Пять белорусских дизайнеров объединятся и представят свои работы в Минске

-Это объединение должно было произойти и это случилось, - говорит автор идеи дизайнер Иван Айплатов. - Надеюсь, альянс получится не единоразовым, а долгоиграющим, каждый из нас поддерживает идею совместного движения. Хочется сделать нечто большее, чем проект обычного шоу-рума, благодаря чему можно будет двигаться дальше.

Имена Ивана Айплатова, Лены Цокаленко, Павла Панаскина и Ольги Самощенко известны тем, кто интересуется белорусскими дизайнерскими вещами. Аксессуары Маши Мороз станут открытием для многих. Мороз исповедует этический подход к созданию своих украшений, к тому же, ее изделия можно обозначить как некий выход за границы эстетики ее соседей по Pop-up Store SofaClub: материалы, которые она использует, могут удивить - пластик и неожиданные термоусадки, и этот арт (а это действительно арт) выглядит и красочно, и неожиданно.

Разумеется, в специальной выборке для Pop-up Store SofaClub будут не только изделия из актуальных коллекций, но и некоторые новинки. Панаскин представит свои хиты из двух предыдущих коллекций, но в новых цветовых решениях, Цокаленко удивит люксовым спортом в характерном для нее переосмыслении, где будут сочетаться шелк, бархат, мех и плащевка, а еще - фрагментами из коллекции сезона осень-зима 2019/2020.

КОГДА? 21-23 декабря — с 11.00 до 20.00.

ГДЕ? Минск, ул. Сурганова, 61 (2 этаж)