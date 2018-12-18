«Андрей долго сомневался, ехать ли в Египет»

-Он спокойный такой, мы еще часто посмеивались с ребятами: Андрюхи вроде в раздевалке нет, а он рядышком сидит, - вспоминает Артем Скитов, защитник ФК «Витебск». Об Андрее Щербакове, голкипере клуба, никто из друзей и знакомых еще не может сказать «был». В то, что Андрей погиб, не могут поверить и многочисленные болельщики по всей Беларуси.

Щербаков разбился в аварии вечером 17 декабря. ДТП произошло на 543-м километре трассы М1. Андрей был за рулем автомобиля «КИА». В машине были его жена Анна и двое сыновей – шестилетний Артем и трехлетний Глеб. Автомобиль занесло и он врезался в эвакуатор «Мерседес». Выжить удалось только младшему из мальчиков, сейчас он в больнице. Андрей, Анна и Артем погибли на месте. Извлекать тела из покореженной машины пришлось спасателям. Водитель эвакуатора не пострадал.

Машина вратаря Андрея Щербакова врезалась в эвакуатор, ее смяло, как конфетный фантик. Фото: ГАИ,

Семья Щербаковых ехала домой в Витебск из минского аэропорта. Накануне они прилетели из Египта.

-Андрей до последнего думал, ехать в Египет или нет, сомневался, - рассказал друг Щербакова Игорь Холодков. – Но все же решил свозить семью на отдых. У него этот год был очень хорошим, и в плане карьеры, и жильем они с Аней обзавелись. А закончился вот так…

Футболист с семьей возвращался с отдыха в Египте. Фото: социальные сети.

Андрею Щербакову было 27 лет, его жене Анне – 25. Он родился и вырос в Витебске. Футболом занимался с десяти лет. В детстве болел за «Ювентус», а кумиром его был Джанлуиджи Буффон. В СДЮШОР мальчика привела бабушка. Поначалу тренеры не заметили у него никаких особых талантов, только фантастическое упорство и трудоспособность. Как рассказывают друзья Андрея, он буквально жил футболом. Постоянно тренировался, словно пытался что-то доказать самому себе. Перед началом матча проводил специальный вратарский ритуал - хлопал по штангам и перекладине ворот. А еще у него был медальон-талисман в виде вратарской перчатки, который приносил удачу на поле.

Первый профессиональный контракт Андрей подписал с ФК «Витебск» в 2008 году, потом играл в БАТЭ, «Слуцке», «Белшине», брестском «Динамо», выступал за молодежную сборную Беларуси, в 2012 вошел в заявку олимпийской сборной Беларуси. В «Витебск» вернулся в 2016 году, а в 2018-м стал основным голкипером клуба. Год назад футболом стал заниматься старший сын Андрея. Мальчик очень хотел быть таким, как папа, у него даже была футболка с номером 16 – под таким номером выходил на поле Андрей.

Сам Андрей был в детстве очень самостоятельным ребенком. Вот такую историю рассказал он о себе в рубрике «Дело было так» в группе клуба Вконтакте:

- В детстве, когда мне было лет 5-6, мы с мамой жили на улице Чкалова, возле 31 школы. Утром маме как обычно нужно было идти на работу, но она должна была отвести меня в сад. Однажды утром мы, как на зло, потеряли ключи от квартиры. И понятно, что мы все не могли уйти из дома, оставив квартиру открытой. А что делать? Мама сказала мне ждать дома бабушку. Она должна была прийти и отвести меня в сад. Она работала как раз в моем садике, который находится возле Ледового дворца. Мама ушла на работу, а я остался дома в ожидании бабушки. Но вдруг я нашел те самые заветные ключи. Я, долго не думая, собрался, закрыл квартиру и пошел в сад сам. Телефонов тогда ведь не было, чтобы позвонить кому-нибудь. Когда я добрался до сада, бабушка даже ещё не успела выйти за мной. Много работы тогда было... Она была очень, конечно, удивлена, увидев меня. После этого случая я и стал очень самостоятельным ребенком.

Перед центральным входом на трибуны витебского стадиона ЦСК стоит фото Андрея Щербакова. Сюда люди несут цветы, зажигают свечи, чтобы почтить память погибшего футболиста. Прощание с Андреем пройдет 19 декабря в пресс-центре ЦСК ФК «Витебск». Болельщики предлагают почтить память Андрея, навсегда оставив за ним номер 16, под которым он выходил на поле.

На ЦСК Андрей и познакомился с Анной. Как рассказали друзья семьи, Аня в детстве занималась легкой атлетикой, а когда оставила спорт, ходила с подругами на футбольные матчи. Так они друг друга и заметили. А когда познакомились и стали встречаться, ни он, ни она ни на кого другого уже не смотрели, сразу поняли, что это судьба. Поженились Андрей и Анна в 2012 году.

Когда Андрей и Анна познакомились, оба сразу поняли, что это судьба, рассказывают друзья семьи. Фото: социальные сети.

-Жена и дети были за ним как за каменной стеной, он только о них и говорил все время, - рассказывает одноклубник Андрея Михаил Козлов. – Не могу представить, чтобы Андрей превысил скорость, когда в машине были Аня и дети. Да он и без них никогда не лихачил.

"Андрей не мог лихачить, когда в машине были жена и дети, он их очень берег", - считают друзья погибшего футболиста. Фото: социальные сети.

Нарушение скоростного режима как причину аварии рассматривают витебские правоохранительные органы. Об этом заместитель начальника ГАИ УВД Витебского облисполкома Иван Иванов заявил в интервью ТРК «Витебск».

-Дорожное полотно было посыпано песчано-солевой смесью, асфальт сухой, обочины не заметены, снежных переметов и наслоений на асфальтовом покрытии не было, - сказал Иван Иванов.

В сети же очевидцы аварии утверждают, что на том участке дороги, где разбился Щербаков, в этот вечер дорога была покрыта льдом, и незадолго до трагедии другая машина вылетела в кювет.

Следственный комитет возбудил по факту ДТП уголовное дело по части 3 статьи 317 УК – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех человек.