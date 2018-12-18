Олимпийский чемпион Антон Кушнир: Если бы здоровье было резиновое - прыгал бы вечно!

В его копилке четыре Олимпиады и столько же наследников. Младшую дочурку Антон пока еще не видел - малышка родилась в минском роддоме «Мать и дитя» 2 декабря, а звездный папа вовсю тренируется вместе с командой в Финляндии.

Последняя Олимпиада в Пхенчхане, где его не пустили в финал, стала переломным моментом. Антон взял паузу на раздумья и даже хотел уйти из спорта. К зиме все кардинально изменилось: жена Наташа родила знаменитому фристайлисту четвертого ребенка, а сам Антон решил продолжить спортивную карьеру. О новых целях, стимулах и финансовой поддержке олимпийский чемпион впервые рассказал «Комсомолке».

- Антон, поздравляем тебя с рождением дочки! После обидного Пхенчхана ты говорил, что очень поддержала семья. Сейчас мы видим - поддержала так поддержала! Как назвали кроху?

- Ты будешь первая, кто об этом узнал, кроме самых близких, - назвали Таисия. В декабре по церковному славянскому календарю женских имен немного. 2 декабря я нашел только Яну. Но увидели дочурку и решили - Таисия. Благо она родилась здоровая, все хорошо. Я пока видел дочку только на фото и видео, весь в ожидании, ближе к католическому Рождеству вернусь домой и зацелую (улыбается)!

Прыжок победителя на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Фото: olimp.kcbux.ru.

- У тебя в копилке четыре Олимпиады. Когда было обиднее - в 2010-м в Ванкувере, когда ты был фаворитом после первого прыжка и отстегнулась лыжа, или в начале этого года в Пхенчхане, когда судьи попросту не пустили в финал?

- В 2010-м была моя вторая Олимпиада, я звенел, как струна, казалось, готов. Но без опыта сложно пережить такой старт. В начале этого года перед Олимпиадой я понимал, что стать дважды олимпийским чемпионом очень сложно, но гнал эти мысли, чтобы не усложнять задачу.

Был в хорошей форме, стал мудрее, собраннее, старался грамотно распределить нагрузку. Настраивался на разные исходы - чтобы эмоции не захлестывали, как в положительном, так и в отрицательном смысле. Наверное, сейчас полегче было пережить результат, чем в 2010-м, хотя в сам момент это не совсем оказалось по силам. Но со временем боль будто растянулась и в итоге ушла. Сегодня смотрю на это как на часть пути.

- Многим казалось, что ты прыгнул идеально. Может, мы чего-то не увидели, ты сам анализировал - было что-то, что мог сделать лучше?

- Началось все с жеребьевки: в нашей команде Максим Густик выступал первым, я - последним. Стартовые номера не всегда на руку спортсменам. Что касается прыжка, считаю, что сделал все, как надо, а как сложилось… Несправедливость часто случается, с ней надо учиться уживаться - переступать через нее. Да и сыт ею не будешь, надо двигаться и развиваться, чтобы восполнить пробелы.

Антон с женой Наташей. Фото: личный архив.

- Многие после Олимпиады интересовались: возвращение в спорт для тебя вопрос физического здоровья или психологического восстановления? Наверняка были и гнев, и обида, и опустошение.

- Да, было все - и первое, и второе, и третье. Тогда не мог ни вспоминать, ни думать про случившееся. Самой спокойной была мысль о том, что жизнь - несправедливая штука. Не понимал, как все начать заново: новую жизнь в спорте со старыми травмами, когда многое болит. Поднять целый новый пласт, только чтобы дойти до зимы в нужной форме. Понимая, что уже не столько энергии, как раньше.

А потом решил далеко не загадывать, поговорил с Николаем Ивановичем Козеко (главный тренер фристайлистов. - Ред.), и пришли к обоюдному мнению, что аппетит приходит во время еды. С этим все и продолжилось. Николай Иванович сказал, что есть резерв и есть над чем работать.

- Какие еще были «за» в копилку того, что надо просто брать и делать?

- Самый главный стимул - в этом году впервые в истории фристайла, акробатики, на чемпионате мира (а в будущем и на Олимпиаде в 2022 году в Китае) ввели дополнительный комплект медалей за командные выступления. Но если в прошлом сезоне нас, олимпийцев, было шестеро, то на данном этапе пока трое - Романовская, Густик и я.

Этого достаточно, и мы, безусловно, будем бороться с лучшими командами мира за главные медали. Планирую выступить на чемпионате мира в личном зачете и в командном. Это и перевесило весь негатив, настроило на продолжение спортивной карьеры. Плюс невероятная поддержка семьи - четверых родителей, сестры, братьев и супруги с детьми. Они все мне помогли восстановить силы.

Платон Кушнир осенью пошел в первый класс, а после уроков занимается хоккеем. Фото: личный архив.

«Пора останавливаться, чтобы не сесть к 40 годам в инвалидную коляску»

- Возможно, сыграло роль еще и то, что в обычной жизни тебе, как крутому адреналинщику, было бы скучно?

- Еще летом я думал заканчивать со спортом - все равно надо будет рано или поздно начинать в другой сфере. И лучше раньше, чтобы не терять время. Хотя, если бы здоровье не ухудшалось, было резиновое, если бы колени, спина, шея не болели, не ухудшалось бы состояние, я бы тренировался вечно. Я очень люблю прыгать, мне нравится сам процесс.

Но с каждым годом все труднее, ты понимаешь, что пора останавливаться, чтобы не сесть к 40 годам в инвалидную коляску (13 октября Антону исполнилось 34. – Ред.) Дикий артроз и проблемы со спиной уже в наличии… Команда помогла и с реабилитацией, ездил в санаторий в Сочи, ходил на Макаёнка в водогрязелечебницу, в диспансере осматривали очень грамотные доктора, что радует.

Сегодня во фристайле мы делаем историю. Скоро Беларусь впервые в мире примет на международном уровне соревнования по синхронным прыжкам. Старт запланирован на 23 февраля. Сегодня у нашей команды была первая тренировка - два спортсмена одновременно прыгали, синхронизируя свои действия в воздухе. Получилось очень драйвово, сплоченно, весело.

Радует, что вид спорта развивается: командный накал страстей - это особое удовольствие и гордость. Вся команда была в восторге от исторической тренировки, а это порядка 25 человек - спортсменов и тренеров.

- Раньше ты рассказывал, что были разные времена в денежном плане - и повышенная стипендия в 18 миллионов, и 8 миллионов, грозила даже мизерная зарплата всего в 2 миллиона старыми деньгами. Семья увеличивается, Наташа в декрете, вопрос денег сегодня стоит остро?

- Сегодня не без помощи государства и структур, которые поддерживают в том числе наш вид спорта, я могу существовать на нормальном уровне. Этот вопрос поднимался и после окончания сезона, подключились центр и федерация фристайла, поэтому сегодня я получаю не самую низкую зарплату. И благодарен всем, кто пошел навстречу и поддерживает в материальном плане. В свою очередь я заверил этих людей в максимальной самоотдаче в своем деле.

- За эту большую зарплату ты должен победить на чемпионате мира?

- Главное, что работа идет и есть результат. А насчет большой… Могу сказать, что нет такой зарплаты, какая была когда-то, но хватает, чтобы обеспечивать себя и свою семью. Зарплату мне установили по стандарту первого места на Кубке мира, плюс добавила Федерация и Центр фристайла.

«На олимпийские призовые купили с женой обручальные кольца от «Тиффани»

- То есть семья обеспечена. А кредит за трехкомнатную квартиру, который ты платишь?

- Когда наша семья стала многодетной, государство помогло погасить часть кредита на квартиру. Я благодарен нашей стране за то, что у нас есть такие условия, возможность существовать и развиваться.

Счастливая семья на отдыхе. Фото: личный архив.

- Болельщики тебя поддерживают, но есть и те, кто говорит, что ты получил от государства сотни тысяч долларов - да, заработал, но большинство граждан и мечтать не могут о таких суммах. Но и пенсия в спорте наступает быстро. Есть на что жить после?

- Каждый получает по результату и заслугам. Но я готовлю к неизбежной пенсии себя и свою семью, как и многие обычные люди.

- Как? Некоторые откладывают, урезая расходы…

- Да, любые деньги можно быстро потратить. Поэтому у нас установлен месячный бюджет. Я стараюсь дисциплинировать себя и семью, иначе никаких призовых не хватит. Без ограничений невозможно, иначе будешь топтаться на месте, проедая все сегодня. Да, коммунальные расходы, еда, топливо, расходы на детей. Но есть и необязательные траты: что-то отклеилось, сломалось - постоянно хочется что-то изменить, купить. Но можно прожить и без этого, не обязательно все улучшать до идеала.

Платон, Вера и Марианна. Фото: личный архив.

- Но если что, есть же и подушка безопасности - квартира, которую тебе после олимпийского золота подарило государство. Ее можно сдавать. Или вы в нее переехали из своей хоть и просторной, но трехкомнатной?

- Да, не всем, к сожалению, так повезло. У Ани Гуськовой, например, хоть она и стала в начале года олимпийской чемпионкой, квартиры пока нет. Папа умер, она живет вместе с мамой, ей квартира бы точно не помешала. Надеюсь, ее история с жилыми метрами еще не закончилась. Нашей большой семье квартира точно не помешала - и сдавать ее можно. Что касается новоселья, обязательно позову, но мы пока до конца и первую квартиру до ума не довели, еще детскую не можем доделать.

Наташа с дочкой Верочкой. Фото: личный архив.

- Знаю, что перед большими стартами ты загадываешь, что купишь, если победишь. Что загадал на этот раз?

- Сейчас стараюсь думать над этим после победы (улыбается). Что касается покупок, после олимпийского золота в Сочи мы с супругой были в Испании. Там сделали себе подарок - купили обручальные кольца на трехлетнюю годовщину свадьбы. Кольца «Тиффани» из платины - у Наташи три небольших камушка, у меня без. Потратили на это около трех тысяч евро - с тех призовых можно было позволить.

- До этого у вас обручальных колец не было?

- У меня было обычное серебряное кольцо, у супруги - помолвочное, с камушками. Свадьба - дело дорогое, я не хотел спешить и покупать что попало, знал, что заработаю и куплю достойные. Так и получилось в итоге.

Счастливая мать-героиня. Фото: личный архив.

«Хочется новый автомобиль, дом - чтобы вся семья помещалась»

- Настоящий крепкий тыл в виде Наташи и дружной любящей семьи у тебя есть. Какие еще желания?

- Главное - семья, а насчет мишуры или материального… Хочется новый автомобиль, дом, чтобы вся семья помещалась - мысли, как и у всех, банально (улыбается).

- А Олимпиада?

- В нашем виде спорта нельзя загадывать. Сейчас цель дойти до чемпионата мира, окончания сезона и весны в здравии, чтобы достойно выступить на стартах. Потому что бывало, что и не доезжал до Кубка мира. У супруги в декабре день рождения, 16 числа, за наши почти 8 лет мы праздновали вместе лишь однажды - когда я из-за травмы поменял билеты и вернулся, так и не доехав до Кубка мира в Китае…

Наташа со средней дочкой Марианной. Фото: личный архив.

- Платон, Вера, Марианна, Таисия - почти маленькая футбольная команда. Старшему всего 6, представляешь, как Наташе непросто справляться с детьми, бытом, хозяйством?

- Да, мы все Наташины помощники, моя мама недавно на неделю приезжала, когда жена была в роддоме. Наташины родители - главные наши помощники, за что мы им благодарны. Платон уже сам ходит в школу, она рядом, даже дорогу переходить не надо. Девочек супруга отдала в сад, когда все здоровы, Наташе большое удовольствие заниматься маленькой. До вечера они вдвоем, как мы говорим про остальных детей - «все по работам».

- Психологи говорят, что кризис 7 лет, когда изучил не только достоинства, но и все недостатки, для супругов самый тяжелый. Как преодолели?

- У всех пар - чуть лучше, чуть хуже, не бывает идеального. Если приплюсовать 5 лет до свадьбы, то наши 7 лет уже давно прошли. Если искать-копаться, у любого можно что-то найти. Важен позитив. У нас сильно и времени нет забивать голову дурными мыслями. Если все же лезут, надо занять себя чем-то полезным. Возможно, наш кризис сгладился ожиданием чуда и новой жизни - нашей Таисии. Это придает эмоций, развлекает и немножко закрывает некий негатив, который иногда может проявляться на фоне усталости.

Марианна в ожидании младшей сестрички. Фото: личный архив.

- А как восстанавливаешься после возвращения, когда дома четверо громких и требующих внимания? Один Платон чего стоит - весь в папу! После соревнований наверняка хочется тишины.

- Что хотели, то получили (смеется). Мы и с женой это обсуждали, Наташа старается меня ограждать перед соревнованиями, когда пик формы и нужно выложиться. Она у меня вообще золото! Заранее готовлю ее к этому, проговариваем, чтобы она где-то детей больше брала на себя. Да, сын активный, хотим, чтобы вырабатывал усидчивость, занимается хоккеем, Верочка ходит на гимнастику.

Старшая дочь Верочка увлекается гимнастикой. Фото: личный архив.

Сейчас уже не представляю, как бы мы жили с одним ребенком. Когда раздаешь детей бабушкам-дедушкам, день-другой проходит - уже чего-то не хватает.

С сыном Платоном. Фото: личный архив.

В ближайшее время я весь в разъездах. В середине января этап Кубка мира в Америке, потом главный старт сезона - чемпионат мира в американском Парк-Сити. Следом Москва, Минск, в начале марта - Китай. За два месяца проведу дома дней восемь, три из них - новогодние праздники. Наташа уже привыкла, поначалу было сложнее…

- Жена спортсмена - как жена капитана дальнего плавания. Очередной декрет - и Наташа снова одна на амбразуру…

Первое фото новорожденной Таисии Кушнир - младшая дочь олимпийского чемпиона родилась 2 декабря в минском роддоме. Фото: личный архив.

- Это же не зависит от моих желаний. Но первые два-три месяца, как показывает наша практика, ребенок спит да ест. А потом уже и я подключусь - верю, что главное в малыше закладывается до трех лет. Пока же важно сконцентрироваться на спорте, максимально выложиться и помочь команде.

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