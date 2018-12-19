2018-12-19T16:50:42+03:00
Общество
КП Беларусь

Послабления по «наркотической» 328 статье УК отложили

Депутаты парламента должны были принять поправки 20 декабря, но те, кто связан с борьбой с наркотиками, выступают против смягчения наказания
Ирина АВИДОВА
Поделиться:
Наказание по 328 статье УК пока останется прежним.Наказание по 328 статье УК пока останется прежним.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Еще весной правительство Беларуси направило в парламент законопроект, в котором прописана корректировка статьи 328 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотиков). Напомним, внести поправки в законодательство требовали матери осужденных за наркотики, которые проводили голодовку. В первом чтении законопроект был принят на весенней сессии парламента.

Голодовка активисток «Матчынага руху 328» началась 27 апреля и длилась 15 дней, голодали четырнадцать женщин. Они требовали более гуманного наказания по антинаркотическим статьям. С женщинами встречалась глава Администрации президента Наталья Кочанова.

Планировалось, что будет снижена нижняя граница ответственности в виде лишения свободы по частям 2 и 3 статьи 328 на два года: по части 2 - с пяти до трех, по части 3 - с восьми до шести лет.

На заседании 20 декабря парламент одобрил во втором чтении внесение изменений в УК Беларуси, но без смягчения наказаний по «наркотической» 328-й статье УК. Поправки по этой статье были изъяты из документа.

- Если бы антинаркотическая статья УК не была изъята, то законопроект, предусматривающий, например, ужесточение санкций за призывы к суициду, измену родине, государству со стороны должностных лиц и ряд другое, не был бы принят. Поэтому было принято решение вычленить эту статью, доработать ее со всеми заинтересованными и потом, когда будут рассматриваться другие изменения в Уголовный кодекс, вернуться к поправкам, - объяснил депутат Василий Чекан, его цитирует БелаПАН.

Депутат объяснил, что те, кто связан с борьбой и распространением наркотиков, выступают против смягчения наказания.

- Мы видим, что вокруг нас делается. Даже при таких больших сроках люди идут на преступления. Почему? Из-за желания заработать денег, как многие говорят, или думают, что именно их не поймают. Лучше бы просто перестали этим заниматься, - объяснил депутат. - Может быть, сразу и не надо давать по максимуму десять лет. Но изучаются обстоятельства дела, как, почему он совершил преступление. Если послушать матерей, да, это их горе. А другие говорят, что при послаблении будет еще хуже. Этот вопрос затрагивает многие стороны. Мы будем работать, учитывая все мнения.

- Однозначного мнения сегодня нет ни в обществе, ни и у депутатов. Поэтому надо еще поработать, - сказал спикер парламента Владимир Андрейченко, его цитирует belta.by.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
В Новый год - с новым магазином! Супермаркеты «Евроопт» открылись в Лунинце и Чашниках!
В начале этого года, который был объявлен Годом малой родины, компания «Евроопт» заявила о намерении внести свой вклад в развитие глубинки, обеспечив сельчан и жителей малых городов современным торговым сервисом и большим выбором товаров по честным ценам
Мария Василевич о конкурсе «Мисс мира»: « Это сказка - попасть в топ-5! Счастлива, что Беларусь заметили»
Мария, которую признали самой красивой девушкой Европы, вернулась в родной Минск вечером 17 декабря. «Комсомолка» встретила Машу с родными и друзьями в аэропорту [фото]
Новости 24
18-летняя стажерка украла у коллеги во время перерыва деньги
29-летний белорус в Москве продавал по запчастям авто, которые ему пригнали на ремонт
Теперь в упаковке: Возвращать товар покупатели будут по-другому
Ловелас из Полоцка шантажировал женщин интимным видео
Свинья из Кореличей затмила снегурочку из Сморгони. Вы только посмотрите эти фото!
Девушка из Молодечно потеряла телефон и заявила в милицию о краже, надеясь, что его найдут
Парламент одобрил бюджет Беларуси на 2019 год
Восемь лет «Площади-2010»: в ночь с 19 на 20 декабря в Минске прошел крупнейший митинг
В аварии под Слуцком погиб 19-летний водитель без прав
Православные отмечают День Николая Чудотворца
ГАИ предполагает, что погибший вратарь ФК «Витебск» превысил скорость, СК собирается проверить дорожников
16-летний борисовчанин печатал деньги на принтере и платил ими в автобусах и маршрутках