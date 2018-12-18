«Динамо» одержало волевую победу над Ригой и покинуло последнее место

ДО ИГРЫ

Минское «Динамо» провело очередной матч в КХЛ. После международной паузы на матчи сборных «зубры» принимали на «Минск-Арене» «Динамо» из Риги.

Кстати, сегодня состоялось совещание у президента Беларуси Александра Лукашенко по вопросам развития спорта. Там досталось и хоккеистам. Глава государства раскритиковал не только результаты, но и решение назначить Андрея Сидоренко на пост главного тренера «Динамо». Так он стал совмещать посты и в клубе, и в национальной сборной.

- Я вам говорил: ничего вы не добьетесь. Он [Сидоренко] погряз в этом клубном турнире, у него там куча проблем, и он сборной не занимается, - констатировал президент. И добавил, что спортивные чиновники будут отвечать за решения и результаты.

ДЕТАЛИ

Как и ожидалось, после длительного перерыва на лед вышел финский нападающий Теему Пулккинен. Долго время говорили, что у него травма, но слова из уст тренера звучали несколько витиевато. По слухам мог состояться его обмен в московское «Динамо», но сделка сорвалась. Гендиректор Дмитрий Басков говорил, что его отпускать не собираются, но в комментарии «Чемпионату» добавил:

- Мы сами не понимаем, что происходит. Пытаемся разобраться в этом вопросе. Когда у нас будет какое-то понимание, то обязательно прокомментируем. Мы хотим, чтобы он принес пользу клубу на хоккейной площадке. Мы ждем его возвращения и надеемся, что он поможет. Мы продолжаем бороться за плей-офф до того момента, пока не будут потеряны шансы. У нас произошло усиление состава, поэтому рассчитываем на плей-офф.

ИГРА

Во втором периоде гости вышли вперед. Но в третьей двадцатиминутке минчане взвинтили темп и показали характер. В начале и в концовке периода Куинтон Хауден двумя шайбами принес победу - 2:1.

Благодаря победе «Динамо» покинуло последнее место в Западной конференции. Теперь «зубры» с 24-ю оками делят 10-е место (из 12-ти) с «Северсталью». До 8-го места 16 очков.

ДИНАМО Минск — ДИНАМО Рига — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Шайбы: 0:1 — Дзиеркалс (Балинскис, 21.46 — бол.). 1:1 — Хауден (Лисовец, 46.23). 2:1 — Хауден (Бут, 58.39).

В четверг «Динамо» сыграет на «Минск-Арене» со «Слованом».

ПОСЛЕ МАТЧА

- Матчи с Ригой всегда проходят в борьбе, - сказал Андрей Сидоренко после матча в эфире «Беларусь 5». - Часто игра идет до гола. Хорошо, что проявили характер, перестроили игру. Тяжело входили, пропустили шайбу - сказывался перерыв. Сложно было наладить командные взаимодействия. В третьем периоде увеличили темп, стали нагнетать обстановку и это принесло победу.

- Международная пауза пошла на пользу?

- Давайте посмотрим... Работали ребята здесь. Дальше нам надо цепляться за результат.

- Как не потерять этот настрой?

- Нужны положительные эмоции. И верить в свои силы.

Болельщики заждались победФото: Святослав ЗОРКИЙ

Полёт ХауденаФото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо-Минск" - ХК "Динамо" Рига"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Опасный момент у ворот минчанФото: Святослав ЗОРКИЙ

Дэвид Бут на скамейке штрафниковФото: Святослав ЗОРКИЙ

Юный фанатФото: Святослав ЗОРКИЙ

Судья фиксирует нарушениеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Фан-сектор ХК "Динамо-Минск"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо-Минск" - ХК "Динамо" Рига"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№7 Дэвид БутФото: Святослав ЗОРКИЙ

№21 Куинтон ХауденФото: Святослав ЗОРКИЙ

№74 Сергей КостицынФото: Святослав ЗОРКИЙ

Грубая игра против Теему ПулккиненаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Скамейка запасных ХК "Динамо" Рига"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№88 Ковыршин Евгений в полётеФото: Святослав ЗОРКИЙ

В нападении Евенко ОлегФото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо-Минск" - ХК "Динамо" Рига"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№28 Патрик УиркошФото: Святослав ЗОРКИЙ

Атакует "Динамо-Минск"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Снова на льду ХауденФото: Святослав ЗОРКИЙ

№21 Куинтон ХауденФото: Святослав ЗОРКИЙ