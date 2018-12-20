Жалобы минских моржей: «Проруби нет, пришлось плавать с уточками и лебедями!»

С приходом морозов одни белорусы впадают в отчаяние и ждут лета, а другие ликуют. Минчанин Вадим Вашко, например, занимается моржеванием, то есть почти каждые зимние выходные с единомышленниками окунается в проруби на Комсомольском озере. Делают они это около станции ОСВОД, в специально сделанной проруби. Но в этом году все пошло не так.

- У нас много клубов любителей моржевания. Мы с приятелями обычно сначала бегаем, а затем идем окунаться. Когда становился лед, работники станции делали около нее прорубь, где мы и моржевали. Это удобно: там есть лестница, по которой можно в воду спуститься, перила, да и отапливаемые раздевалки, где потом греемся, - вспоминает Вадим. - Но в этом году нам сказали, что нет распоряжения сверху, поэтому делать прорубь они не будут. Более того, недавно состоялись соревнования по моржеванию, оборудовали бассейн специально, но нас и туда не пустили! Самим разбить прорубь у станции нам не разрешили, мол, чужая территория. Стали нас выгонять. Но как так? Почему на двухмиллионный город не могут сделать нормальную прорубь? Здесь всегда можно было поплавать! Мои родители рассказывали, что в советское время организовывали прорубь либо около станции, либо неподалеку от нее, чтобы люди под присмотром окунались. Это тоже спорт, своеобразный, но признанный во всем мире!

Минчане говорят, что прорубь у спасательной станции существует очень давно Фото: Вадим Вашко

Любители моржевания обратились в администрацию станции, чтобы выяснить, почему в этом году все изменилось.

- В администрации сказали, что в прошлые годы в проруби было много мусора. Но мы ее точно не засоряли. Наоборот, убирали, если что-то видели. Нам самим не хочется в мусоре плавать! - говорит Вадим Вашко.

Столичным моржам пришлось идти плавать в другое место - около водопада на Комсомольском озере.

- На свой страх и риск, можно сказать. Там ни лестницы с перилами, ни раздевалок, - рассказывает Вадим Вашко. - Делать нечего, плавали фактически с уточками и лебедями. Нам неплохо, но с приходом морозов там все застынет, тоже будет неудобно.

Столичным моржам пришлось идти плавать в другое место - около водопада на Комсомольском озере. Фото:Вадим Вашко

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

«Предположительно после 26 числа сделаем прорубь»

В администрации спасательной станции на Комсомольском озере нам объяснили, что сделать прорубь не получилось по техническим причинам.

- Пока что нет техники, например бензопилы, чтобы сделать прорубь. В прошлые годы было по-другому, а в этом пока нет средств. Предположительно после 26 декабря появится техника, наши сотрудники сделают прорубь, можно будет окунаться, - говорит и. о. начальника станции ОСВОД на Комсомольском озере Николай Костюкевич. - Ни о каком распоряжении нет информации. Мы не против, просто так сложились обстоятельства, пока нет возможности.

К слову, специальное место для окунания есть на Цнянском водохранилище.