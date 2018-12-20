Депутат - о качестве топлива: «Машина тупит!»

Эмоциональный обмен мнениями состоялся во время заседания парламента.

- Есть сеть автозаправочной станции «Белоруснефть». Когда там будет качественное топливо? - спросил у главы "Белнефтехима" депутат Анатолий Хищенко. - Я не буду называть другие компании, у которых качественное топливо. Но как бензином из «Белоруснефти» заправишься, машина, как говорится, тупит.

- Я впервые слышу… - удивился Рыбаков. - То есть вы заправляетесь сейчас в других сетях, и там качественное топливо?

- Конечно. Я не буду их называть. Но имею скидочную карту «Белоруснефти», как патриот.

- Может, там кто-то на месте бадяжит? - в разговор вмешался председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

- Я открою для вас секрет: в этом году даже на АЗС не «Белоруснефти» присутствует исключительно белорусское топливо. Поэтому, возможно, есть какие-то другие моменты, влияния… Давайте тогда мы проедем, проверим.