Рекламная игра «Семейные традиции»

Сведения об организаторе рекламной игры:

Сведения об организаторе рекламной игры:

Закрытое акционерное общество «БелКП-ПРЕСС»

Место нахождения организатора рекламной игры:

220034 г. Минск, ул. Платонова, 1Б, к. 401 (4-й эт.).

Свидетельство о государственной регистрации ЗАО «БелКП-ПРЕСС» выдано Мингорисполкомом 17.12.1999 г. на основании решения №1355, УНП 100742707.

Контактный телефон (код): (017) 284-68-58.

Сайт: kp.by

Сведения о рекламной игре:

Наименование рекламной игры: «Семейные традиции».

Срок начала рекламной игры: 21 декабря 2018 года.

Срок окончания рекламной игры: 31 января 2019 года.

Территория проведения рекламной игры: Республика Беларусь.

Наименование товара, в целях стимулирования реализации которого проводится рекламная игра: Газета «Комсомольская правда» в Белоруссии» (индивидуальная подписка на еженедельный выпуск «толстушка» или ежедневный выпуск, включая «толстушку») на I полугодие 2019 г. или ежедневный выпуск, включая «толстушку», на любые три месяца I полугодия 2019 г. (с января по июнь 2019 г.).

Телефон для справок (код): (017) 284-68-58.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

1. Порядок участия в рекламной игре.

1.1. Участниками рекламной игры могут быть физические лица, оформившие индивидуальную подписку (на общих основаниях либо льготную) на газету «Комсомольская правда» в Белоруссии» (еженедельный выпуск «толстушка» или ежедневный выпуск, включая «толстушку») на I полугодие 2019 г. или ежедневный выпуск, включая «толстушку», на любые три месяца I полугодия 2019 г. (с января по июнь 2019 г.) по любому подписному индексу в РУП «Белпочта», РУП «Белсоюзпечать», ОАО «Могилевсоюзпечать», РУП «Брестоблсоюзпечать», на сайте kр.bу.

Участником рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых отношениях с организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства.

1. В восьми выпусках газеты «Комсомольская правда» в Белоруссии» от 21.12.2018 г., 22.12.2018 г., 26.12.2018 г., 27.12.2018 г., 28.12.2018 г., 29.12.2018 г., 09.01.2019 г., 10.01.2019 г. публикуется купон. Участнику рекламной игры необходимо из любого указанного выпуска газеты вырезать один купон и достоверно заполнить его. В купоне участнику необходимо указать:

- фамилию, полное имя и отчество, без сокращений (обязательно);

- место жительства (обязательно);

- контактный телефон в международном формате (обязательно);

- адрес электронной почты (при наличии).

Организатор не несет ответственности за ошибки, допущенные участниками рекламной игры, и за достоверность сведений, указанных при заполнении купона.

Купоны, заполненные неразборчиво либо не заполненные полностью, к участию не допускаются.

1.3. Стать участником рекламной игры можно одним из двух способов:

1.3.1. Прислать копию квитанции или чека об оплате подписки и заполненный надлежащим образом оригинальный купон на адрес редакции: 220005 г. Минск, а/я 192, с пометкой «Семейные традиции», с 21 декабря 2018 г. до 13 января 2019 г. включительно (срок определяется по дате почтового штемпеля получения). Письма, полученные позднее 13 января 2019 г., к участию в рекламной игре не допускаются.

1.3.2. Прислать сообщение, содержащее фотографию квитанции или чека об оплате подписки, и фотографию заполненного надлежащим образом оригинального купона через мобильное приложение Viber на мобильный телефон организатора + 375 29 640-01-55 с 21 декабря 2018 г. до 13 января 2019 г. включительно (срок определяется по дате получения фотографии квитанции (чека об оплате) и фотографии купона). Сообщения, полученные позднее 13 января 2019 г., к участию в рекламной игре не допускаются.

1.4.Сроки получения писем для каждого тура указаны в таблице 2 (п. 4 настоящих правил).

1.5. Каждый участник может принимать участие в рекламной игре неограниченное количество раз.

2. Комиссия по проведению рекламной игры.

2.1. Для контроля за проведением рекламной игры ЗАО «БелКП-ПРЕСС» создает комиссию по проведению рекламной игры в составе пяти человек. Комиссия следит за проведением рекламной игры, проверяет поступившие купоны на соответствие их настоящим правилам, проводит розыгрыш, оформляет результаты розыгрыша протоколом, решает спорные вопросы при проведении рекламной игры.

2.2. Состав комиссии по проведению рекламной игры:

3.1. Призовой фонд сформирован за счет имущества и денежных средств организатора рекламной игры. Состав и размер призового фонда указан в таблице 1 п. 3 правил.

Таблица 1. Состав и размер призового фонда

Размер призового фонда составляет: 14 332,85 (четырнадцать тысяч триста тридцать два) белорусских рубля 85 копеек.

3.2. Держатель Подарочной карты номиналом 15 руб (далее - ПК) имеет право на получение Товара на сумму, соответствующую указанной в ПК номинальной стоимости, путем предъявления ПК.

Держатель имеет право предъявить ПК к отовариванию в Магазине Эмитента в течение срока его действия только один раз. Точные адреса магазинов, в которых можно воспользоваться ПК, указаны на сайте www.evroopt.by. ПК действует до 03.03.2019г.

ПК не является именной и может быть передана иным физическим лицам.

Гарантийное обслуживание, обмен и возврат товаров ненадлежащего качества либо товаров ненадлежащего качества, приобретенных с использованием ПК, осуществляется в общем порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

В случае если суммарная стоимость товаров, выбранных Держателем, меньше номинальной стоимости ПК, то разница Держателю не выплачивается. В случае если суммарная стоимость товаров, выбранных Держателем, превышает номинальную стоимость ПК, то Держатель обязан осуществить соответствующую доплату или выбрать товар меньшей стоимости в пределах номинальной стоимости ПК. При одновременном наличии у одного Держателя сразу нескольких ПК допускается их суммирование.

Для получения информации при расчете ПК, необходимо обратиться в инфоцентр магазина компании ООО «Евроторг».

Держатель ПК обязан ознакомиться с полными условиями использования ПК на сайте ООО «Евроторг» (www.evroopt.by) либо непосредственно по месту отоваривания ПК.

4. Место, даты, время и порядок проведения розыгрышей призового фонда, в том числе порядок определения выигравших участников рекламной игры.

4.1. Настоящая рекламная игра состоит из трех самостоятельных туров. Участники могут принять участие в любом количестве туров неограниченное количество раз. В каждом туре будут разыграны призы, количество и состав которых указаны в таблице 2 (п. 4 настоящих правил), и определено соответствующее количество победителей.

Таблица 2. Туры проведения рекламной игры «Семейные традиции»

4.2. Розыгрыш призов проводится комиссией по проведению рекламной игры в 10.00 в дни, указанные в таблице 2 (п. 4 настоящих правил), в офисе ЗАО «БелКП-ПРЕСС» по адресу: Минск, ул. Платонова, д. 1Б, 4-й этаж, к. 407.

4.3. До начала каждого розыгрыша комиссия проверяет все присланные купоны и копии квитанции или чека об оплате подписки. Далее все надлежащим образом заполненные купоны вместе с копией квитанции (чека) о подписке помещаются в конверты. Для каждого участника, приславшего всю необходимую информацию согласно п. 1.3.2, организатор предоставляет индивидуальный конверт. Все конверты загружаются в лототрон. Конверты перемешиваются и путем случайного вытягивания разыгрываются призы в последовательности, указанной в таблице 2 (п. 4 правил).

4.3. Результаты розыгрыша являются окончательными.

4.4. Денежный эквивалент приза не выплачивается.

4.5. С момента передачи приза участнику к последнему переходят все риски и обязательства, связанные с владением и пользованием имуществом.

4.6. В случае если количество призов призового фонда окажется больше количества участников рекламной игры, невостребованные призы остаются в распоряжении организатора.

5. Порядок уведомления победителей о результатах розыгрыша, порядок получения выигрыша.

5.1. Победители будут уведомлены о выигрыше призов заказным письмом и телефонным звонком в течение 3 (трех) рабочих дней после каждого розыгрыша тура рекламной игры. Также организатор оставляет за собой право уведомлять победителей письмом на электронную почту в течение 3 (трех) рабочих дней после каждого розыгрыша тура рекламной игры.

5.2. Для получения приза победитель должен приехать в офис ЗАО «БелКП-ПРЕСС» по адресу: г. Минск, ул. Платонова, д. 1Б, к. 407 в будние дни с 10.00 до 17.00 в период с 26 декабря 2018 г. до 31 января 2019 г. или 26 января 2019 г. с 10:00 до 13:00, предварительно связавшись с Организатором по телефону (017) 284-68-58.

Для получения приза победитель обязан предъявить паспорт гражданина Республики Беларусь (вид на жительство на территории Республики Беларусь), а также подписать все необходимые документы, связанные с получением приза.

5.3. Организатор не оплачивает участникам рекламной игры расходы, связанные с проездом к месту получения призов.

5.4. В случае если победителем рекламной игры является несовершеннолетний участник, призы выдаются законному представителю (родителю, усыновителю, попечителю) при предъявлении паспорта гражданина Республики Беларусь / вида на жительство на территории Республики Беларусь законного представителя и свидетельства о рождении ребенка (иного документа, подтверждающего представительство несовершеннолетнего лица).

5.5. Срок выдачи выигрышей - до 31.01.2019 г. В случае если участник, признанный победителем, не является за получением приза в указанные сроки, либо с победителем не удается связаться и уведомить его о выигрыше из-за некорректных данных, указанных им в купоне, либо был представлен письменный отказ от получения приза, либо организатор выявил факты нарушения победителем требований настоящих правил, приз остается в распоряжении ЗАО «БелКП-ПРЕСС».

5.6. Организатор при выдаче выигрышей победителям рекламной игры признается налоговым агентом и несет ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Республики Беларусь. Выдача призов производится путем передачи приза победителю за минусом суммы денежного вознаграждения в размере возмещения подоходного налога (призы №2, 3).

6. Информация о рекламной игре, публикация правил рекламной игры:

6.1. Правила проведения рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Комсомольская правда» в Белоруссии» до начала рекламной игры.

6.2. Результаты рекламной игры будут опубликованы в газете «Комсомольская правда» в Белоруссии» до 17.01.2019 г. включительно.

6.3. Имена победителей рекламной игры будут размещены на интернет-сайте www.kp.by.

6.4. Ознакомиться с официальными правилами и условиями рекламной игры, а также получить ответы на все интересующие вопросы по проведению рекламной игры можно в офисе ЗАО «БелКП-ПРЕСС» по адресу: г. Минск, ул. Платонова, 1Б, к. 407, либо по телефону (017) 284-68-58 с 9.00 до 17.00 в рабочие дни.

7. Прочие условия.

7.1. Участие в рекламной игре предполагает ознакомление и полное согласие участников с настоящими правилами и принятие на себя обязательств соблюдать все их условия и требования.

7.2. Принимая участие в рекламной игре, все участники соглашаются с тем, что в случае победы в игре их имена, отчества и фамилии, данные, фотографии могут быть обнародованы и использованы организатором бесплатно в любых рекламных и (или) информационных материалах, в том числе в рекламных играх, в рамках данной игры. Все права на такие рекламные материалы принадлежат организатору.

7.3. Организатор не несет ответственности за невозможность связаться с участником в случае недостоверной информации, предоставленной участником.

Свидетельство о государственной регистрации правил рекламной игры №3454, выдано Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 17.12.2018 г.