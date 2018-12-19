Новый закон для потребителей: цены в интернете и рекламе - большими цифрами, а по подарочному сертификату не дадут сдачу

Новый проект закона о защите прав потребителей готов. Если все нововведения одобрят, он вступит в силу уже в воскресенье, 23 декабря. Мы посмотрели, какие изменения ждут продавцов и покупателей.

Возвращать качественный товар нужно в упаковке, в которой он был продан. А вот если товар некачественный, то не обязательно. Как не нужны и чеки, если они потеряны. Подойдут и другие подтверждения оплаты - выписка из банка, письмо об оплате на электронной почте и даже показания свидетелей.

На товаре должна быть информация о стране происхождения. Это обязательно для товаров, у которых разные адрес изготовителя и страна происхождения. Например, часто таким грешат поставщики чая и кофе, фруктов и овощей. Если на упаковке только иероглифы или надписи на английском - дело не чисто: вся информация обязательно должна дублироваться на русском или белорусском языке.

На технике и электронике должен быть указан класс энергоэффективности. Теперь вы будете понимать, сколько энергии будет потреблять новый холодильник или микроволновая печь. И сто раз подумаете перед покупкой.

Размер шрифта, которым указана цена в рекламе или описании товара, должен быть не меньше половины самого крупного шрифта в них. Правило касается товаров, которые продаются дистанционно или через интернет.

Выдавая деньги за возвращаемый товар, у вас не могут требовать паспорт или другой документ. Все просто: вернули товар - получили деньги. Правило не действует, только если вы и покупали этот товар с паспортом.

Срок бесплатного гарантийного ремонта может быть увеличен с 14 до 30 дней. Но только если вы дали на это письменное согласие! Банально, но важно: читайте информацию в договоре на ремонт, прежде чем его подписать. К слову, если вы отдали товар на экспертизу или бесплатный ремонт и не забрали его через 2 месяца, с вас могут взыскать расходы на его хранение.

Через 30 дней после покупки вы можете требовать замену или возврат товара. Но только в двух случаях: при выявлении существенного недостатка или при нарушении срока безвозмездного ремонта. Но это касается только покупки технически сложных и дорогостоящих товаров (начиная от 9,8 тысячи рублей).

Вы можете отказаться от договора на выполнение работы (услуги). Но! Придется оплатить исполнителю фактически понесенные расходы, если они были. Например, если вы заключили договор на ремонт, а потом передумали, можете отказаться от него. Но если исполнитель уже купил для вас плитку и клей, придется оплатить их.

Информации на подарочном сертификате станет больше, но сдачу за него вы не получите

Раньше сертификаты вообще не регулировались законом, и недобросовестные продавцы этим пользовались. Теперь сделать это будет сложнее. Правда, деньги за не полностью потраченный или просроченный сертификат вам все равно не вернут. Придется выбирать: или докупать товары на недостающую сумму, или «подарить» деньги продавцу. Но если вы потратили только часть суммы сертификата, то магазин обязан продать вам товары на оставшуюся сумму в другое время.

- Трижды подумайте: сертификат дарить или конверт с наличными, - посоветовала замначальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Ирина Барышникова.

Теперь на подарочных сертификатах должны быть все контакты реализатора и исполнителя, номер телефона для справок, срок действия сертификата, а если он бессрочный - надпись об этом.

Раньше некоторые сертификаты нужно было сначала активировать на сайте, а только потом ими пользоваться. Теперь любые требования, уменьшающие срок действия сертификата, незаконны.

Продажи на презентациях в закон не внесли

В последнее время белорусов часто заманивают на презентации товаров, обещая подарки, и там же вручают товар и договор. Люди под влиянием момента соглашаются, а потом жалеют.

Доверчивым потребителям посоветовали руководствоваться здравым смыслом, читать договор и считать хотя бы до пяти перед покупкой. Особенно страдают от таких презентаций пенсионеры, которые идут туда из-за обещанного подарка, а в итоге отдают всю пенсию на ненужный пылесос или посуду.

- Момент с презентациями есть. Потребители не читают, что подписывают, и излишне доверяют продавцу. Особенно пожилые люди, потому что их положением часто пользуются: им не хватает внимания и любви близких. Поэтому, идя на презентацию, посоветуйтесь сначала с детьми или соседями. Не покупайте сразу и не заключайте договор, а если все-таки решаетесь - соизмерьте свои доходы и изучайте договор. И даже если вам вручили на презентации подарок - это не обязанность купить что-то, - рассказала начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик.