платон Кушнир с сестрой Верочкой и новорожденной Таисией. Фото: личный архив.

Старший брат Платон Кушнир с сестрой Верочкой и новорожденной Таисией. Фото: личный архив.

Полную версию интервью с олимпийским чемпионом про гнев после Пхенчхана, пошатнувшееся здоровье, большую зарплату и возвращение в спорт - читайте в КП-Толстушке 19 декабря и на нашем сайте.

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Олимпийский чемпион по фристайлу стал многодетным отцом и признался «Комсомолке», что пока жена рожала, был в храме и не знал, куда себя деть... (продолжение здесь).

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