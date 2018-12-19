2018-12-19T12:52:16+03:00
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КП Беларусь

Дакота: я обычная девочка с «Комаровки»

На концерте в Минске 28-летняя певица призналась, что впервые за много лет увидела отца, помирилась и сказала, что любит его
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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В столичном Prime Hall певица Дакота дала сольный концерт. Фото: Дария МАЛИНОВСКАЯВ столичном Prime Hall певица Дакота дала сольный концерт. Фото: Дария МАЛИНОВСКАЯ
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В столичном Prime Hall певица Дакота, которую в Минске хорошо помнят как Маргариту Герасимович, дала сольный концерт. В зале были в основном девочки нежного возраста, ее основные слушательницы и подписчицы ее интернет-блогов. Рита даже сказала, что многих из зрителей она узнает в лицо, поскольку те постоянно ее комментируют. Кроме того, как выяснилось, в зале находились ее мама, отчим и отец, с которым она не виделась много лет. На сцену Дакота их не выводила, но каждый удостоился отдельного монолога между песнями.

О маме: Еще школьницей я писала по ночам песни в своей каморке. Мама очень деликатно относилась к моему творчеству, в 5 утра подставляла мне чаек под дверь, стучала «тук-тук» и убегала, чтобы не мешать. Иногда она писала в школу записочки и освобождала меня от уроков под разными предлогами - что я заболела или у меня зуб мудрости идет. Когда подрастет моя дочь Мия, я тоже буду делать «тук-тук» и подставлять под дверь ей завтрак. Мечтаю быть для Мии такой же идеальной, как моя мамочка.

Об отце сказала, что накануне концерта увидела его впервые за много лет. Очень переживала, как пройдет встреча, но они очень хорошо поговорили, обнялись, и она поняла, что с этого момента у нее снова появился папа.

- Мама с папой тоже встретились впервые за много лет, и сказали друг другу - ну, дочка у нас вроде бы получилась. Мне было очень приятно это слышать.

Во многом на эту встречу повлияла написанная Дакотой песня «Цунами», которая рассказывает о проблемах в семье, где отец пьет. Певица призналась, что многие девочки с аналогичными проблемами в семье писали ей потом, что эта композиция также изменила их отношение к отцам.

Несколько раз Дакота не сдержала слез, слушая, как ее песни поет зал. Фото: Дария МАЛИНОВСКАЯ

Несколько раз Дакота не сдержала слез, слушая, как ее песни поет зал. Фото: Дария МАЛИНОВСКАЯ

Конечно же, обмолвилась она и о бывшем муже Владе Соколовском, с которым они были знакомы с «Фабрики звезд» и который, как выяснилось, изменял ей на протяжении всего брака.

- Она посвятила ему песню «Никто» и сказала, что самое страшное - не когда близкие люди становятся врагами, потому что это все равно сильные эмоции, а когда родной человек не вызывает никаких чувств, кроме сожаления.

- Искренне желаю, чтобы вы никогда не испытывали подобное к своим близким. У меня сейчас нет второй половинки, но при этом я абсолютно счастлива, потому что у меня есть дочь, есть моя группа и возможность собирать полные залы зрителей.

Я каждый раз сижу в каждой гримерке, трясусь и спрашиваю - а есть ли в зале люди? И когда организаторы говорят, что все билеты проданы, не могу поверить, что это все происходит со мной. Поверьте, я не уникальная. Секрет в том, что я пишу о том, что трогает многих людей так же, как трогает меня. Когда люди сами скачивают мои новые песни, приходят на концерты - это и есть химия. Потому что, клянусь, у меня нет денег, чтобы продвигать свои песни. Я все та же обычная девочка с Комаровки.

Несколько раз Дакота не сдержала слез, слушая, как ее песни поет зал. А после концерта вышла в фойе, чтобы сфотографироваться со всеми желающими и поговорить.

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