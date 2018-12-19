Моуринью за увольнение из «Манчестер Юнайтед» может получить неустойку 25 млн. евро

После поражения по всем статьям от «Ливерпуля» (1:3) руководство «Манчестер Юнайтед» поблагодарило Жозе Моуринью за работу и отправило в отставку.

Сейчас у некогда грозной команды 26 очков в 17 матчах - худший результат с сезона-1990/91. Отставание от четвертого места, дающего право сыграть в Лиге чемпионов, - 11 очков. За 17 туров «дьяволы» пропустил 29 мячей, а за весь прошлый сезон - 28. И в активе всего 2 сухих матча, меньше только у худшей команды чемпионата «Фулхэма».

«Красных дьяволов» Жозе возглавлял с мая 2016-го. Из значимых трофеев выиграл только Кубок Футбольной лиги и в 2017-м - Лигу Европы. Совсем не то, чего от него ждали.

В чемпионате Англии в прошлом сезоне МЮ стал вторым - это лучший результат после ухода великого Алекса Фергюсона в 2013-м. Вроде бы неплохо, но ведь все ждали, что Моуринью вернет клуб на былые высоты. А он чаще эпатировал публику, ссорился с игроками так, что Погба и Марсьяль подумывали об уходе. Возможно, и этот факт побудил руководство к решительным мерам. А ведь в контракте Моуринью прописана неустойка: португалец должен получить 25 млн. евро, если к моменту увольнения команда не вылетела из Лиги чемпионов. В 1/8 финала МЮ играть с ПСЖ…

- Это подходящий момент, чтобы уйти. Лучше не становится. Он сделал все что мог. Я был одним из самых больших адвокатов Моуринью в течение двух с половиной лет. Когда он пришел в клуб, мне показалось, что он привнес стабильность, в которой мы нуждались, - сказал бывший защитник МЮ Рио Фердинанд.

- Моуринью можно назвать серийным победителем. Его уволили, но он выиграл им пару трофеев. Жозе проделал лучшую работу с тех пор, как клуб покинул Алекс Фергюсон. Поэтому я не думаю, что кто-то может сильно критиковать его, - сказал тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард.

В 2015-м Моуринью выиграл чемпионат Англии с «Челси», но затем все пошло наперекосяк. Конечно, можно поставить в заслугу победу в Лиге Европы, но цельного и позитивного впечатления от его работы в последние годы нет. Интересно, что из «Чесли» его уволили 17 декабря 2015-го и тоже после поражения от «Ливерпуля» со счетом 1:3.

До конца сезона команду возглавил норвежец Оле-Гуннар Сульшер - бывший игрок клуба, работавший в последнее время на родине с «Мольде».