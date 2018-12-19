Читатели «Комсомолки» выбрали любимых участников шоу «Талент краiны»

С 3 ноября по 17 декабря на сайте «Комсомолки» kp.by поклонники проекта «Талент краiны» на ОНТ могли поддержать своих любимых участников. И с энтузиазмом это делали: лидеры онлайн-голосования собрали больше 40 тысяч голосов!

Итак!

Первое место по результатам онлайн-голосования заняла 13-летняя певица Мария Жилина - 46 259!

Мария Жилина

Второе место у 9-летней пианистки Дарьи Ширяевой. Ее поддержали 44 005 человек. Дарья не дошла до полуфинала проекта, но со старта онлайн-голосования была в лидерах!

Дарья Ширяева

Тройку победителей закрывает очаровательная 6-летняя балерина Майя Сивец. У крохи 37 372 голоса!

Майя Сивец

Победителям достаются призы от нашего партнера - книжного интернет-магазина biblio.by: сертификат на 50 рублей на покупку книг и любых других товаров на сайте biblio.by или в любом из магазинов города «Книжный дискаунтер biblio.by». «Комсомолка» также подготовила в подарок для ребят беспроводные наушники SVEN и наши книги.

Как вы помните, наша редакция была очарована невероятным вокалом 14-летней минчанки Влады Филиппович. Мы решили не оставлять талантливую певицу без внимания и дарим Владе беспроводные наушники SVEN от «Комсомолки».

Влада Филиппович

ГДЕ ЗАБРАТЬ ПРИЗ?

Когда и где мы встретимся с победителями конкурса, чтобы вручить призы, «Комсомолка» сообщит каждому лично. Поклонники маленьких артистов могут следить за новостями на сайте kp.by.

БУДЬ В КУРСЕ!

Напоминаем, чтобы обеспечить равные условия для голосования всем участникам конкурса, на нашем сайте установлено ограничение на количество голосов: один пользователь (с одного IP-адреса) - один голос в сутки. За соблюдением этого правила следило жюри. Любое нарушение приравнивалось к накрутке голосов. При выявлении нечестного голосования (с одного IP-адреса более одного голоса) накрученные голоса исключались из общего количества.