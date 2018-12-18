На Западе есть спрос на белорусские стройматериалы, медицинское товары и информационные технологии

Все привыкли, что экспортеры - это флагманы нашей промышленности, предприятия-гиганты. Но все большую лепту в увеличение экспорта вносят небольшие предприятия, которые совершенно не на слуху. Причем экспортируют они зачастую высокотехнологичные и наукоемкие товары. Процесс выхода на зарубежные рынки долгий, сложный и дорогой. И консалтинговая компания «ИЗИ ШТАНДАРТ» - тот проводник, который помогает предприятиям в разы сократить этот путь и затраты на него.

Помогает настолько успешно, что за пять лет работы ее услугами воспользовались более 1800 клиентов, а сама компания в этом году победила в конкурсе «Выбор года» в номинации «Товары/услуги для бизнеса: консалтинговые услуги в области сертификации».

Сертификат нужен даже для борьбы с коррупцией

Об экспортном потенциале белорусских производителей, необходимости их сопровождения при выходе на зарубежные рынки и качестве услуг сертификации мы поговорили с Андреем ЦЫГАНОМ, основателем и директором компании «ИЗИ ШТАНДАРТ».

- Андрей, какая продукция наших производителей, которые к вам обращаются, пользуется спросом за рубежом?

- В основном к нам обращаются представители следующих сегментов: строительство (33%), промышленность и оборудование (21%), медицина (14%), информационные технологии (12%), пищевая промышленность (9%).

Для меня стало открытием, что есть белорусские строительные материалы, которые с удовольствием покупают в Европе и США. Или что среди ведущих мировых производителей шовных хирургических нитей трое из Беларуси. На зарубежные рынки выходят белорусские компании, которые производят новейшие устройства для лечения рака, стоматологическое оборудование, инновационные реагенты и многое другое.

Все время появляются какие-то совершенно новые направления. В прошлом году, например, мы первыми в СНГ подготовили компанию к получению сертификата в сфере антикоррупционного менеджмента и успешно прошли сертификацию по стандарту ISO 37001-2016.

- Это какими же энциклопедическими знаниями надо обладать, чтобы во всем разбираться! Ведь в каждой стране, для которой готовится сертификат, свои требования и законы для определенной сферы. Или у вас огромный штат сотрудников?

- Мы оптимизировали работу за счет IТ-технологий, проектного менеджмента и тем самым можем решать сложнейшие задачи оптимальным штатом в партнерстве с международными экспертами, органами и лабораториями.

Компания, которая обратилась к нам, экономит время и деньги

- Теоретически производитель может и сам пройти все процедуры по сертификации. Почему же они все-таки обращаются к вам?

- Потому что не хотят терять время и деньги. У него может уйти год на то, что мы сделаем за месяц. Мы четко знаем все подводные камни, о которые можно споткнуться, всю последовательность шагов и изначально моделируем ситуацию до мелочей, чтобы все сделать в кратчайшие сроки. Компания, которая обратилась к нам, экономит время и деньги - им не надо тратиться на дорогие иностранные аудиты, перелеты, переводчиков, нет необходимости переделывать то, что было сделано не по обязательным стандартам. Мало того что «ИЗИ ШТАНДАРТ» - это безупречная работа, это еще и репутация, доверие к нашей квалификации.

- А бывает такое, что при всем желании не получается помочь? Не потянет, например, компания международный уровень, или еще какое-то препятствие…

- Мы тщательно выбираем, с кем работать. И прежде чем оказывать компании услугу, мы должны с ее представителями обязательно встретиться, увидеть производство, понять, что еще ей предстоит сделать. Очень часто бывает, что компании надо много времени и денег вложить, чтобы выходить на зарубежный рынок. Иногда в этом есть смысл, иногда нет. Мы об этом сразу честно говорим.

«Иногда от знакомства с компанией до заключения контракта может пройти год»

- Чего чаще всего не хватает нашим компаниям для экспортного старта?

- Качество товаров, которые иностранцы видят на выставках, прекрасное, и цена отличная. А дальше начинается: документация, легализация и т. д., что становится для многих компаний техническим барьером.

Я в свое время, работая в другой компании, прочувствовал это на себе. Зарубежный покупатель заинтересовался нашим оборудованием и готов был купить. Но это было невозможно без определенных сертификатов. Я потратил порядка четырех месяцев, чтобы понять, что мне нужно, но так и не нашел, кто решил бы этот вопрос. Потому что сертификат - это не просто бумага. Это подтверждение того, что у вас производство и материалы соответствуют конкретным требованиям, проведены маркетинговые исследования, если это необходимо, определенные испытания и многое другое.

Поэтому цикл работы и сделки у нас долгий. Иногда от знакомства с компанией до заключения контракта и год может пройти.

Мы работаем над тем, чтобы сократить эти сроки - стандартизируем, автоматизируем процессы. Кроме того, в этом году будем запускать экосистему для компаний-экспортеров. То есть наши клиенты получат не только все необходимые документы, но и контакты всех зарубежных партнеров для дальнейшей работы: транспорт, растаможка, юридические и другие услуги.

- Интересная у вас работа! А какое надо образование, чтобы работать в «ИЗИ ШТАНДАРТ»?

- Да, нам действительно интересно способствовать экспорту белорусских товаров, помогать отечественным компаниям покорять международные рынки и развиваться дальше. Особых требований к образованию у нас нет, и вместе с тем мы отдаем предпочтение техническому образованию, поскольку в процессе сертификации эксперт активно контактирует со сложными наукоемкими изделиями и производством.

КСТАТИ

С помощью «ИЗИ ШТАНДАРТ» более 1024 компаний смогли выйти на рынки ЕАЭС, более 164 компаний - на рынок Европы.

Подробнее на сайте: https://www.easy-standart.by/

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