Телеведущий Дмитрий Кохно: Мужчины хотят счастливых женщин, одни их находят, другие делают

В глазах зрителей телеведущий, 32-летний Дмитрий Кохно (кстати, 32 ему исполнилось сегодня – 21 декабря), - баловень судьбы: до неприличия хорош, блестящий профессионал, два года назад женился на красавице и владелице праздничного агентства Надежде Лозовик, в 2018 году супруги стали родителями сына Платона. В этом году Дмитрий стал еще и лучшим ведущим года на премии «Номер один» в Беларуси. Не жизнь, а сказка!

«Мужчина в костюме или хотя бы в пиджаке всегда выглядит лучше!»

С Дмитрием мы встретились в парке Горького: телеведущий гулял с сыном в перерыве между съемками.

- С появлением Платона большая часть деловых встреч проходят в этом парке около дома. И время с сыном провожу, и дела решаю, - улыбается импозантный Дмитрий.

В глазах зрителей телеведущий, 32-летний Дмитрий Кохно, - баловень судьбы!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Дмитрий, вы всегда подтянуты, с иголочки одеты, с неизменной улыбкой - просто безупречный образ…

- Мне приятно слышать, что я выгляжу неплохо. Я считаю, что, как человек медийный, я должен подавать пример. Если мы говорим про стиль - нет ничего лучше классики. На мне сейчас нет ничего модного: костюмные брюки, ботинки челси, которые можно носить с брюками осенью и зимой, классическое по крою и по цвету пальто. Ничего сверхтрендового, но в этом и секрет! Просто открываешь правила классического мужского стиля, одеваешься, как было написано еще сотню лет назад, и все говорят: «Боже, как ты круто выглядишь! Как ты это все подбираешь?» Но в классическом стиле все прописано до миллиметра. И давайте будем говорить начистоту: мужик в костюме или хотя бы в пиджаке всегда выглядит лучше! Это добавляет лоска, на такого мужчину больше обращают внимание женщины. И если тебе хочется нравиться людям - оденься красиво! В Италии, которую я очень люблю, прохожие часто останавливаются и говорят незнакомым людям: «Выглядите прекрасно!» В Беларуси мы еще не настолько свободны, чтобы сделать незнакомцу комплимент.

Дмитрий выглядит безупречно, потому что любит классический стиль. Фото: личный архив

- Такой подбор гардероба, внимание к своей внешности требуют времени…

- На самом деле на любые сборы трачу максимум 10 минут. Моя главная жизненная игра - оптимизация процесса: мне очень нравится доводить какие-то вещи до совершенства. Например, я глажу свои рубашки сам и делаю это за секунд тридцать. Учишься один раз и потом доводишь это до автоматизма!

А еще я считаю, что чрезмерно ухоженный мужчина выглядит странно. И дело даже не в ориентации - такой мужчина не должен нравиться ни мужчинам, ни женщинам. А вот где ты взял столько времени, дружок? Мужчина должен выглядеть слегка растрепанным, немножко небритым, как я.

- Но вы все равно производите впечатление перфекциониста. А есть ли черты характера, которые вам в себе не нравятся?

- На самом деле быть перфекционистом не очень хорошо. 70 процентов в перфекционизме - это занудство! И близким приходится это терпеть.

А вот не нравится мне в себе то, что я живу с оглядкой. Задумываюсь: а что подумают другие люди? Хотя, с другой стороны, возможно, это и толкает меня не только хорошо выглядеть, но и жить весело и красиво.

Даже во время интервью Дмитрий успевает поотжиматься и погулять с сыном.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Я трудолюбивый, потому что алчный»

- Дмитрий, знаю, вы занимаетесь пляжным волейболом, серфингом, играете в бильярд. Три-пять тренировок в неделю! Тотальное увлечение спортом - самолюбование или желание быть здоровым?

- С детства люблю спорт, и мне это дается легко. Раньше думал, что все люди такие. Всегда своих толстых друзей подталкивал: «Что, сложно оторваться от дивана и пойти поприседать?» Но им на самом деле сложно. Таким людям нужно прежде всего правильно питаться. Мне же можно питаться как угодно: могу много съесть, а потом много потренироваться - и быть в форме. Плюс занятия спортом увеличивают выработку эндорфинов - гормонов счастья. Нужно просто подобрать вид спорта, который нравится. А еще хочу посоветовать всем сделать анализ на содержание витамина D3 - он влияет на наше настроение. Мой знакомый врач однажды сказала, что не встречала в Беларуси ни одного человека с нормальным уровнем витамина D3. Я сделал - оказалось больше нормы. Может, только поэтому я и счастливый! (Смеется.) Думаю, такой результат связан с тем, что я много путешествую, причем езжу в солнечные страны. Но я много путешествую не потому, что мне это подарили, а потому что понимаю, что хочу путешествовать. А значит, откладываю деньги, чтобы это себе позволить.

Дмитрий признается, что любит красивую жизнь, поэтому работает на максимуме. Фото: личный архив

- Наслышана от людей, с которыми вы работали, о вашем трудолюбии - о вас говорят: «Имеет то, что заслуживает»

- Не уверен, что трудолюбие есть в человеке изначально. У кого-то это нереализованные амбиции, у других - комплексы, у меня вот все вместе и алчность в придачу. Я точно не просыпаюсь с утра с желанием поработать. Мне нравится вкусно поесть, хорошо позаниматься спортом, классно провести день. Я хочу жить в комфорте и свободе, а все это дают деньги. Окей, тогда давайте поработаем! Мой мотиватор - это не желание служить людям, а желание, чтобы моя семья, я и мои родственники жили в комфорте и достатке. Чем больше таких людей будет в Беларуси, тем быстрее это заработает в масштабах страны.

Так что если спросите: «Дима, почему ты такой трудолюбивый?» отвечу: «Потому что я алчный!» (Смеется.)

- Всем нужны деньги, но многие сидят и жалуются на жизнь…

- И слава Богу! Я не буду, как миллиардер Ричард Брэнсон, советовать: «Встань и иди!». Я буду говорить: «Лежите! А я заработаю ваши деньги и буду покупать себе новые пальто!» (Смеется.)

Дмитрий и его супруга Надежда стали родителями 6 марта 2018 года.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Белорусское телевидение жалею в хорошем смысле»

- Как вы относитесь к критике? У вас есть хейтеры в соцсетях?

- Критика ранит любого человека, но ее нужно воспринимать как курсы личностного роста. В любой сложной ситуации ставлю себе задачу: ничто плохое не должно выбить меня из колеи. Потому что и вправду можешь упасть… Я, как человек, живущий с оглядкой, понимаю, что нужно меньше думать, что думают другие. Ведь повлиять на это я никак не могу. Видите, хотел создать мнение, что я классный ведущий, а создал мнение, что красиво ношу пиджаки (улыбается).

- Вы ведущий телерозыгрыша «Удача в придачу», много снимаетесь в рекламе, ведете праздники и корпоративы. В этом году стали ведущим «Песни года в Беларуси» на ОНТ. Но серьезного проекта на телевидении пока нет. В какой программе вы себя видите?

- Мало задумывался о телевидении в Беларуси в последние два года. Мне кажется, что на сегодняшний день у меня есть возможность чуть-чуть подождать, пока наше телевидение выйдет на новый, более позитивный виток. Хочется, чтобы в проектах были бюджеты, пришли рекламодатели, чтобы там работали люди не потому, что они закончили журфак, а потому что они профессионалы и за эту работу могут нести ответственность. И за эту ответственность им платят деньги, а не оклады. Пока не смотрю с радостью на Белорусское телевидение, я его жалею в хорошем смысле.

Российский рынок мне кажется интереснее. У меня были переговоры на Первом канале в Москве, куда меня приглашали вести околопсихологическое шоу про людей, которые сбились с пути, - что-то похожее на программу Дмитрия Шепелева «На самом деле». Пока наши переговоры не дошли до финала - возможно, еще не согласовали проект либо перенесли сроки выхода.

«Держу в руках огонь - свою жену!»

- Обычно бывает так, что в паре кто-то яркий и видный, а кто-то более сдержанный и спокойный. Ваша супруга - вам под стать: красивая, успешная…

- Хотите спросить, почему рядом со мной оказалась такая темпераментная, яркая девчонка? Потому что я женился по любви. Через какое-то время расскажу вам, хорошо это или плохо (смеется). Пока что мои наблюдения говорят, что жениться по любви - интересно. Позитивные эмоции - они самые яркие, какие я только получал в жизни, но и ссоры и непонимание возрастают в той же степени. Держу в руках огонь - свою жену! В плане сохранения отношений наша публичность нам помогает - в Инстаграме мы транслируем формат счастливой семьи, но это правда лишь на 80 процентов. Ты понимаешь, что в Инстаграм не надо выкладывать грустные фотографии - никто их не лайкает. Это позитивная сеть, идеальный мир. Люди туда заходят не для того, чтобы узнать про твои проблемы, а для того, чтобы посмотреть на дорогие сумки, на девочек со стройными ногами и счастливые семьи. У нашей семьи есть поклонники и, возможно, их даже больше, чем у меня и у Нади по отдельности. И ты вроде как ответственен не только перед собой и своей семьей, но и перед своими поклонниками, понимая, что должен демонстрировать пример хорошего семьянина. А что он делает? Покупает жене цветы, возит семью на отдых, гуляет с ребенком, даже когда не хочется.

Свадьбу Дмитрий и Надежда сыграли в 2016 году. Фото: личный архив

- Пары, которые активно постят свои счастливые совместные фото в соцсетях, например Дакота и Влад Соколовский, потом так же громко расходятся. Думаешь: это все было ложью или их семью сглазили? Вы не боитесь, что публичность повлияет на ваши отношения?

- Задача человека, выставляющего свою жизнь на показ, сделать так, чтобы количество желающих ему счастья людей было больше, чем желающих зла. Пока баланс сохраняется - сглаз не страшен! Я такую теорию построил, и, надеюсь, она работает.

- А как решаете конфликты в семье?

- Конфликты мы решаем так: кто-то из нас двоих отходит быстрее. В нашей семье это я. Иду навстречу независимо от того, кто виноват. Я думаю на шаг вперед. Хочу ли я, чтобы семья продолжалась? Да, хочу! Неважно, кто виноват, важно, чтобы кто-то сделал так, чтобы в семье наступил мир. Знаете, по долгу своей профессии я вижу много счастливых людей - например, прихожу на свадьбу, а молодожены говорят о том, за что они любят друг друга. Это позволяет мне вспоминать, за что я люблю Надю. И вот если во время конфликта тебе удается вспомнить, за что ты любишь человека - а сделать это непросто, - конфликт заканчивается. Ты понимаешь, что есть вещи намного важнее, чем чертов сахар, который тебе не подали.

У семьи Кохно много поклонников в соцсетях. Посмотрите, какие красивые! Фото: личный архив

- Вашему сыну Платону уже почти 10 месяцев, как вы внутренне изменились за это время?

- Это такое счастье! Но и ответственность вместе с тем. Мне кажется, я стал осознанным и зрелым. Раньше я словно жил одним днем - конечно, не хотел умирать, но в целом рисковал довольно регулярно. Теперь понимаю, как много должен. Кроме того, появление сына делает тебя ближе с твоими родственниками и родственниками твоей супруги. Ты начинаешь чувствовать, что такое семья. Начинаешь больше заботиться обо всех, видишь больше проблем - со здоровьем, материальных.

- У вашей супруги свой бизнес. Заботы о Платоне делите на двоих?

- С большей частью задач справляется Надя. Надя кормит грудью, встает по ночам к сыну. Она не высыпается больше, чем я. Я стараюсь помогать, но жена толерантно подходит ко мне в этом отношении. Мы с Надей хотим еще ребенка - девочку. Желательно, чтобы разница была не больше трех лет. Тогда они смогут играть друг с другом, а не с нами. Выгодно!

Платону еще нет 10 месяцев, а он уже 3 раза слетал на отдых. Фото: личный архив.

- Дмитрий, вы хорошо зарабатываете, но живете в съемной квартире. Есть ли желание обзавестись своим домом по схеме «дерево - дом - сын»?

- Я сторонник арендного жилья. Всегда жил и сейчас живу в центре города - это очень удобно. Но сейчас мы решили, что нам нужна квартира. В центре недвижимость дорогая, но мы так привыкли здесь жить, что все-таки рассматриваем варианты. Еще думаем, об удобной окраине.

Дмитрий с женой играют в пляжный волейбол и увлекаются серфингом. Фото: личный архив

- Дмитрий, все-таки чего хотят мужчины?

- Мужчины хотят счастливых женщин: одни их ищут, другие - делают! Потому что счастливая женщина - это единственный способ жить счастливо в семье.