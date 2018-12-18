Олег Хоменко («Палац»): На колядный концерт ищем стадо козочек и ждем дам в платьях, как в оперном

- «Палац» каждый год празднует Коляды с друзьями - и каждый год это новая концертная площадка: большие и маленькие клубные сцены, престижные концертные залы и частные особняки... Конечно, мы участвуем и в мероприятиях друзей, которые проходят 25 декабря, но свой концерт делаем в традиционный период Коляд - по юлианскому календарю, ближе к 7 января. Придерживаемся этой традиции еще и потому, что Земля тогда находится ближе всего к Солнцу. С этим астрономическим фактом и связаны Коляды - период от Рождества до Крещения.

- Но теперь Коляды, скорее, один из этапов зимних торжеств, но с национальным колоритом...

- Все, что делали наши предки, а кое-где и теперь делают в деревнях на Коляды, мы довольно ярко представляем. Шествие колядовщиков, которые заходят в каждую хату, ищут, где родился Сын Божий. Сами колядовщики еще как бы «нехристь» - носят маски Козы, Аиста или Медведя, тотемных животных древних культов. И главный атрибут - образ Вифлеемской звезды с хвостом. Но как отпраздновать в городе, где традиционная культура сильно трансформировалась? И коль не знаем, как надо, то кое-где придумываем свое.

А вообще, интересно сделать зимний колядный карнавал - что-то вроде шествия Дедов Морозов или демонстраций и парадов во время государственных праздников. И примеры есть - от рождественского парада в Нью-Йорке до жаркого масленичного карнавала в Рио-де-Жанейро. Но это пожелания на перспективу. А вот традиционный стол, украшение елки и концертная программа - всем понятные формы праздника. Мы нечто подобное организуем, постоянно экспериментируя.

- Вы проводите концерт почти в святых стенах…

- Во всяком случае, в этом году на святом месте - концертный зал «Верхний город» стоит на основании, оставшемся от когда-то главного храма Минска - церкви Святого Духа. Восстановленный зал там все равно ощущается как храмовый. Потому сыграем электроакустику и обойдемся без танцпола.

"Палац" летом выступал у стен бывшей Церкви Святого Духа, а 5 января покажет праздничную программу в стенах концертного зала "Верхний город", который стоит на ее фундаменте.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- И даже без хоровода?! Это ведь едва ли не обязательный элемент на выступлениях «Палаца»!

- Зато пройдет новогоднее шествие - там будут нетрадиционные волшебные и сказочные персонажи. От колядных героев делегируем Козу. Может, кто-то из читателей «Комсомолки» захочет попробовать себя в этой роли? Обращайтесь - соберем под колядной звездой самых красивых костюмированных Козочек. (Смеется.)

- У вас есть красивые концертные костюмы, шляпы - в самый раз для карнавала.

- Да, на постсоветском пространстве фолк-группы выходят в нарядах, которые подчеркивают это направление. Но мы не первый год придерживаемся тенденции, когда европейские фолк-музыканты разве что этно-детали добавляют к повседневному гардеробу. Эта демократичность срабатывает на новую идею: твоя одежда показывает, что и образ, и музыка твоя естественные, демократичные. Конечно, хотелось бы на фолк-концерте видеть публику в определенном дресс-коде. Но даже на большой фестиваль «Камяніца» люди начали надевать народные одежды, когда это послужило бесплатным пропуском на фест. Так что будем рады, если люди придут во фраках и платьях в пол, как в оперный театр, или в кедах.

- На афише написано, что концерт пройдет при поддержке знаменитых друзей.

- И не обязательно все из них будут музыкантами, хотя с нами хотел бы сыграть Роман Орлов - лидер проекта «Ў нескладовае». Надеемся, все получится. Но в зал придет много известных людей, политиков, ученых, деятелей культуры, которые, думаю, поздравят публику с праздниками.

- У «Палаца» есть песня «Звон звініць» - в тему концерта…

- Может, на бис ее споем. Ведь будет, к примеру, новая колядная песня - не фольклорная, а современная. Хотя своим кавером на Jingle Bells мы гордимся. Правда, немного лукавим, называя его первым «перакладам» на наш язык: мне попадался фрагмент перевода времен начала ХХ века, но, как я понимаю, имя его автора и полный текст не сохранились. Так вот, та версия даже более точна по ритмике относительно мотива середины XIX века: там вместо «Звон звініць» - «Званочкі зіхацяць».

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Концерт «Каляды ў вялікім горадзе» группы «Палац». 5 января, 19.30, к/з «Верхний город». Билеты - 14 - 21 руб. Тел. (017) 327-39-44.