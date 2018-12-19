Телепортация существует: в Минске открывают самый большой в Европе парк виртуальных развлечений

Цифры, которые описывают парк виртуальных развлечений Teleport, впечатляют - площадь более 1400 м2, 6 полей виртуальной реальности, более 100 шлемов и очков, почти два десятка уникальных игровых симуляторов и даже VR-кафе, где пиццу «готовит» дрон. Teleport уже называют Диснейлендом для гиков, но создатели парка уверяют, что он станет универсальным развлечением, которое будет интересно людям разных возрастов и уровней подготовки, а в перспективе станет визитной карточкой IT-страны.

Главные впечатления ждут гостей в PolygonVR - уникальном игровом пространстве для виртуальных поединков

Каждый метр пространства парка, который расположился в ТРЦ Green City в Каменной Горке и на подготовку которого ушел целый год, от пола до потолка наполнен технологиями VR и AR. Здесь понравится любому посетителю, вне зависимости от его возраста и увлечений. Заядлые геймеры и фанаты World of Tanks VR (одна из самых популярных VR-игр, которая была разработана в партнерстве с Wargaming) смогут сразиться с виртуальными танками или пройти интерактивный квест в зоне PlayVR. А завсегдатаи тусовочной Зыбицкой закроют гештальт по эффектным коктейлям за самой длинной барной стойкой Минска в VR-Cafe. К слову, вместо обычных поваров пиццу и бургеры здесь "готовят" роботы-дроны.

В парке почти два десятка уникальных игровых симуляторов.

Любители проводить время с пользой смогут прокачать свои скиллы в комнате виртуального образования ClassVR, где можно создать любое пространство: от научной лаборатории до военной базы. Для посетителей с детьми в Teleport работает отдельное пространство с интерактивными стенами, полом и даже песочницей. Даже в уборных установлены интерактивные зеркала: они реагируют на приближение посетителя и транслируют на стекле 3D-изображения.

- Мы хотим сделать Teleport главным центром VR-отдыха не только для белорусов, но и для туристов. Таким виртуальным Диснейлендом, где будут проводить время всей семьей, собираться веселыми компаниями, отмечать праздники и корпоративные мероприятия. Даже свидание принесет больше впечатлений, если вы пригласите любимого человека в другое измерение, - комментирует Сергей Юрлевич, директор и соучредитель парка Teleport.

Виртуальные приключения ждут вас.

По словам организаторов, главные впечатления ждут гостей в PolygonVR - уникальном игровом пространстве для виртуальных поединков, которое объединяет две площадки (240 м2). Виртуальный полигон - это наиболее передовая платформа беспроводного погружения в виртуальную реальность с полным захватом движения тела. Технология full-body tracking позволяет играть в VR-игры без ограничения в перемещениях. Благодаря специальным датчикам, все тело игрока оцифровывается и каждое движение транслируется в VR, что создает эффект максимального погружения в виртуальную реальность. У проекта есть своя уникальная особенность - возможность полноценной игры в режиме PvP (player versus player), когда участники сражаются друг против друга. Сегодня Teleport - второй в мире центр, где есть VR-разработка такого масштаба.

Покататься на симуляторах можно за внутреннюю валюту - VR-коин.

Внутри парка действует своя валюта, которая называется VR-коин. 10 VR-коинов равняются 1 белорусскому рублю. Стартовый билет в Teleport стоит 40 рублей - 400 VR-коинов. На эту сумму можно покататься на 10 игровых симуляторах или провести 45 минут на PolygonVR. Билет для семьи до 4 человек, в стоимость которого входит бесплатная пицца, обойдется в 800 VR-коинов. Каждый гость автоматически становится участником программы лояльности и сможет получать бонусы после каждого посещения.

КСТАТИ

В следующем году создатели планируют открыть филиалы парка Teleport в ТРЦ Galileo и областных центрах Беларуси. Также в феврале 2019 года будет готов пакет для продажи франшизы компаниям в Киеве и Риге.