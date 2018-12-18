Милиция объяснила: в отсеке машины, где повесился мужчина, нет камер видеонаблюдения

- Слухи разные ходят, - говорят в деревне Славково, что в Несвижском районе. - Но мы не верим, что Сергей покончил с собой. На жизнь он не жаловался...

Трагедия произошла в конце ноября. 48-летнего жителя Несвижского района Сергея Абрамовича нашли повешенным в милицейской машине. Мужчину должны были доставить в РОВД.

- Я не верю в суицид, но давайте на этом остановимся, - сказала «Комсомолке» Инна, сестра Сергея. Подробнее говорить о случившемся не захотела.

Известно, что в тот злосчастный день Сергей выпил спиртное и поругался дома с отцом, который и вызвал милицию.

Для разбирательства мужчину забрали в РОВД. В милицейской машине он находился в отсеке для перевозки задержанных лиц.

- Во время движения машины сотрудники милиции периодически смотрели в зеркало заднего вида, в котором видели отсек и сидящего в нем задержанного. В какой-то момент они его там не увидели, сразу остановились, открыли отсек и нашли мужчину без признаков жизни. Милиционеры попытались его реанимировать, но безрезультатно. Пока известно, что мужчина совершил самоубийство, а именно удушение. У нас есть основания логически объяснить его поступок, но мы их не озвучиваем, - рассказал «Комсомолке» официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек. - Стоит отметить, что в отсеке, где находился задержанный, нет камер видеонаблюдения. Сейчас милиция завершает служебную внутреннюю проверку, и по ее результатам можно сказать: оснований считать, что это был не суицид, не имеется.

Сестра Сергея Абрамовича Инна рассказала TUT.BY, каким образом покончил жизнь самоубийством ее родственник:

- Сказали, мол, на шнурке от обуви. Хотя не знаю, как это можно и за что зацепиться. Там все сделано по-новому, и его некуда затянуть. Мы так и не поняли, к чему был привязан шнурок, - говорит женщина.

- По факту смерти мужчины проводится доследственная проверка, - говорит официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног. - Собирается необходимый материал, назначена судебно-медицинская экспертиза.