«Еще недавно женщины хотели большую грудь, теперь - просто красивую»

Меняются и вкусы! Уходят в прошлое выдающиеся формы и лишенные мимики лица, в тренде - естественная свежесть и ухоженность. Обо всем этом мы поговорили с врачом-косметологом Сергеем Козленко, главврачом и директором Центра эстетической медицины «ШайнЭст».

Повод у нас торжественный – ШАЙНЭСТ удостоен премии «Выбор года». Это не первый триумф в 2018 году. Компания за год трижды была отмечена высокими наградами в сфере красоты и здоровья. В номинации «Центр эстетической медицины №1» премии «НОМЕР ОДИН» сеть центров ШАЙНЭСТ побеждает второй год подряд.

- Сергей Александрович, в каком возрасте сейчас женщины начинают беспокоиться о том, что возраст уже налицо и решают: «Надо срочно с собой что-то делать!»?

- В основном после 30 лет. Но есть люди, которые в очень зрелом возрасте следят за собой и хотят стареть красиво. Почему бы и нет, если это гармонично выглядит и приятно глазу? Другое дело, когда дамы 60 - 70 лет пытаются выглядеть на 20 - 25, - иногда со стороны это смотрится комично. Каждому возрасту должны свои требования предъявляться, и в любом возрасте можно хорошо выглядеть.

- Как меняются тенденции? Чего хотят женщины от врачей, которые могут их чудесным образом преобразить?

- Сейчас лишние формы уже не актуальны. Если раньше женщинам нравилось делать большие губы, большую грудь, то сейчас, наоборот, стремятся к естественности, чтобы было не очень заметно, но свежо и красиво. По поводу коррекции груди все равно обращаются много женщин, но они хотят просто аккуратный бюст. И медицина не стоит на месте - изобретаются новые материалы, импланты, появляются новые методики операций, менее травматичные, требующие менее длительной реабилитации.

В эстетической медицине многие хирургические методики заменяются аппаратными, малоинвазивными. Допустим, вместо скальпеля можно использовать лазер, ультразвук. Есть безоперационная блефаропластика, подтяжка лица, не требующие обезболивания и последующей реабилитации. Одна из новинок - smas-лифтинг. Это ультразвуковая подтяжка лица, которая по своему эффекту приближается к операционной.

- Отлично! Особенно для тех, кто панически боится наркоза, скальпеля. А какие процедуры могут быть рекомендованы среднестатистической женщине?

- Есть базовые процедуры. В инъекционной косметологии это биоревитализация (уколы гиалуроновой кислоты для разглаживания морщин и улучшения состояния кожи), в аппаратной - фотолечение (его используют, когда надо убрать или сделать менее заметными пятна, сосуды).

Я никогда не рекомендую начинать с чего-то серьезного и глобального. Потому что процентов 40 останавливается на этих процедурах, которые просто надо регулярно повторять.

ШАЙНЭСТ – несомненный ВЫБОР ГОДА, которому доверяют и выбирают десятки тысяч белорусов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А мужчины? Они ведь тоже пользуются возможностями эстетической медицины?

- Да, в последние 3 - 4 года есть такая тенденция, что успешный человек должен хорошо выглядеть, следить за собой, иметь свежий цвет лица. Как правило, разделения на «мужские» и «женские» процедуры нет. Мужчины делают даже лазерную эпиляцию.

- Конкуренция в сфере эстетической медицины в Минске высокая?

- Косметология и пластическая хирургия - это быстро развивающаяся сфера, где надо всегда держать руку на пульсе, иначе останешься позади. Все пациенты хотят более сильный результат: чтобы не восемь процедур, а одна-две, максимум три. Все ценят свое время, дома сидеть с реабилитационным периодом никто не хочет, поэтому период восстановления нужен до трех дней - чтобы в пятницу сделал процедуру, а в понедельник с нормальным лицом пошел на работу.

Пациенты становятся все более разборчивыми. Конкуренция у нас не такая, как в Москве, но с каждым годом все заметнее. Поэтому у нас права на ошибки нет. Сарафанное радио срабатывает как лучшая реклама или антиреклама.

БУДЬ В КУРСЕ!

Топ-4 заблуждений по поводу эстетических процедур

1. «Омолаживающие процедуры надо делать в холодное время года».

- Есть некоторые процедуры (например, лазерная шлифовка), которые не делаются в период активного ультрафиолета. Но основные 90% процедур - круглогодичные, - развеивает миф Сергей Козленко. - То же фотоомоложение летом можно делать для кожи 1 - 2-го фототипа - то есть, не склонной к пигментации. Во всем должен быть индивидуальный подход. И врач всегда подскажет, стоит вам делать ту или иную процедуру в определенное время года, или нет.

2. «До 35 - 40 лет ничего с лицом делать нельзя».

- Надо обращаться к специалистам, когда проблемы только-только начинают появляться. Если время упущено, вы просто заплатите дороже, чтобы хорошо выглядеть.

3. «Кожа привыкает к процедурам, и без них выглядит хуже, чем было».

- Это заблуждение. Если к чему и привыкаешь, то к тому, что хорошо выглядишь. Да, если не повторять процедуру, эффект со временем немного уменьшится. Но в любом случае это будет лучше, чем если бы вы ничего не делали.

4. «Ботокс лишает лицо мимики»

- Если вы попали к хорошему специалисту, то после инъекции ботулотоксина (основное действующее вещество ботокса) у вас будет живая мимика, а не маска, которой многие боятся. По стандартам американской школы инъекций ботокса, действительно, почти ничего не должно двигаться, им так нравится. В Беларуси предпочтение отдается европейской школе, когда лицо должно быть живое и произвольная мимика остается, а непроизвольная отключается.

Медицинский центр «Шайнэст-Медикал»

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Центры лазерной и эстетической медицины «Шайнэст»

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