Выбираем новогодний наряд: от 7 до 430 рублей

До наступления Нового года осталось немного - самое время выбирать праздничный наряд. Мы попросили стилиста Валентину Казак помочь нам подобрать разные варианты одежды на любой кошелек.

Вариант №1: Блестеть так блестеть!

Празднование Нового года - тот самый повод, для которого можно выбирать яркие и сияющие наряды. Гулять так гулять. Отличная возможность всех затмить и стать ярче новогодней елки. Мы выбираем эффектное длинное облегающее платье золотистого цвета с разрезом за 429 рублей. В таком наряде чувствуешь себя голливудской звездой.

Совет стилиста:

- Выбирая платье в пайетки, не усложняйте образ: не нужно никакого дополнительного декора в виде украшений или яркой обуви. Дополните наряд туфлями-лодочками телесного цвета и клатчем пастельных оттенков, - говорит Валентина.

Блестящее платье в пайетки - то, что нужно для новогодней вечеринки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вариант №2: Для практичных - и в пир и в мир

Есть люди, которые не любят покупать слишком нарядные вещи по простой причине: после праздника такой одежде сложно найти применение. Зачастую она годами пылится в шкафу. Более практичный вариант: купить вещи из разряда «и в пир и в мир» - пусть они будут не такими яркими, зато их можно носить в повседневной жизни. Мы выбираем зеленое платье из кружева за 220 рублей и черный жакет с розовой подкладкой за 159 рублей.

Совет стилиста:

- Используйте модный прием: рукава жакета можно подвернуть, если у него нарядная или контрастная подкладка, и присобрать, чтобы открыть руки. Тогда образ получится более стильным и расслабленным.

Такая одежда не будет пылиться в шкафу и после новогодних праздников.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вариант №3: Берем платье напрокат

Еще один способ найти наряд к Новому году - заглянуть в салон проката одежды. Берете в аренду платье по цене от 25 до 150 рублей и через три дня возвращаете его. За небольшие деньги можно выбрать эффектный наряд, блеснуть в нем на вечеринке и не ломать голову, как найти ему применение после праздников. Мы обратили внимание на платье пудрово-розового оттенка до пола с открытой спиной и черное приталенное двухслойное платье в стиле Диор. Каждое можно взять напрокат по 65 рублей.

Совет стилиста:

- В салонах проката обратите внимание на классические облегающие платья или женственные модели с пышными юбками в стиле New Look. Выбирайте нежные пастельные оттенки, а также черные или синие. Дополните однотонное платье яркими элементами: цветными туфлями-лодочками и украшениями. Обратите внимание на то, чтобы вещь была в хорошем состоянии.

В салоне проката мы выбрали двухслойное платье с пышной юбкой в стиле New Look.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще один вариант - длинное платье с открытой спиной.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вариант №4: Наряды из секонд-хенда - от 6,9 рубля за килограмм

Бывают случаи, когда приходится экономить на новогоднем наряде. Ну, мало ли - кто-то потратил все деньги на подарки близким, кто-то выплачивает внушительный кредит за жилье, а кому-то актуальнее сейчас купить холодильник, чем новое платье. Может, получится найти удачный вариант за копейки? Мы заглянули в секонд-хенд, где одежда продается на вес. Выбираем здесь черный комбинезон с блестками и забавное платье с новогодним принтом. Цена зависит от дня продажи. Например, в день, когда мы пришли, платье стоило 7 рублей 53 копейки (из расчета 27,9 рубля за килограмм), а комбинезон – 26 рублей 48 копеек (из расчета 67,9 рубля за килограмм). Если в течение недели товар не куплен, цена снижается: платье стоило бы 1 рубль 79 копеек, а комбинезон – 15 рублей 17 копеек.

Совет стилиста:

- В магазинах секонд-хенд можно найти неординарный наряд с необычным принтом или платье с пайетками, которое можно дополнить жакетом. Не забывайте про такой вариант, как комбинезон: если он украшен блестками или люрексовой нитью, то подойдет для встречи Нового года.

В магазине секонд-хенд можно найти недорогую нарядную одежду.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Такое платье с новогодним принтом стоило 7 рублей 53 копейки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Благодарим за помощь в подготовке материала:

- Салон красоты «Театр причесок»

- Торговый центр «Замок» (магазины Isabel Garcia, Sisley, Guess, Coo Culte)

- Салон проката Love Dress Magic

- Сеть магазинов секонд-хенд «Мода Макс».