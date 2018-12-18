Александр Лукашенко о белорусском спорте: «Надоело слушать про вашу эту вертикаль. Не в вертикали дело»

Александр Лукашенко прошелся по ряду острых вопросов. Он говорил о…

… ТРЕНЕРСКИХ КАДРАХ

- Мы проигрываем тем командам, которых мы два года назад на одном коньке обыгрывали. Противно смотреть на игру, что минского «Динамо», что сборных команд. Это работа тренеров, - обратил внимание глава государства. Сегодня тренеров выпускаем в три раза больше, чем их работает. Примите меры, чтобы, закончив образование, шел работать тренером. Нет - лишайте его диплома, - сказал Александр Лукашенко. - Это такая и работа в данном учебном заведении. Там должны быть преданные и надежные люди, если они пришли и хотят работать тренерами или учителями физической культуры, - передает слова Лукашенко belta.by.

Президент отметил, что за последние 10 лет в некоторых видах спорта подготовили в два раза больше тренеров, чем сейчас там работает:

- Где остальные? - поставил вопрос Лукашенко. - Зачем мы деньги тратим, зачем мы им образование даем? Чтобы корочку получить? На плечах тренера лежит основная ответственность за поиск, отбор, подготовку и мотивацию будущих чемпионов. С другой стороны, создавая для тренера необходимые условия, нужно наладить эффективный контроль за его работой, за учетом занимающихся в спортивных школах.

… ФИНАНСИРОВАНИИ СПОРТА

Президент отметил, что финансирование в белспорте идет в основном за счет государства (спонсирование или освобождение от налогов) и средства надо расходовать эффективно.

- Деньги получите для того, чтобы поддержать тренера, поучаствовать в каких-то международных соревнованиях. И будем платить много за результат. Больше с другими целями и просьбами не приходите. Это мое принципиальное решение как Президента страны, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Сами заработаете – тратьте…

… СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТАХ И БЕЗДЕЛЬНИКАХ

- Главная задача - это собственность, объекты, где должны заниматься спортсмены. Это должно быть в идеальном состоянии. У нас везде море чиновников, бездельников во дворцах спорта, залах и прочих, которые ничего не делают, даже на работу не ходят… Не будет объектов для занятия спортом, угробим их, как это было в постсоветский период, потом вы придете ко мне и будете опять жаловаться, что вам чего-то не хватает...

… СПОРТЕ КАК ИДЕОЛОГИИ

- Спорт - это основа идеологии. Без болтовни, без разговоров выходит один спортсмен или группа спортсменов (не так, как наши хоккеисты недавно «порадовали народ», что одна, что вторая сборная), и в честь этого спортсмена - считай всего народа и всей страны - звучит государственный гимн. Как это поднимает настроение людей, вы знаете. Вот причина особого внимания государства и моего лично к спорту.

… ПРОБЛЕМАХ ИГРВЫХ ВИДОВ

Президент отметил, что в летних видах спорта далеко не тот результат, на который можно было бы рассчитывать. Стабильные результаты есть лишь у команд по гребле на байдарках и каноэ, прыжкам на батуте и у сборных по борьбе. В традиционно сильных для Беларуси видах спорта результаты снизились, например, в стрельбе, гимнастике, легкой атлетике, фехтовании, академической гребле, плавании.

- Вроде бы теннисистки неплохо провели сезон, но вопросов стало и к этому виду спорта не меньше, - сказал Лукашенко. - Игровые виды, судя по всему, вообще туда (на пьедесталы – Ред.) не стремятся. Я уже сказал о хоккее. Примерно то же можно, исключив БАТЭ, сказать о футболе.

Лукашенко добавил, что надо каждый видом спорта надо руководить персонально, но не вести разговоры о выстраивании некой спортивной вертикали:

- Надоело слушать про вашу эту вертикаль. Не в вертикали дело. Хватит у нас вертикали и вертикальщиков.

… ДОПИНГЕ

- Хочу предупредить: никаких запрещенных методик и препаратов! Это нужно исключить раз и навсегда, тем более за это установлена уголовная ответственность, - заявил Александр Лукашенко. - Один антидопинговый скандал - и страдает вся страна и все виды спорта. Вы знаете, как тогда пристально за этим наблюдают, - отметил глава государства.

- В марте будущего года мы открываем новое здание Республиканского научно-практического центра спорта, - сказал Александр Лукашенко. - От него должна быть отдача, это не должно быть какое-то очередное пристанище для отдельных спортсменов и чиновников.

… ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧИНОВНИКОВ

Александр Лукашенко обещал проверки в спортивной, если кто-то из перспектиынх спортсменов сменит гражданство:

- Предупреждаю категорически: не дай бог уедет за рубеж хоть один способный спортсмен, сразу же пойдет по вертикали проверка, почему уехал. Мы никого держать не должны, но вы должны заключить с каждым ребенком (с родителями) договор. Они здесь вырастают чемпионами, а едут или от нашей «бязглуздіцы», или потому, что им там, как вы говорите, бабла отвалили. Так заплати - это в договоре должно быть прописано - заплати за свою подготовку и будь свободен. За эти деньги мы подготовим других. Я это говорю уже не первый год. Но не дай бог это не будет реализовано - мало не покажется ни председателям федераций, ни наблюдательным советам, ни исполкому НОК, ни другим.

… ЕВРОПЕЙСКИХ ИГРАХ 2019 ГОДА

- На домашних аренах, при поддержке белорусских зрителей наши атлеты просто обязаны продемонстрировать свои лучшие способности. Это касается и 2020 года в Токио. Надо побеждать! Народ устал ждать результатов в этой сфере. – сказал Александр Лукашенко и отметил, что для проведения Игр много сделано, но остались и вопросы, которые надо решить.

- Необходимо привести в порядок спортивную инфраструктуру, учесть все нюансы, связанные с логистикой, питанием, медицинским сопровождением и обеспечением безопасности участников и гостей игр, - обратил внимание глава государства. - Деньги, которые выделяются на игры, должны остаться в стране.

… СМАРТФОНАХ И МОЛОДЕЖИ

- Если отвлечем наших малышей и подростков от компьютеров, смартфонов, то сохраним им здоровье. Здесь большую роль играют средства массовой информации, которые должны поддерживать интерес к здоровому образу жизни, - сказал президент.