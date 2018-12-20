Статуя Свободы с черепом вместо головы и советская Мэрилин Монро. В Минске показали коллекцию белорусских киноплакатов 1920 - 1930-х

С 1926 по 1941 годы на экраны бывшего СССР (а иногда и зарубежья, включая США, Францию и Китай) вышло около 60 белорусских художественных фильмов. Музей истории белорусского кино - филиал Национального исторического музея Республики Беларусь - с 20 декабря показывает почти 40 плакатов к этим картинам.

- 15 лет мы вели поиск, в основном в архивах России. Хотя формирование коллекции художественных афиш не закончено. Когда киноплакат был главным (а нередко единственным) рекламным средством, к большинству картин их выпускалось от двух до пяти вариантов, - рассказывает руководитель музея Игорь Авдеев.

Если киноплакат к первому белорусскому художественному фильму "Лесная быль" строился на революционном образе, то к 1930-м на первый план выходили кинозвезды. Фото: Музей истории белорусского кино

На выставке - две новинки в собрании: плакат к фильму «В большом городе» и полноформатный вариант плаката к картине «Первый взвод». Покажут и напечатанные в Москве большими тиражами плакаты на белорусском языке к фильмам «Кастусь Калиновский», «Песня весны», «Джентльмен и петух». Причем плакатов к героико-приключенческой драме «Кастусь Калиновский» музей выставил сразу три: по планам зачинателей белорусского кино именно она должна была стать нашим фильмом-первенцем, однако первой ушла в прокат «Лесная быль».

Над созданием плакатов для картин нашей студии работала интернациональная команда художников рекламных бюро в Москве и Ленинграде акционерного общества «Совкино» - монополиста кинопроката в СССР. Среди них и уроженец Витебска Михаил Векслер.

«Комсомолка» посмотрела выставку вместе с искусствоведом Петром Василевским.

- Если существует какая-то культурная или художественная тенденция, то она проявляется по всему миру, независимо от социального или государственного строя, но с учетом национальных особенностей, - уверен специалист. - Потому те плакаты, которые делали к фильмам «Белгоскино», на мой взгляд, в русле тех же американских или немецких плакатов своего времени.

В плакате к картине "В огне рожденная" искали образ нового героя, а для "Поручика Киже", говорит эксперт "Комсомолки", художник хорошо поработал над деталями. Фото: Музей истории белорусского кино

В музее отмечают, что стилистика киноплакатов 1920-х основана на приемах конструктивизма. Отсюда особая монтажная композиция из фотоизображений и кинокадров, линейная графика, рисованные шрифты, усиление цветом напряжения сюжета. А когда в картинах появился звук, в центре внимания художников оказывается увеличенный до размера листа кинокадр - детали уходят в фон или вовсе исчезают, ведь о них теперь можно сказать с экрана.

- Художники стремились, чтобы этот кадр выражал не просто эффектный стоп-эффект, но и суть фильма. Плакатисты создают уже не столько рекламу, сколько большую реалистичную картину. Этим же занимались и художники при кинотеатрах, делавшие масштабные панно, - добавляет Петр Василевский. - А на выставке для меня больше всего чувствуется как киноплакат в работе к фильму «Поручик Киже» (1934). Все умело смонтировано, есть понимание материальной культуры начала XIX века. Я на такой фильм пошел бы и сейчас.

Супергерой и всадница в «...Калиновском»

- Плакат к фильму «В огне рожденная» (1929 г.) не только показывает событийную цепь картины, но и настраивает на образ супергероя. Думаю, поиск такого типажа шел, - замечает искусствовед. - Выдает свое революционное содержание через плакат и название лента «Огненные годы».

На фильм "Кастусь Калиновский" делали серьезную ставку как дебютный для белорусского кино, потому к нему выпустили несколько вариантов плакатов. Фото: Музей истории белорусского кино

Кастуся Калиновского в СССР трактовали как романтического героя белорусского крестьянства. Это ощущается и в плакатах к фильму (1927 г.) о нем. В двух версиях доминирует тема сражений, драматизма. А вот плакат с дамой-всадницей, признаться, удивил.

«Медведь» и «Моя любовь» со звездами

- В какой-то момент советское кино стало делать ставку на звезд. Например, в плакате фильма «Девушка спешит на свидание» (1936 г.) использован прием комикса с характерным гротеском (так описаны коллизии сюжета). А маленькие картинки сгруппированы вокруг портрета актрисы Марии Барабановой, сыгравшей роль виновницы суматохи.

В какой-то момент на киноплакатах стали появляться крупные планы первых советских кинозвезд. Фото: Музей истории белорусского кино

Здорово выполнен плакат к фильму «Медведь» (1938 г.). Знаменитый Михаил Жаров в роли помещика на первом плане - удачный прием для привлечения зрителя. В плакате к лирической комедии «Моя любовь» (1940 г.) крупно показана великолепная Лидия Смирнова. В этом образе она напоминает голливудскую диву Мэрилин Монро, чья звезда, правда, вспыхнула позже.

Триллер на ровном месте

- Один из самых авангардистских в коллекции плакат к фильму «Отель «Савой» (1929 г.). Тут использован смелый коллаж, сделана интересная разбивка шрифта, а приемы идут от фотографии. По настроению можно сказать, что рекламируется триллер или детектив: на первом плане есть герой с пистолетом, а другой персонаж словно завораживает зрителя жестом рук. (На самом деле речь в картине о мятеже в Красной Армии и попытке захватить большевистский штаб, который размещался в гомельском отеле «Савой». - Ред.)

В плакатах к фильмам "Отель "Савой" и "Человек в футляре" появились нотки загадочности. Фото: Музей истории белорусского кино

По плакату к «Человеку в футляре» (1939 г. не скажешь, что он передает суть известного рассказа Чехова. Уж слишком пугающе выглядит замкнутый Беликов в исполнении Николая Хмелева. Зато киноплакат сложился: есть яркий герой и интрига.

Кризис в Америке и интриги в Польше

- В плакате к фильму «Ненависть» (1930 г.) образы героев подсказывают классовое противостояние. (Так и есть: картина об интригах в польском сенате, который собирается еще больше эксплуатировать рабочих нефтепромыслов. - Ред.). А графическое решение напоминает эстетику авангардистов Александра Родченко и Эль Лисицкого.

Одни из самых ярких экземпляров в коллекции - плакаты к фильмам "Ненависть" и "Возвращение Нейтана Беккера". Фото: Музей истории белорусского кино

Судя по всему, «Возращение Нейтана Беккера» (1932 г.) - фильм о разочаровании Беккера в западном мире. Человек повидал все, что мог, и вернулся на родину с покаянием. (Практически в точку: это подтекст истории, а по сюжету еврей Беккер вернулся в родное белорусское местечко после 28 лет работы каменщиком в США, когда там грянул кризис. - Ред.). По визуальному ряду, на мой взгляд, тут есть перебор с вмонтированным черепом вместо головы статуи Свободы. Хотя для зрителя той поры, может, это лобовое решение было уместным: очевидно, где свои, а где чужие…

КСТАТИ

Изюминкой выставки стало интерактивное мультимедийное приложение на трех языках. Оно обогащает представление о предмете информацией об авторах плакатов и фильмах, к которым они сделаны, а также фрагментами, мелодиями и песнями из картин. Эта «малая энциклопедия кино Беларуси 1920 - 1930-х» создана в рамках реализации программы грантов посольства США в Беларуси.