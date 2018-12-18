2018-12-18T17:55:14+03:00
Досуг
КП Беларусь

Потоки краски, битое стекло, погружение под воду: у IAMX вышел новый клип

А меньше чем через два месяца группа даст концерт в Минске
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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В честь песни Mile Deep Hollow назван весь тур, с которым IAMX приедут в Минск. ФОТО: скриншот видеоВ честь песни Mile Deep Hollow назван весь тур, с которым IAMX приедут в Минск. ФОТО: скриншот видео
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В феврале в Минске во второй раз выступит эпатажный британский музыкант Крис Корнер со своим сольным электронным проектом IAMX. Помимо любимых старых треков белорусские фанаты услышат и песни с последнего альбома Stardust, который увидел свет год назад.

А буквально на днях у IAMX вышел клип на одну из этих песен – Mile Deep Hollow (в честь которой, к слову, и назван весь тур). В нем Крис Корнер в неизменно черной одежде и широкополой шляпе поет под льющимся с потолка дождем, погружается под воду и эффектно прыгает сквозь стекло, а полуобнаженные девушки парят в воздухе среди цветных тканей и потоков краски.

Крис Корнер так любит носить шляпу, что не снимает ее даже под ливнем. ФОТО: скришот видео

Крис Корнер так любит носить шляпу, что не снимает ее даже под ливнем. ФОТО: скришот видео

А это уже не вода, а стекло. ФОТО: скриншот видео

А это уже не вода, а стекло. ФОТО: скриншот видео

Ну не красота ли? ФОТО: скриншот видео

Ну не красота ли? ФОТО: скриншот видео

Звучит безумно, но примерно так и выглядит каждый концерт IAMX. Одна из главных фишек музыкантов – это эксцентричные наряды с перьями и блестками, эпатажное поведение и эксперименты со светом и декорациями (о том, откуда берутся эти образы, Крис Корнер рассказывал в интервью корреспонденту «Комсомолки»). Так что смотрите клип - и покупайте билеты на один из самых необычных концертов следующего года.

У IAMX вышел клип на песню Mile Deep Hollow.А в феврале 2019-го группа выступит с концертом в Минске

ГДЕ? RE:PUBLIC (ул. Притыцкого, 62)

КОГДА? 4 февраля 2019 года в 19.00

ЦЕНА ВОПРОСА: от 57 рублей.

ФОТО: организаторы

ФОТО: организаторы

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