Как выбрать женскую сумку, чтобы она была в тренде, делала ваш образ элегантнее и визуально вас стройнила?

Не секрет, что женская сумка – это не только необходимый аксессуар, но и способ отображения личного стиля, индивидуальности и социального статуса женщины. Ни одна женщина не может обойтись без этого очень важного предмета, поскольку сумка нам необходима и для работы, и для шоппинга, и для выхода в свет.

Чтобы правильно подобрать сумку, которая скроет недостатки и подчеркнет ваши достоинства, придерживайтесь двух принципов: подбирайте размер сумки пропорционально вашему росту, и форму сумки, учитывая тип вашей фигуры.

Если вы невысого роста, чтобы казаться выше, выбирайте сумку с длинными шлейками, и носите ее на плече. Шлейки визуально вытянут вас.

Для девушек среднего роста подойдут сумки с короткими ручками, которые носят под мышкой или на локте.

У высоких девушек сумка должна быть объемная и горизонтальной формы. Не носите ее на плече, потому что на высоких она зрительно воспринимается шире. Лучше носить такую сумочку на локте или в руке.

Полным девушкам лучше взять модель с широкими ремешками. Если у вас широкие бедра, сумочка должна быть квадратной или вытянутой по вертикали. А стройность ног подчеркнут горизонтальные модели.

Сумку, которая подойдет именно вам, и будет модной, стильной и качественной, можно подобрать у бренда GALANTEYA. Огромный выбор, на любой вкус и цвет, предлагают дизайнеры этой фирмы.

В середине 90-х GALANTEYA была одним из первых предприятий, открывших в Минске свой фирменный магазин. Сегодня таких магазинов уже 34 по всей Беларуси, а под брендом GALANTEYA выпускается 52 ассортиментные группы - от ключниц до чемоданов. Почему белорусские модницы, у которых сегодня есть возможность купить любую понравившуюся сумочку хоть в интернет-магазине, хоть в престижном бутике за границей, все чаще отдают предпочтение белорусскому производителю? Как художники-модельеры предприятия угадывают вкусы своих покупателей, и почему здесь гордятся своей историей? Об этом мы поговорили с директором ОАО «Галантэя» Александром Набздоровым. И повод у нас был значимый - вручение предприятию престижной премии «Выбор года».

Заслуженная награда! GALANTEYA впервые побеждает в премии "Выбор года".Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Этот «Выбор года» для нас - возвращение в высшую лигу, - прокомментировал событие Александр Адамович. - И это не просто внезапная удача, а результат ежедневного труда всего коллектива. Это верность своим традициям и профессии, технология, качество - все вместе. Сегодня ТМ GALANTEYA - это не только производство, но и фирменные магазины, что дает нам и возможность оперативно получить обратную связь, и стимул предложить потребителю что-то новое.

- Сегодня покупателю мало предоставить возможность совершить покупку, предложив широкий выбор товара. Все чаще модное слово «шопинг» ассоциируется со словом «удовольствие» - удовольствие от процесса покупки и права владения модным аксессуаром, - добавляет Анна Ковчук, заместитель директора по маркетингу и продажам. В наших магазинах нового формата мы создаем именно такую атмосферу и стремимся поддерживать ее не только в фирменных магазинах GALANTEYA, а также во многих крупных универмагах, в которых работают наши продавцы-консультанты. Оформляем места продаж, следим за ассортиментом, обучаем персонал, который профессионально помогает сделать выбор.

- С чего начинается каждая новая коллекция современной Galanteya?

- С Милана. Четыре раза в год наши специалисты ездят в Италию на Миланские недели моды. Сегодня весь мир так делает, чтобы не отставать от трендов и тенденций, создавая что-то свое, соответствующее вкусам и интересам покупателей в своих странах.

- То есть, чтобы купить модную сумочку, не обязательно ехать в Милан на распродажу, достаточно зайти в магазин GALANTEYA?

- Распродажи - это коллекция ушедшего сезона. Мы даем возможность покупать актуальные, модные модели за приемлемую цену.

- Сегодня среди белорусских производителей сумок конкуренция намного сильнее, чем лет 10 назад. Какие, по-вашему, у Galanteya самые сильные стороны в этой борьбе за покупателя?

- Действительно, 10 лет в списке конкурентов был где-то десяток производителей, а сейчас более 100. Но ни у кого из них нет такого широкого ассортимента, как у нас. Кто, кроме Galanteya, в Беларуси производит сегодня такое количество всех видов кожаной галантереи? Кто может себе позволить на одном потоке выпускать 30 - 40 моделей, которые пользуются спросом? Потенциал еще шире, мы можем предложить сегодня покупателю 2000 моделей!

Мы на рынке с 1924 года и за все это время не меняли свой профиль. Мы не ушли в какую-то специализацию, в высокодоходный продукт. Это и позволило нам в свое время удержаться на рынке и развить свой успех.

КСТАТИ

«Классический клатч может выпускаться из года в год без изменений»

Несколько раз в году «Галантэя» обновляет свои коллекции. Но есть и сумочки-долгожители.

- Некоторые модели могут выпускаться десятилетиями, - рассказал Александр Набздоров. Допустим, обычный женский клатч выпускается из года в год - классический, черный, лаконичный, без навязчивой фурнитуры. Он всегда нужен и всегда уместен в особо торжественном случае, какими бы ни были модные тенденции.

Материалы, с которыми мы работаем, - это и натуральная кожа, и синтетические искусственные материалы. Причем до 70% отечественное сырье. Это принципиально. Потому что если мы сами не поверим в себя, в то, что мы в состоянии создать что-то хорошее, а будем только смотреть в сторону импорта, развития не будет. Импорт - это подсказка, куда и как все движется. Надо взять все лучшее и сделать. И мы это можем.

БУДЬ В КУРСЕ!

В новых фирменных магазинах GALANTEYA есть уголок дизайнера , где представлены пилотные модели сумочек, которые существуют в единичных экземплярах. Это своеобразное изучение покупательского спроса. Если интерес к ним есть - модель идет в массовое производство. Около 10% таких опытных образцов получают одобрение покупателей.