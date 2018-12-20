На ОНТ завели «Тревожную кнопку»

Передачи, сюжеты которых строятся на криминальных сводках, ЧП и работе экстренных служб, всегда пользуются популярностью у зрителей. Поэтому свою «Тревожную кнопку» - так называется новая передача - заведет и ОНТ.

- У ОНТ достаточно развитая корреспондентская сеть, поэтому собираемся оперативно реагировать на события в любом уголке Беларуси. Динамичный сюжет с места будут снимать с помощью квадрокоптеров и экшн-камер, а оперативность будет осуществляться благодаря технике мобильной передачи данных, - считает директор дирекции информационного вещания телеканала ОНТ Анатолий Занкович. - Ну а во главе всего мы ставим, конечно же, достоверную и проверенную информацию, которая будет подкреплена комментариями компетентных служб.

Ведущие «Тревожной кнопки» - Анастасия Таранко и Марина Мороз. Для телезрителей это новые лица, но обе журналистки на ОНТ не первый день. Марина работала корреспондентом в программе «Наше утро», а Анастасия - редактором в дирекции информационного вещания. Вести передачу они будут по очереди, а скоро у программы появится и третий ведущий - на этот раз мужчина.

Выходить «Тревожная кнопка» будет по пятницам в 16.20. А с нового года к основному выпуску добавятся два более кратких в рамках программы «Наше утро» - их будут показывать по вторникам и четвергам. Кроме того, вся информация, которую увидят зрители в эфире, будет доступна на сайте ont.by и в соцсетях программы.

ОНТ

«Тревожная кнопка»

пт / 16.20