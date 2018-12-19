Бюджет-2019: на долги уйдет 8,8 млрд. рублей, а компенсацию от России за налоговый маневр решили не учитывать

Рассматривали бюджет стремительно. В понедельник, 17 декабря, прошло так называемое нулевое чтение, во вторник - первое, а в среду - уже второе. Словом, на все хватило трех дней.

- Бюджет сформирован по достаточно жесткому сценарию развития экономики, - сказал после нулевого чтения министр финансов Максим Ермолович, его слова приводит БелТА.

Параметры его такие: инфляция - 5,3%, рост ВВП - 2,1%, стоимость нефти - 60 долларов за баррель. В следующем году в бюджет планируют получить 23,6 млрд. рублей, в первую очередь за счет налогов: НДС, акцизов, налогов от внешнеэкономической деятельности и так далее.

Основную дыру в бюджете пробьет российский налоговый маневр. Напомним, со следующего года Россия начнет избавляться от вывозной пошлины на нефть и повышать налог на добычу полезных ископаемых. Из-за этого Беларусь в ближайшие шесть лет может лишиться 10 млрд. долларов. Страны вели переговоры о компенсации от России, но шли они трудно.

- В рамках разработанного проекта бюджета не учитываются какие-либо доходы от предоставления российской стороной компенсации, связанной с реализацией налогового маневра. То есть в доходах бюджета уже заложены потери, связанные с этим налоговым маневром. Они составляют более 600 млн. рублей в 2019 году. Соответственно, бюджет уже адаптирован к самому неблагоприятному сценарию развития этих переговоров, - пояснил Максим Ермолович.

Наши расходы в следующем году планируются на уровне 21,9 млрд. рублей (подробнее см. ТОЛЬКО ЦИФРЫ). Так что по итогам мы должны остаться в плюсе на 1,7 млрд. рублей. Эти деньги пойдут на выплаты долгов. А они предстоят немаленькие - 8,8 млрд. рублей в общей сумме (примерно 4,1 млрд. долларов в пересчете по нынешнему курсу).

На возврат кредитов также уйдут вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты (627 млн. долларов), доходы от перетаможки российской нефти (523 млн. долларов), остатки средств бюджета (213 млн. рублей).

Но и без новых долгов обойтись не получится. На рефинансирование существующих долгов понадобится 1,4 млн. долларов заемных денег, еще 517 млн. - на поддержание нужного уровня золотовалютных резервов. Где мы возьмем эти деньги?

- В стадии проработки находится привлечение от России 1 млрд. долларов на рефинансирование долговых обязательств. Также проводится активная работа по выходу на финансовые рынки Китая и России для привлечения новых заимствований, - цитирует БелаПАН первого замминистра финансов Юрия Селиверстова, который представлял проект бюджета на первом чтении.

Кроме того, правительство планирует продать на внутреннем рынке облигаций еще на 370 млн. долларов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На что государство будет тратить деньги в следующем году

Судебная власть, правоохранительная деятельность, обеспечение безопасности - 2 млрд. 312 млн. рублей

Национальная оборона - 1 млрд. 240 млн. рублей

Образование - 1 млрд. 48 млн. рублей

Здравоохранение - 1 млрд. 20 млн. рублей

Дорожное хозяйство - 947,7 млн. рублей

Физкультура и спорт - 332,7 млн. рублей

Культура - 146,5 млн. рублей

Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство - 102,4 млн. рублей

Транспорт - 90,8 млн. рублей

По данным Минфина.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В следующем году пенсии должны вырасти на 14%

В следующем году фонд получит 15 млрд. рублей и потратит почти столько же - 14,8 млрд. Пополняться он будет в первую очередь за счет взносов, которые делают работающие белорусы и их наниматели. Но этих денег, как и в предыдущие годы, не хватит, чтобы покрыть все расходы. Поэтому 1,3 млрд. в фонд перечислят из госбюджета. По сути, каждый 11-й рубль из доходов фонда - это бюджетные деньги.

Основная часть расходов - выплаты пенсий, это 11,5 млрд. рублей, что на 7,9% больше, чем в прошлом году. В следующем году чиновники планируют повысить пенсии на 14%. Будет это повышение одномоментным или постепенным, неизвестно - зависит от того, как будет пополняться бюджет.