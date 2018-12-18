2018-12-18T18:08:53+03:00
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КП Беларусь

Владимир Гостюхин на первой Национальной кинопремии: «В меньшей степени - кино, в большей степени - киношка»

У фильма «Следы на воде» 8 наград из 20, но не все согласны с распределением призов
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Владимир Гостюхин получил одну из самых важных номинаций - За выдающийся вклад в зарубежный кинематограф и был категорически не согласен с наградами фильма «Следы на воде»Владимир Гостюхин получил одну из самых важных номинаций - За выдающийся вклад в зарубежный кинематограф и был категорически не согласен с наградами фильма «Следы на воде»Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Национальную кинопремию в этом году вручали впервые. Кинокритики назвали ее белорусским «Оскаром», а организаторы, чтобы соответствовать званию, расстелили красную дорожку и налили перед церемонией вино в пластиковые стаканчики.

Национальная кинопремия в Беларуси прошла впервые Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Национальная кинопремия в Беларуси прошла впервыеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Победителей определяли в 20 номинациях. На победу в 13 из них претендовал фильм «Следы на воде» о белорусской милиции, которая боролась с бандитизмом в послевоенные годы, режиссера Александра Анисимова. Поначалу казалось, что все 13 кинолента и заберет, потому что первые 5 номинаций подряд картина с этим отлично справлялась. Но «Следы…» забрали всего восемь «Папараць-кветак» - это символ Национальной кинопремии. Были отмечены лучшая режиссерская и операторская работы, работа художника по костюмам и музыка к фильму. Посмертно за лучшую мужскую роль наградили Петра Юрченкова-младшего. Он умер в январе этого года, когда ему был 41. За наградой вышла вдова актера с сыном.

Вдова Петра Юрченкова Виктория с сыном Петей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вдова Петра Юрченкова Виктория с сыном ПетейФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Надеюсь, что эта высокая отправная точка будет достойна династии Юрченковых. Петр Петрович Юрченков - самый младший, - подняла руку сына Виктория Владимировна.

Когда «Следы на воде» получил очередную награду, народный артист Беларуси Владимир Гостюхин, который сидел во втором ряду, не сдержал эмоций.

- Стыд-но! Ганьба! - закричал Гостюхин, а когда вышел на сцену за наградой (за вклад в зарубежный кинематограф) достаточно обще высказал свои недовольства. - Есть кино, киношка и кино как явление. Пока что у нас в меньшей степени кино, в большей степени киношка. Кино как явление на нашей студии не появилось. Чтобы оно появилось, мы должны быть честными к себе. Надеюсь, авантюра, которая произошла с фильмом «Следы на воде», никогда не повторится.

Гостюхина встретили бурными аплодисментами, а он на прощание прочитал Гумилева. Каждый второй после премии говорил Владимиру Васильевичу спасибо - кто за слова, за сцены, кто за творчество.

Владимир Гостюхин Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Владимир ГостюхинФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Это украденный фильм у Андрея Голубева! Человек восемь лет пробивал эту идею, писал прекрасный сценарий, он выстрадал его, прошел экспертный совет без замечаний, был запущен в производство на «Беларусьфильме», - объяснил «Комсомолке» свои недовольства фильмом «Следы на воде». - А когда появился директор Поршнев, он думал, что, когда студию будут открывать после ремонта, придет президент, покажут президенту великое произведение - фильм «Следы на воде». Но снимать его будет не Андрей Голубев, а Егор Кончаловский. И отставил уже утвержденного режиссера с идеей... Подставили несчастного Анисимова, который на оставшиеся копейки снял так называемое кино. Посмотрите его - вам будет стыдно за белорусский кинематограф. Это дворовое кино.

Гостюхин высказался по поводу экс-руководства Министерства культуры.

- Я им в глаза сказал, что они совершили должностное преступление. Они улыбнулись и сказали, что фильм хорошо идет в прокате. А я знаю, как на сеансы загоняли школьников.

Владимир Гостюхин о фильме «Следы на воде».

Фильм «Следы на воде» сняли к столетию белорусской милиции. Он вышел в прокат в начале прошлого года. Большую часть финансировал Минкульт, а бюджет составил около миллиона долларов. Говорят, что в основном прокате лента окупилась меньше чем на 10%.

Главную награду - за выдающийся вклад в белорусский кинематограф - получил заслуженный деятель искусств БССР Валерий Рыбарев.

- Здесь должны были быть Женя Игнатьев и Феликс Кучар. Все, что я делал, я сделал с ними, - Валерий Павлович был очень краток, упомянув своих коллег - художника и оператора.

Главную награду - За выдающийся вклад в белорусский кинематограф - получил Валерий Рыбарев Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главную награду - За выдающийся вклад в белорусский кинематограф - получил Валерий РыбаревФото: Святослав ЗОРКИЙ

Большинство фильмов, получивших награды, производства «Беларусьфильма». Лучшим фильмом в игровой форме стал психологический триллер «Внутри себя», который снимали на частные средства, также отметили «Дебют» - документальный фильм о женской колонии. «Хрусталь», который номинировали на «Оскар» в Национальной премии представлен не был. Кстати, в шорт-лист самой известной кинопремии фильм Дарьи Жук не попал.

Получить награду за лучший фильм в игровой форме на сцену поднялась часть съемочной группы фильма «Внутри себя» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Получить награду за лучший фильм в игровой форме на сцену поднялась часть съемочной группы фильма «Внутри себя»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Иван Павлов. Режиссер сериала «Ой, ма-моч-ки! -2», который назвали лучшим в игровой форме Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Иван Павлов. Режиссер сериала «Ой, ма-моч-ки! -2», который назвали лучшим в игровой формеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Вера Полякова-Макей получила награду как исполнительница лучшей главной женской роли Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вера Полякова-Макей получила награду как исполнительница лучшей главной женской ролиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Виктор Васильев стал лучшим с мужской ролью второго плана в фильме «Окна дома твоего» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Виктор Васильев стал лучшим с мужской ролью второго плана в фильме «Окна дома твоего»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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