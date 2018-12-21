2018-12-21T15:08:41+03:00
Общество
КП Беларусь

«Он говорил, что других детей вот родители жалеют…»: что сейчас с подростком, который шесть раз ударил отца ножом

В интернете собрали деньги на еще одного адвоката для парня. А его друг рассказывает про напряженные отношения отца и подростка
Алеся ДОБЫШ
Поделиться:
Дело скоро поступит в суд. Фото: со страницы С. в соцсетиДело скоро поступит в суд. Фото: со страницы С. в соцсети
Изменить размер текста:

Около месяца назад минчанин Дмитрий Тимашков рассказал в своем блоге о том, что в сентябре 14-летний сын С. шесть раз ударил его ножом в спину. Подростка в тот же день задержали, а Дмитрий попал в больницу.

Дело С. скоро поступит в суд, подросток по-прежнему в СИЗО.

В интервью «Комсомолке» мужчина рассказывал, что ситуация в семье много лет была непростая: с женой он развелся, двое детей - 14-летний С. и 12-летняя Лилия с тяжелой формой ДЦП - жили с ним. Мужчина плотно занимался реабилитацией дочери, сыну уделял гораздо меньше внимания, С. часто был предоставлен сам себе.

Но Дмитрий уверен, что причиной такого поступка сына стал не только недостаток внимания, но и подростковые трудности, общие семейные проблемы, неурядицы последних месяцев и влияние других людей.

Историю тем временем продолжают активно обсуждать в интернете - пользователи разделились на два лагеря: одни защищают сына и винят отца, другие сочувствуют отцу и говорят, что преступление нельзя ничем оправдать.

В редакцию «Комсомолки» обратился 19-летний друг С. Виктор - у него другой взгляд на эти события. Молодой человек считает, что Дмитрий описал не всю картину того, что происходило в их семье.

«Никакого внешнего влияния на него не было»

С. и Виктор познакомились примерно 9 лет назад на даче - Виктор приехал из Санкт-Петербурга к бабушке на каникулы. Виктор хоть и старше С. на 5 лет, но подружился с парнем, говорит, им было интересно общаться.

Уже сейчас анализируя ситуацию, Виктор вспоминает, что часто видел друга подавленным и расстроенным.

- С. должен быть на ужине в строго обозначенное время, иначе не выйдет с участка. Даже если С. опаздывал на 5 минут - это уже был повод для серьезного разговора. В наказание отец оставлял его на участке или давал дополнительную работу. С. иногда говорил, что чувствует себя пустым местом. Мол, отец мог хотя бы похвалить, немножко чем-то помочь - нет. Только претензии были.

Виктор говорит, что С. сильно обиделся на отца после истории с аппендицитом.

- С. мне позвонил и чуть ли не со слезами рассказал, как это было. «Скорую» не просто поздно вызвали. По словам С., отец отказывался вызывать ее наотрез. И даже поругался по этому поводу с бабушкой С. по материнской линии. Врачи «скорой» сказали, что С. чуть не умер. Он говорил, что других детей родители жалеют, не отходят от кровати, а у него отец занят и к тому же говорит, что С. слишком много себя жалеет. Через неделю после выписки С. поехал помогать отцу - у них был сбор «Крыльев ангелов». Ему пришлось грузить в машину уличные пластиковые стулья и стол. Со швами, которые могут разойтись, он таскал эти пластиковые столы. Потом С. отмахивался - мол, да ладно, легкие столы были. Не нравилось С. и то, что по просьбе отца ему нужно было играть в парках и метро на аккордеоне, собирать деньги на лечение Лильки.

По словам Виктора, раньше С. со всем безоговорочно соглашался. Но в последний год стал спорить с папой.

- Говорил отцу, что он дает слишком много работы. Была обида у С. и на то, что отец не брал его с собой в поездки. Он все время говорил, что у них нет денег. В этом году отец стал как-то мягче к С., снизил планку ограничений. Отношения у них, кажется, были нормальные. То есть напряженные, но не негативные.

Летом С. часто оставался на даче один - для парня это было в радость. Виктор предлагал С. поехать жить к маме, но тот отказывался, объясняя тем, что отец его больше не пустит на дачу.

О том, что произошло, Виктор узнал от знакомого C.

- Я подумал, что это шутка. С. - совсем не агрессивный. А потом увидел статьи в интернете. Сперва был шок. Вроде никаких предпосылок не было - все лето у них с отцом были отношения нормальные, С. старался не обращать внимания на какие-то проблемы. За два дня до этого он мне писал, но наш диалог ограничился вопросами про как дела и погоду. Никакого внешнего влияния на него не было: в игры он не играл. Парень был доведен до отчаяния.

Мама С.: «Если опущу руки - сын останется один»

Мама подростка, Ольга, после развода с Дмитрием стала жить отдельно от него и детей. Сейчас она общается с сыном с помощью писем. Рассказать что-то об С., причине его поступка женщина категорически отказывается.

- О том, что он пишет, мне бы тоже говорить не хотелось. Эти слова адресованы только мне.

Обсуждение этой истории в Фейсбуке переросло в реальные действия - Алена Красовская, руководительница правозащитной организации «Регион 119», устроила сбор денег для парня для оплаты услуг адвоката, покупки одежды и передач для С. На ее просьбу тут же откликнулись, люди стали перечислять деньги. Алена делает публичные отчеты о поступлениях на карту и расходах: на собранные деньги С. наняли адвоката, отвезли передачу, купили вещи.

- Моего согласия там нет. Они что-то делают, но отдельно от меня - со мной эти действия никак не согласованы. Где-то писали, что сын не одет, не обут, но это смешно, ведь передачи со всем необходимым мы ему передавали. Знаю, что ему наняли адвоката. Но я не понимаю, зачем? Разве мой адвокат с 17-летним опытом работы чем-то хуже? Я пыталась распрощаться с этим вторым адвокатом, но ничего не получилось, - прокомментировала Ольга.

Ольга говорит, что ей тяжело справляться с ситуацией, в которой оказалась ее семья.

- Я и сама не знаю, как держусь. Но понимаю, что если опущу руки, мой сын просто останется один.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«В семье были сложности с выражением тепла, эмоциональной поддержки, любви»

- О чувствах в этой семье не говорят, а сразу действуют. То, что мы знаем из открытых источников, позволяет предположить, что в семье были сложности с выражением тепла, эмоциональной поддержки, любви, - говорит семейный психолог Наталья Олифирович. - Папа, скорее, человек действий - не говорит с сыном по душам, не поясняет своих решений. И у сына не сформировался барьер в виде осознавания и пояснения между импульсом и действием. В норме ребенок говорит: «Папа, я злюсь на тебя и обижаюсь, потому что мне тоже хочется новые кроссовки, и еще мне не хватает твоего внимания». И папа что-то говорит в ответ. Это и есть нормальная коммуникация, диалог, взаимодействие. Но этому ребенок учится у родителей. Поэтому он тоже не говорит, не объясняет, а сразу действует.

В этой ситуации важно не искать козла отпущения» не делить всех на правых и виноватых. Это история, где пострадали все. Это семья, где есть тяжелая болезнь у дочери, где есть перегруженный отец и сын-подросток, который сорвался и не смог совладать со своими эмоциями. Поэтому лучший выход - сосредоточиться на поиске хорошего решения для всех и адекватной помощи семье в такой непростой ситуации.

Сыну нужна реабилитация, психологическая помощь. И здесь хорошо бы сработали идеи ювенальной юстиции, направленные на помощь таким детям, при условии их изъятия из семьи. Отношения отца и сына сейчас перегружены разными контекстами, и нужны посредники, медиаторы, чтобы решить эту ситуацию и помочь всем восстановить отношения.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Гомеле трех мужчин осудили за надругательством над трупом
Беларусь впервые отказалась от импорта электроэнергии в 2018 году. И не планирует получать ее снова
"Ниссан" столкнулся с трамваем в Минске
«Надо видеть их глаза». Председатель СК Носкевич поздравил детей в минской больнице
Министр обороны водил хороводы в детском доме и подарил детям тир
У белого тигра в Минском зоопарке появилась вторая половина
За сутки в Беларуси произошло 310 серьезных ДТП, в которых погибли трое и травмированы 11 человек
Половина детей и треть взрослых сделали прививки от гриппа
Глава МИД Владимир Макей вместе с супругой провели предрождественскую встречу с главами дипмиссий
БЖД снизила цены на некоторые поезда
Житель Столина задушил свою жену
ДТП в Узденском районе: спасатели доставали пассажирку из «Жигулей»
Национальную стратегию развития туризма разрабатывают в Беларуси
Посмотрите, как работницы лесхоза снялись для корпоративного календаря!
Мужчина на Chrysler перевозил через границу 25 тысяч долларов наличными. 15 тысяч забрала таможня
Два наезда на лежащих на дороге людей за день
Латвия обнародовала архивы КГБ
В Беларуси придумали спасающий жизни браслет
Домашних животных и велосипеды перевозят в поездах по новым правилам
В Минске открылся первый магазин без упаковки
Лукашенко попросил прощения у женщин за «телок»
«Динамо» обыграло «Слован», добившись второй волевой победы подряд
Молодечненец ограбил парня падчерицы, а потом сам себя сдал в милицию
У брестчанина в квартире нашли 3-литровую банку марихуаны
Водитель Iveco уснул за рулем и въехал в лоб встречного УАЗа
Вилейский предприниматель 2 года держал в рабстве работника