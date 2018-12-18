2018-12-18T13:27:26+03:00
Общество
КП Беларусь

«Все родители одноклассников разругались из-за Свиньи»

Подарки к Новому году детсадовцам и школьникам все чаще становятся поводом для скандала. А что дарите детям вы?
Янина ГОРЕЦКАЯ
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А что дарите детям вы? Фото: pixabay.comА что дарите детям вы? Фото: pixabay.com
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- Хотели как лучше, получилось ужасно! Я в родительском комитете у сына-второклассника. Решили подарить деткам что-нибудь полезное и веселое, а не банальные конфеты. Нашли недорогие белые маечки, придумали нанести на них изображение свинки (год Свиньи ведь!) и подпись «Счастливого года, 2 «Б»!». Все в чате вроде согласились, тем более что деньги были заранее почти все собраны. Но потом началось ужасное! - рассказывает мама минского школьника. - Появилась мама нашей отличницы и заявила: «Вы в своем уме? Мой ребенок Свинью носить не будет! Просим наши деньги потратить на НОРМАЛЬНЫЙ подарок для нее!» Я очень удивилась. Но неожиданно ее поддержал еще несколько родителей, которые до этого молчали. «Мы против свиньи!» «Со свиньей куда ходить? Зачем? Лучше вкусное что-нибудь вручить!» «Изначально была бредовая идея!» - такие комментарии посыпались в чат. Через час один папа даже картинку прислал с перечеркнутой хрюшей. Назвал ее «Стоп Свинья!». Очень рассмешило его все. А мне обидно стало. Почему раньше молчали? И что страшного в такой майке? Три дня спорили. В результате будут всем киндеры.

Мама Алины, которая ходит в детский сад, прошлогоднее обсуждение подарков тоже вспоминает с не самыми приятными эмоциями.

- Повышенный тон, шуточки дурацкие, глаза злые… Мы в группе готовились поздравлять детей. Одна мама предложила энциклопедии детские подарить. Тут же крик: «А у нас уже есть, не надо! И наш ребенок не читает» Конфеты? «А у нашего аллергия. Мы против» Куклы девочкам, мальчикам машинки? «А почему не наоборот, не навешивайте ярлыки!» Победила мама с энциклопедией. Но несколько родителей деньги не сдали и принесли на утренник своим детям личные подарки. Все стояли с книжками, а их - с мягкими плюшевыми медведями, железной дорогой и конфетами. Очень неприятно было. Моя тоже куклу хотела. Пришлось купить после утренника.

- После работы поехала по магазинам, купила на весь класс детям фломастеры и головоломки маленькие. Несколько ребят головоломки покрутили и… выбросили! Я так возмутилась, что написала в чат класса: «Нельзя же так, это же вещь, деньги, что за отношение. Поговорите с детьми!» Получила ответ от одной мамы: «Потому что не надо было ерунду всякую покупать! Чего вы ожидали?» Больше никакие подарки я не буду для класса покупать, - говорит Марина.

А вот у Сергея, оцта двоих школьников, проблем нет:

- Мы покупаем всегда шоколадку каждому и блокнот. Семь лет уже. Нормально, не жалуются!

А как вы поздравляете своих детей в школе и детсадах?

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