Письмо мамы Деду Морозу: «Прошу инвалидные коляски для дочек»

Катерина Вашкевич встречает нас у дверей реабилитационного центра для детей-инвалидов. Несколько недель в год она с двумя дочками проводит здесь. Старшей Жене 15 лет, младшей Софийке - 7. Когда девочки родились, врачи оценили их здоровье на 9 - 10 из 10, сейчас диагноз в карточках обеих дочек Катерины - ДЦП.

Когда девочки родились, их здоровье медики оценили на 9-10 из 10Фото: Павел МАРТИНЧИК

- На вопрос, почему так случилось, мне не ответил еще ни один врач. Перед тем как решиться на второго ребенка, проходила обследование, потому что боялась абсолютно всего, - рассказывает Катерина. - Когда была беременна старшей, до 12-й недели лежала на сохранении и выписывалась с высокой температурой. Потом врачи сказали, что простуда во время беременности могла повлиять на диагноз ребенка, потому что именно в это время формировалась нервная система. Со второй боялась лишний раз чихнуть.

Одна из процедур в реабилитационном центре - музыкотерапияФото: Павел МАРТИНЧИК

В специальных наушниках на протяжении часа играет МоцартФото: Павел МАРТИНЧИК

Когда родилась Женя, все было отлично. По крайней мере, так сразу казалось. Когда девочке было месяцев пять, мама заметила, что Женя никогда не расслабляется, она постоянно напряжена. В семь месяцев начались постоянные поездки по больницам, а в год поставили диагноз: ДЦП. Хотя генетическое обследование показывало, что все нормально.

Диагноз Сони узнали раньше. Когда ей был месяц, Катерина принесла Софию в поликлинику на взвешивание. Оказалось, что после роддома девочка не набрала ни грамма. Считается, что за месяц ребенок должен прибавить в весе как минимум граммов 600.

- Тогда начались анализы и паника: никаких причин доктора назвать не могли. Дочка ела, как полагается, а вес на месте, - вспоминает Катерина. - Невропатолог отправила в больницу. В три месяца выписались, и тогда уже были намеки: «Мама, готовься, будет то же самое». Так и оказалось, почти сразу поставили ДЦП и нашли проблемы со щитовидкой.

Соня за первый месяц не набрала ни грамма веса, а Женя была напряжена, никогда не расслабляласьФото: Павел МАРТИНЧИК

«Больше всего боится уколов, но сама постоянно лечит всех»

- Софийка, ты с нами поговоришь или будешь в своих играх? Познакомишь нас со своим котиком? - ласково обращается к младшей дочке Катерина, пока девочка чем-то занята в мобильнике. - Она в телефоне знает все: и как фотографировать, и как включить мультики. Потом, правда, эти фотографии приходится очень долго удалять. Она и Женю пытается научить, но Женя больше любит наблюдать.

Буквально за полчаса становится понятно: девчонки - две противоположности. Женя спокойная, София - маленький живчик.

- Соня включит сказку - они тогда вместе смотрят. А когда начинает играть в своих котов в телефоне - Жене это не очень нравится, она тогда уходит. Если приходят гости, Соня спокойно не сидит, будет что-то показывать, рассказывать. Она заставит делать всех, что ей хочется, - улыбается Катерина. - Когда приходим в магазин, Соне всегда нужна книга, а Жене раскраска и карандаши.

Девочки - две противоположности: старшая Женя спокойная, обычно наблюдает, а младшая Соня обычно активничаетФото: Павел МАРТИНЧИК

Книга Соне для того, чтобы изучать сказки и рассказывать их своим игрушкам.

- Выставляет животных, садится с книжкой, рассказывает сказку, картинки показывает. А еще очень любит кормить всех и лечить - не дай бог, кто-то дома чихнет, значит, всех надо лечить срочно. Начиная от игрушек и заканчивая тем, кто чихнул, - рассказывает Катерина. - Так что не кашляйте, иначе сразу получите укол.

Хоть в роли доктора Соня быть любит, но вот сама последнее время очень боится поликлиник и врачей. Долго ходит и рассказывает, как ее обидели и как она плакала.

- Выросла, поняла, что в поликлинике иногда обижают: то уколы, то кровь из вены берут - из-за щитовидки сдаем часто, приятного мало. Самая нелюбимая процедура - это уколы. Раньше как-то не обращала внимания, а теперь очень боится. Приходится брать с собой какую-нибудь игрушку, как будто мы идем ее лечить. Сначала сделаем укол игрушке, а потом уже и Соне.

Соня - маленький лидер. Всегда добивается, чего хочетФото: Павел МАРТИНЧИК

Соня подползает к фотографу, начинает позировать.

- Она любит фотографироваться, - улыбается мама, когда Соня протягивает в объектив котенка по имени Гав.

- Гав! - поддерживает Женя, называя имя плюшевого кота.

Соня показывает фотографу плюшевого котаФото: Павел МАРТИНЧИК

Девочки учатся в специализированной школе, среди учеников - ребята с проблемами опорно-двигательного аппарата, слабослышащие, дети с аутизмом. Передвигаются сестры в основном на инвалидных колясках, Женя с помощью мамы может пройти из комнаты в комнату. Соня (тоже не сама) может пройти чуть дальше, но это тоже очень небольшие расстояния.

- Жене, как села в коляску, уже очень тяжело сделать лишние пару шагов, - рассказывает Катерина о старшей дочери. - Софию стараюсь водить, но, конечно, сил хватает ненадолго.

Совсем на небольшие расстояния Соня ходит с маминой помощью. Но чтобы попасть из дома в школу или поликлинику, нужна коляскаФото: Павел МАРТИНЧИК

«Семилетняя Соня передвигается в коляске для детей до трех лет, а коляска Жени может не пережить зиму»

Девчонки очень ждут праздников и постоянно спрашивают у мамы, где же елка, уже ведь зима. Интересуюсь у девочек, что просили у Деда Мороза, но выбираю, похоже, не самый подходящий момент: уж очень они увлечены мозаикой.

- Это! - Женя показывает пальцем на пазл.

- У Деда Мороза попросили черный планшет, их сломался и ремонту не подлежит - отбиваемся как можем, - улыбается Катерина. - Но это, конечно, не самый важный подарок.

Если бы письмо Деду Морозу писала мама, она знает очень четко, что попросила бы.

- Детям очень нужны коляски, - скромно рассказывает Катерина. - Женина совершенно развалилась, не знаю, переживет ли коляска эту зиму. Купить - это очень дорого для нас. Все деньги отдаем на реабилитацию. София сейчас передвигается в коляске для детей до трех лет.

Если у вас есть возможность стать добрым волшебником, который принесет девочкам коляски, пишите, пожалуйста, на электронную почту maria.eleshevich@phkp.by или звоните в редакцию: 8(017) 294-27-11.

В реабилитационном центре, где сейчас находятся девочки, есть инвалидная коляскаФото: Павел МАРТИНЧИК

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕГ

Благотворительный счёт открыт в ОАО «АСБ Беларусбанк» филиал 612/616 ОАО «АСБ Беларусбанк». - г. Жодино, ул. 50 лет Октября 25а. БИК: AKBBBY21612; УНП: 600214007

Белорусские рубли: BY64AKBB31340000136776220616 в филиале 612/616.

Назначение платежа: благотворительный сбор открыт на имя Вашкевич Екатерина Петровна на лечение и реабилитацию дочери Вашкевич Софии Константиновны.

Можно перечислить деньги на карту Беларусбанка. Номер карты: 5536 0800 1040 8965. Срок действия: до 07/20. Получатель: Вашкевич Екатерина.