«Динамо» одержало волевую победу над Ригой и покинуло последнее место
ДО ИГРЫ
Минское «Динамо» провело очередной матч в КХЛ. После международной паузы на матчи сборных «зубры» принимали на «Минск-Арене» «Динамо» из Риги.
Кстати, сегодня состоялось совещание у президента Беларуси Александра Лукашенко по вопросам развития спорта. Там досталось и хоккеистам. Глава государства раскритиковал не только результаты, но и решение назначить Андрея Сидоренко на пост главного тренера «Динамо». Так он стал совмещать посты и в клубе, и в национальной сборной.
- Я вам говорил: ничего вы не добьетесь. Он [Сидоренко] погряз в этом клубном турнире, у него там куча проблем, и он сборной не занимается, - констатировал президент. И добавил, что спортивные чиновники будут отвечать за решения и результаты.
ДЕТАЛИ
Как и ожидалось, после длительного перерыва на лед вышел финский нападающий Теему Пулккинен. Долго время говорили, что у него травма, но слова из уст тренера звучали несколько витиевато. По слухам мог состояться его обмен в московское «Динамо», но сделка сорвалась. Гендиректор Дмитрий Басков говорил, что его отпускать не собираются, но в комментарии «Чемпионату» добавил:
- Мы сами не понимаем, что происходит. Пытаемся разобраться в этом вопросе. Когда у нас будет какое-то понимание, то обязательно прокомментируем. Мы хотим, чтобы он принес пользу клубу на хоккейной площадке. Мы ждем его возвращения и надеемся, что он поможет. Мы продолжаем бороться за плей-офф до того момента, пока не будут потеряны шансы. У нас произошло усиление состава, поэтому рассчитываем на плей-офф.
ИГРА
Во втором периоде гости вышли вперед. Но в третьей двадцатиминутке минчане взвинтили темп и показали характер. В начале и в концовке периода Куинтон Хауден двумя шайбами принес победу - 2:1.
Благодаря победе «Динамо» покинуло последнее место в Западной конференции. Теперь «зубры» с 24-ю оками делят 10-е место (из 12-ти) с «Северсталью». До 8-го места 16 очков.
ДИНАМО Минск — ДИНАМО Рига — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Шайбы: 0:1 — Дзиеркалс (Балинскис, 21.46 — бол.). 1:1 — Хауден (Лисовец, 46.23). 2:1 — Хауден (Бут, 58.39).
В четверг «Динамо» сыграет на «Минск-Арене» со «Слованом».
ПОСЛЕ МАТЧА
- Матчи с Ригой всегда проходят в борьбе, - сказал Андрей Сидоренко после матча в эфире «Беларусь 5». - Часто игра идет до гола. Хорошо, что проявили характер, перестроили игру. Тяжело входили, пропустили шайбу - сказывался перерыв. Сложно было наладить командные взаимодействия. В третьем периоде увеличили темп, стали нагнетать обстановку и это принесло победу.
- Международная пауза пошла на пользу?
- Давайте посмотрим... Работали ребята здесь. Дальше нам надо цепляться за результат.
- Как не потерять этот настрой?
- Нужны положительные эмоции. И верить в свои силы.
Болельщики заждались победФото: Святослав ЗОРКИЙ
Полёт ХауденаФото: Святослав ЗОРКИЙ
Опасный момент у ворот минчанФото: Святослав ЗОРКИЙ
Дэвид Бут на скамейке штрафниковФото: Святослав ЗОРКИЙ
Юный фанатФото: Святослав ЗОРКИЙ
Судья фиксирует нарушениеФото: Святослав ЗОРКИЙ
Фан-сектор ХК "Динамо-Минск"Фото: Святослав ЗОРКИЙ
№7 Дэвид БутФото: Святослав ЗОРКИЙ
№21 Куинтон ХауденФото: Святослав ЗОРКИЙ
№74 Сергей КостицынФото: Святослав ЗОРКИЙ
Грубая игра против Теему ПулккиненаФото: Святослав ЗОРКИЙ
Скамейка запасных ХК "Динамо" Рига"Фото: Святослав ЗОРКИЙ
№88 Ковыршин Евгений в полётеФото: Святослав ЗОРКИЙ
В нападении Евенко ОлегФото: Святослав ЗОРКИЙ
№28 Патрик УиркошФото: Святослав ЗОРКИЙ
Атакует "Динамо-Минск"Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Снова на льду ХауденФото: Святослав ЗОРКИЙ
ВбрасываниеФото: Святослав ЗОРКИЙ
№21 Куинтон ХауденФото: Святослав ЗОРКИЙ
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