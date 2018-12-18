Мария Василевич о конкурсе «Мисс мира»: « Это сказка - попасть в топ-5! Счастлива, что Беларусь услышали»

Мария Василевич не была дома пять с половиной недель. Но за это время 21-летняя минчанка смогла сделать так, чтобы о ней заговорил весь мир: впервые в истории участия в конкурсе «Мисс мира» Беларусь вошла в топ-5!

Рейс «Москва-Минск» задержался на 20 минут. Родители Елена Ивановна и Виктор Алимпович, старший брат Кирилл и лучшая подруга с первого класса Вероника скромно подошли к выходу.

- Мы просто очень рады за Машу! Нашей заслуги в ее достижениях нет, - делится впечатлениями об успехе дочери Елена Ивановна. Мама скромно улыбается, прижимая букет розовых роз для любимой дочери. А мы понимаем откуда у Марии такая очаровательная улыбка.

Папа рассказал "Комсомолке", что все время хвалил дочь и говорил, что она сильная!Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Я все время хвалил и говорил дочери, что она сильная и что она справится. Ведь там же были девушки со всего мира: каждая со своим характером, уровнем достатка, воспитанием. Нужно было дочь настраивать на лучшее. Это же надо всю Европу обойти! – гордится дочерью папа. – Вот взяли ей пальто – написала шубку не брать, а только пальто. Все указания мы строго выполняем!

- Маша говорила, что очень соскучилась по белорусской кухне. Что она у вас заказала на ужин?

- Любимый салатик – цезарь, - улыбается мама. – Еще Маша просила купить ей зернистый творожок: говорила, что в Китае совсем другой вкус продуктов.

- Дома к приезду дочери все готово. Колбаса и ветчина - нарезаны, - улыбается папа.

Маша и ее мама Елена Ивановна не виделись пять с половиной недель.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Маша счастлива вернуться домой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Маша попадает с корабля на бал. Ведь у нее сейчас сессия в магистратуре…

- Вот как она выкрутится? Хотя учеба у нее легко идет. В детском саду, когда вместо оценок ставили смайлики – так у нее их столько было! Все время лучшая. Как-то 10, 10, 10, хотя в старших класса стала немного лениться, - рассказывает Виктор Алимпович. А в это время к нам присоединяются подружки Марии по конкурсу «Мисс Беларусь».

- Я вас узнал по росту и по возврату, - поприветствовал отец. - Не поленились - надо же!

Вторая вице-мисс Анастасия Лавренчук и мисс зрительских симпатий Маша Первий приехали в аэропорт с подарками и воздушным шариком в виде короны:

- За время конкурса мы подружились с Машей. Вот приехали ее поддержать. Приготовили небольшой подарок: кружку ручной работы с надписью Happiness (с англ. «счастье») и статуэтку ангелочка, - рассказывают подружки.

Папа Виктор Акимович гордится дочерью, но стесняется позировать на камеру. Скромности у этой семьи не занимать.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А Маши все нет…- думаем мы и понимаем, что, конечно, нужно бежать встречать самую красивую девушку Европы в VIP-зале. Маша уже минут десять раздавала автографы и селфи поклонникам. Встречать девушку приехали студенты ее университета и представители Национальной школы красоты.

Маша счастлива вернуться домой. Родные уже приготовили ей любимый салат - цезарь!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вторая вице-мисс Анастасия Лавренчук и мисс зрительских симпатий Маша Первий приехали поздравить Марию.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мама! Маша! – раздаются радостные крики. - Папочка! Кирилл! Вероника моя! Обнимает и всех целует счастливая Мария Василевич.

- Маша, ты прошла в топ-5 на конкурсе «Мисс мира». Это же сказка для Беларуси! Что ты почувствовала, когда услышала свое имя? – спрашивает «Комсомолка».

- И для меня сказка! В тот момент, когда была на сцене, была очень сконцентрирована и не позволяла эмоциям проявить себя, но внутри была довольна собой. Осознав, что Беларусь попала в топ-30, в топ-12, а потом в топ-5 пришло через пару часов - и это счастье и радость! Потому что было очень много предрассудков, по поводу того, что там выигрывают одни и те же страны, что есть особые критерии. Я была очень рада, что судейство было объективным и Беларусь заметили. Беларусь услышали и мне удалось это сделать!

Встречать девушку приехали студенты ее университета.Фото: Павел МАРТИНЧИК

У Маши появились и такие маленькие фанаты.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Маша счастлива вернуться домой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Встречать девушку приехали студенты ее университета и представители Национальной школы красоты.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Какие теперь у тебя обязательства?

- В течение следующего года мы с девочками из топ-5 будем путешествовать по миру с благотворительной акцией «Красота - это цель» , посетим 5-6 стран. Было очень приятно, что после конкурса, мне писали не только из Беларуси, но и со всего мира. От такого внимания наполняюсь энергией. Перелет из Китая – это 2 пересадки и 13 часов в небе, но когда пришла сюда и увидела всех этих людей, сон как рукой сняло. Могу еще сутки не спать, - смеется Мария.