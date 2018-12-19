2018-12-19T14:23:12+03:00
Досуг
КП Беларусь

В белорусских роддомах младенцам будут дарить приданое

Мамы, которые родят в Минске в январе, получат подарочные коробки. Продлится ли акция дальше, зависит от родителей
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Подарочную коробку родителям будут вручать при выпискеПодарочную коробку родителям будут вручать при выпискеФото: Павел МАРТИНЧИК
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Традиции вручать молодым мамам коробки с подгузниками, одеждой, игрушками и первыми средствами гигиены для новорожденных появилась очень давно. Сейчас такая практика распространена в 80 странах. В новом году идею поддержат и в Беларуси.

- Система здравоохранения старается уделить максимальное внимание здоровью и благополучию каждой мамы и ребенка, поэтому рождение маленького белоруса - это событие не только для семьи, но и для всей страны, доказательство того, что родители чувствуют заботу о себе и верят в ту поддержку и защиту, которую обещает система здравоохранения, - сказал министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко. - Да, рождение ребенка приносит и счастье, и новые хлопоты, поэтому в проекте подарочных коробок мы видим большой потенциал поддержки молодой семьи. Также хотелось бы обратить внимание на то, что один из принципов, который лежит в основе этой идеи, - равные возможности для всех детей, независимо от уровня благосостояния семьи. Мы хотим, чтобы тепло, заботу и наше внимание почувствовала на себе каждая семья.

Первые подарочные коробки получат малыши, которые родились в Минске под бой курантов, акция продлится в минских роддомах на протяжении января. В список роддомов вошли также Минская областная клиническая больница и РНПЦ «Мать и дитя».

- Коробки будут вручаться молодым мамам при выписке, - уточняет руководитель проекта «МамаPro», врач акушер-гинеколог Диана Мардас. – За год работы нашего проекта мы собрали вокруг себя тысячи родителей, которые являются нашим вдохновением и источником новых проектов. Советоваться с ними будем и в этот раз: на нашем сайте мы собирали отклики мам, чтобы точно угадать, что бы им хотелось увидеть в коробке, также вместе с коробкой семья будет получать небольшую анкету, где сможет оценить содержимое, возможно, дать свои рекомендации - для нас очень важно мнение каждой мамы! Мы очень благодарны поддержке, которую нам оказывает Министерство здравохранения, наши проекты всегда поддерживают Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь, Минский горсполком.

Организаторы отмечают, что воплощение этой идеи не потребует бюджетного финансирования - подарочные коробки для младенцев сформированы при поддержке целого ряда брендов-партнеров проекта. Широкую поддержку проекту оказали и знаменитые белорусские мамы, которые в рамках проекта помогут развести коробки многодетным семьям или в дома малютки. Будет ли проект реализовываться дальше, покажет отклик самих родителей в январе.

КСТАТИ

По данным Минздрава, в 2017 году в Беларуси родилось 102 556 человек - 52 712 мальчиков и 49 844 девочки. Рекордным по числу новорожденных за последние 20 лет был 2015 год, когда на свет появилось 119 506 детей.

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