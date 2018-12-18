2018-12-18T17:27:55+03:00
Общество
КП Беларусь

«В саду плюс 29! Дети ходят в майках, но всегда потные и кашляют»

По словам руководства, сделать с этим ничего нельзя, иначе холодно станет в других группах
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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В ясельной группе детского сада настоящий курорт. ФОТО: личный архивВ ясельной группе детского сада настоящий курорт. ФОТО: личный архив
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- Жарко было с начала отопительного сезона, градусов 26. А когда начали топить сильнее, стало вот так, - минчанка Ксения показывает фото термометра в ясельной группе одного из детских садов Минска. Столбик термометра почти добрался до отметки в 29 градусов! - В саду сказали, что сделать с этим ничего нельзя. Наша группа – первая по подаче отопления на весь сад, и если сделать прохладнее у нас, то в других, дальних группах станет холодно.

Чтобы исправить ситуацию, воспитатели расклеили окна в комнатах, но помогло это несильно. Особенно с учетом того, что отапливаются помещения не батареями, а теплым полом.

- Дети ходят в легких майках и шортиках, но все равно всегда потные и раскрасневшиеся. Воздух очень горячий и сухой, поэтому кашель бесконечный, - рассказывает Ксения. – Воспитатели стараются проветривать, но эффект от этого недолгий, да и при детях в группе не проветришь. Для проветривания остается только время прогулки, но это небольшой промежуток, а ясли гуляют не каждый день. В любом случае, после проветривания температура снова очень быстро растет. Что с детьми делать – я понимаю, а что можно сделать с этой системой отопления?

А вы смогли бы просидеть весь день в комнате при +29? ФОТО: личный архив

А вы смогли бы просидеть весь день в комнате при +29? ФОТО: личный архив

Санитарные нормы подтверждают: ничего нормального в такой ситуации нет. Все рекомендуемые температурные нормы для детсадов и яслей прописаны в «Гигиенических требованиях к устройству, содержанию и режиму деятельности учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования» (они утверждены постановлением Минздрава). Например, в игровой комнате ясельной группы оптимальный норматив – от +21 до +23 градусов, в спальне ясельной группы – от +20 до +22, а в зале для музыкальных и гимнастических занятий – от +18 до +20. И при этом максимум для любого детсадовского помещения – 23 градуса тепла.

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