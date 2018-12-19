В Бресте на кинотеатре повесили табличку о том, что здесь раньше была синагога

- У нас в Беларуси во многих городах есть синагоги и еврейские общины. Во всех областях есть синагоги, здания, которые принадлежат еврейской общине, за исключением Бреста, - сказал на торжественном открытии мемориальной таблички председатель Объедения иудейских религиозных общин в Беларуси Владимир Малинкин.

Большую хоральную синагогу в Бресте построили на пожертвования представителей общины в 1861 году. Она работала до 1939 года и считалась одной из крупнейших в Европе и самой большой из 50 действующих в Бресте синагог.

Сегодня на месте синагоги - популярный кинотеатр «Беларусь». Все, что осталось от культового здания - фундамент, на который можно посмотреть в туалете кинотеатра, да внутренние несущие стены.

Такой раньше была брестская синагога.

Напомнить о том, что евреи в истории Бреста имели и имеют большое значение, решили с помощью мемориальной таблички. Она расположена в одной из ниш здания, слева от входа в кинотеатр.

- Здесь будет тусоваться молодежь, будет продолжаться демонстрация кинофильмов, потому что вряд ли мы вернем то, что было давно. Но пусть эта доска напоминает нам о том, что до нас жили люди, которые, как и мы, любили, хотели жить, но в силу сложнейших, ужасных процессов, это все прервалось. Перед войной по одним источникам 20 000 евреев было в Бресте, по другим - с учетом тех, что бежали из Польши - почти 30 000. А осталось в живых только 19 человек. Это страшно, - сделал экскурс в историю председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

В свое время евреи в Бресте занимались ремеслиннечиством, держали врачебные кабинеты и аптеки. Один из самых знаменитых евреев-уроженцев Бреста - Менахим Бегин, лауреат Нобелевской премии мира, человек, который стоял у истоков основания государства Израиль.

На табличке подпись на белорусском, русском и иврите.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Там, где появляются раввины, там где есть евреи, жизнь становится лучше. Евреи не едут туда, где плохо. Они приезжают туда, где можно участвовать в становлении жизни, подъеме экономики, - продолжил тему Малинкин.

- Бриск по-еврейски - Брест. В Тель-Авиве есть улица с названием Бриск, есть синагога в Нью-Йорке, которая так же называется Бриск. Это свидетельство того, какое огромное значение и влияние имела община нашего города в предвоенные годы, - привел пример председатель Брестской городской иудейской религиозной общины Борис Брук.